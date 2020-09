Máximo San Román anuncia su precandidatura a la presidencia con el Partido Contigo

Máximo San Román anunció su precandidatura a la presidencia de la República para las elecciones generales del 11 de abril del 2021 bajo las filas de Contigo, partido político del que es uno de los fundadores.

“Tengo dentro de mi ser esa vocación de servicio para mi país y todas las veces siempre he ido de apoyo”, expresó el exasesor presidencial en diálogo con RPP.

Asimismo, el también ex primer vicepresidente de la República durante el primer gobierno de Alberto Fujimori subrayó la necesidad de elegir a un jefe de Estado que comprenda la problemática que afecta al país.

“Esta vez he aceptado el reto de dirigir el partido y he asumido el liderazgo. Me han reconocido como tal y espero que, con el éxito que merece, el Perú necesita elegir a un buen presidente que lo conozca, que sepa la problemática y que tenga principalmente la alternativa de solución”, puntualizó.

“Tengo las soluciones concretas para sacar adelante al país de esta crisis de moral y de principio de autoridad que se ha perdido. En este país no hay justicia, la justicia se hace para que demore 30 años y, a los 10 años, salen libres y hasta son candidatos y presidentes”, continuó el exasesor de Pedro Pablo Kuczynski.

San Román Cáceres agregó que pretende revertir los efectos causados por la pandemia de la COVID-19, enfermedad que, de acuerdo al Ministerio de Salud, ya registró 30.927 decesos.

“Quiero reestablecer en Perú una política verdadera para combatir el hambre que es el peor flagelo de una sociedad y por hambre mueren. (...) Todo eso se se puede revertir, conozco la realidad de nuestro país y también tengo las soluciones concretas para sacarlo adelante, tenemos que apoyar todo tipo de emprendimiento”, afirmó.

El Partido Contigo, con partidarios como Gilbert Violeta, Juan Sheput, y Jorge Villacorta en calidad de secretario general, se encuentra en una búsqueda de nuevos elementos para que conformen la lista parlamentaria para los comicios del 2021.

“Estamos contra el tiempo, estamos convocando a las mejores personalidades del país prescindiendo de su filiación partidiaria. La única condición es que tenga capacidades morales y éticas impecables, que conozca nuestra realidad en el campo que le corresponda. Tenemos que convocar a la juventud con mentalidad triunfadora, tienen que ser peruanos exitosos, encontrar en lo que hacen una realización personal”, concluyó San Román.

