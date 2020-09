El congresista Daniel Urresti está siendo fuertemente criticado luego de que, durante su reciente intervención en el Pleno del Congreso de la República, lanzara un comentario homofóbico contra el presidente Martín Vizcarra para descalificar su rol de mandatario.

“Ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual, qué cosas hace usted en Palacio”, fueron las últimas declaraciones del parlamentario de Podemos Perú.

Sin embargo, esta no es la primera vez que un político peruano emite públicamente calificativos discriminatorios. Algunos de los funcionarios que han evidenciado su homofobia son el expresidente Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, la congresista Martha Chávez, el excongresista Julio Rosas y Héctor Becerril, el exalcalde Luis Castañeda Lossio, entre otros.

Alberto Fujimori

La primera muestra de esta conducta discriminatoria fue durante el mandato de Alberto Fujimori, cuando Óscar Ugarteche, economista y asesor del gobierno de ese entonces, fue despedido cuando dio a conocer públicamente su homosexualidad y su calidad de fundador del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL). Esto no quedó allí.

El expresidente Alberto Fujimori, durante su gobierno, despidió a decenas de diplomáticos por su orientación sexual. Foto: difusión.

El 29 de diciembre de 1992, Fujimori despidió a 117 diplomáticos con el pretexto de “reorganizar” el servicio diplomático. Asimismo, para legitimar su decisión ante la opinión pública, alegó que el cese se debía a que en muchos casos los destituidos eran homosexuales y tenían “prácticas sexuales dudosas”.

Alejandro Toledo

Durante las elecciones presidenciales del 2016, el expresidente de la República, Alejandro Toledo tuvo una declaración bastante desafortunada cuando fue consultado sobre la aprobación del matrimonio igualitario. “¿Unión Civil? Yo soy hombre”, sostuvo.

Martha Chávez

El 2014 se debatía el Proyecto de Ley de Unión Civil, presentado por el exparlamentario Carlos Bruce. Varios políticos de ese entonces mostraron su homofobia ante la propuesta que buscaba aprobar la unión entre personas del mismo sexo. La congresista fujimorista Martha Chávez fue una de ellas al expresar diversos comentarios.

- “Bruce está en su derecho de promover la Unión Civil, pero no está bien que no diga cuál es su situación (…) Si Bruce dice ‘no soy gay’, le creería; si dice ‘soy gay’, también le creería, pero no debe quedarse en el limbo”.

-“No por una cuestión de discriminación, yo soy mujer porque soy mujer y alguien es hombre porque es hombre”.

- “Hay quienes les quieren dar beneficios que no corresponden (a los homosexuales). ¿Los derechos se crean para las minorías? Es un contrasentido (…) Quiero mucho a los homosexuales, muchos de ellos son quienes me atienden en la peluquería”.

- “En una relación homosexual, alguien hace de hombre y alguien hace de mujer y, en una relación lesbiana, alguien hace de mujer y alguien hace de hombre porque no es posible que los dos hagan el mismo rol”.

Julio Rosas

El pastor y excongresista de Alianza para el Progreso, Julio Rosas, es uno de los políticos que manifestó su postura ultraconservadora con respecto a los derechos de la comunidad LGTBI. Recordemos algunas de sus polémicas frases.

- “Hemos defendido a la familia peruana. A la familia natural que es base y fundamento de la sociedad”

- “Si bien respetamos al homosexual como persona, no podemos aceptar la homosexualidad como tal, son dos cosas diferentes (…) Esa práctica no es aceptable a la luz de la biblia”.

- “La homosexualidad es una atracción que no se puede regular por ley (…) está fuera del plan de Dios, porque Dios creó hombre y mujer y gracias a esto está reconocido por nuestra Constitución”.

- “Creemos que el ser humano ha sido creado hombre y mujer y no hay un tercer sexo”.

- “El ser mujer u hombre corresponde al sexo biológico natural, en cambio la homosexualidad corresponde a una atracción, a gustos y deseos”.

Humberto Lay

Al igual que el pastor Rosas, el excongresista Humberto Lay, desde el primer momento, se mostró en contra de la aprobación de la Unión Civil porque, según señala, la familia solo puede estar conformada por hombre y mujer.

- “Muchos homosexuales han llegado y han tenido un encuentro con Dios y han sido sanados y restaurados. Hoy en día muchos están casados y con hijos felices”, declaró Lay al indicar, además, que las mal llamadas ‘terapias de conversión’ a personas LGTBI son efectivas. Cabe resaltar que la ciencia no avala este tipo de procedimientos.

- “La familia nace de esa unión, hombre y mujer”.

- “[La familia natural] garantiza la supervivencia de la raza humana”.

Héctor Becerril

El año pasado, el entonces congresista Héctor Becerril arremetió contra la marcha del Orgullo Gay de la comunidad LGTBI luego de que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aprobara el pedido del colectivo para realizar un evento en la Plaza Bolívar.

En total desacuerdo con la medida, usó sus redes sociales para promover la homofobia. “Vayan, vayan no más a su marchita, que los hace tan felices y claro no se olviden el mandilito rosa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Héctor Becerril y su homofobia. Foto: captura.

Además, Becerril también dijo que los homosexuales “tienen todo el derecho de expresar su afecto, pero no en lugares públicos”. “Lamentablemente hay actos que, incluso, chocan con la moral. Por ejemplo hombres y mujeres besándose. Yo creo que no es el espacio”, añadió.

Tamar Arimborgo

Tamar Arimborgo, expresidenta de la Comisión de Educación del Congreso, fue una de las funcionarias que se mostró en contra de la inclusión del enfoque de género en las políticas públicas.

Debido a que el enfoque de género propone que, desde la escuela, se le enseñe a los alumnos a respetar la diversidad sexual del resto, Arimborgo dijo que la homosexualidad es “un pensamiento”. Asimismo, indicó que esta orientación sexual es una etapa de “confusión”.

- “Soy maestra de carrera y he tenido la experiencia de compartir con adolescentes que tienen esta confusión y he tratado de tolerarlos y aconsejarles”.

- “Los maestros no deben incentivar el pensamiento homosexual”.

Luis Castañeda Lossio

El exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, cuando postulaba a la Presidencia de la República por su partido Solidaridad Nacional en el 2011, expresó declaraciones homofóbicas en contra de Carlos Bruce.

“Bueno, esa es una loca… Es una loca afirmación que se hace al respecto. Entonces, yo paso por alto esas cosas. (Esas) afirmaciones totalmente locas”, profirió Castañeda ante la prensa y luego evitó dar más declaraciones al respecto.

