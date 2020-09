Vacancia presidencial y seudogabinete desatan crisis en Acción Popular

Por: Henry Cotos y Pamela Palacios

La vacancia presidencial, la llamada a los jefes de las Fuerzas Armadas y el pedido al ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, para que integre un seudogabinete tras el presunto derrocamiento del presidente Martín Vizcarra, han desencadenado una grave crisis en el interior de Acción Popular (AP), que ha sido reconocida por los mismos dirigentes de ese partido.

El presidente de AP, Mesías Guevara, declaró a La República que el Comité Político investigará quiénes son los militantes que se contactaron con el ministro Incháustegui y será la instancia que pedirá explicaciones al presidente del Congreso, Manuel Merino.

Respecto a las amenazas de denuncia contra el ministro para que diga los nombres de quiénes lo contactaron, dijo estar de acuerdo en que se investigue y se identifique a los mensajeros, “pero no estoy de acuerdo en el tono amenazante”.

Tras reconocer que muchos congresistas no lo reconocen como presidente de AP, Guevara admitió que no tiene contacto con los congresistas de AP, a excepción de Hans Troyes, y tampoco conoce al entorno de Manuel Merino, por lo que no sabe quiénes fueron los que se comunicaron con Incháustegui.

Lo niegan

Mientras parte de la directiva de AP trata de esclarecer los hechos; la otra facción, que es conformada por la mayoría de congresistas, niega esa posibilidad. En una evidente negación del ofrecimiento ministerial a Incháustegui, el vocero Otto Guibovich consideró irresponsable que el ministro no diga los nombres y lo que hace es crear una bola de nieve absurda.

Asimismo, negó haber sido quien llamó a algún comandante general ante la posible vacancia de Vizcarra.

El vocero alterno, Ricardo Burga, también emplazó al ministro Incháustegui para que dé los nombres de las personas que lo llamaron para mencionarle sobre un gabinete de transición. Incluso, le dio un “plazo perentorio” porque de lo contrario lo denunciará civil y penalmente, y aseguró que le pedirán que acuda al Congreso a dar cuentas sobre el tema. “Que lo diga, por qué tira la piedra y esconde la mano”, señaló.

Esta posición fue respaldada por un comunicado publicado en redes sociales, en que lo conminan a dar dichos nombres porque tal versión podría devenir en una “calumnia”. El pronunciamiento firmado por Edmundo del Águila Morote (miembro del Comité Político de AP) dice que no se “preste al trabajo sucio” del presidente Martín Vizcarra. Previamente, el Comité Político acciopopulista sacó dos comunicados: uno apoyando la vacancia y el otro rechazando la misma.

Las facciones

La facción de Del Águila, y de los congresistas de la bancada que apoyaron la vacancia, tiene el respaldo de militantes como Víctor A. García Belaunde, Alberto Velarde Yáñez, Luis Enrique Gálvez de la Puente y Alan Kessel del Río.

En el grupo de acciopopulistas (la otra facción), que desde un inicio rechazó el pedido de vacancia de Martín Vizcarra, se encuentran, además de Mesías Guevara, Yonhy Lescano y Bertha Arroyo de Alva, entre otros.

División viene del Congreso anterior

El exparlamentario Yonhy Lescano manifestó que las divisiones en ese partido vienen desde el Congreso anterior y recordó que el grupo de Víctor A. García Belaunde lo dejó aislado en su labor política.

Tras asegurar que no tiene contacto con los congresistas de AP, informó que los voceros de esa bancada suelen asistir al Comité Político, pero con posiciones discrepantes que ahora se han agudizado.

Consideró que esto le pasará la factura al partido en las próximas elecciones, pues la gente habla muy mal de la bancada y de la organización política, lo que ha generado malestar en la juventud de AP y en las bases regionales en el interior del país.

