Siete nuevos audios de Karem Roca, la exasistenta del presidente Martín Vizcarra, se conocieron ayer, a raíz del escándalo por los contratos de Richard Swing. En estos mantiene diálogos de diversa índole con un interlocutor masculino, cuya identidad aún no ha sido identificada, aunque hay versiones de que sería el abogado Fabio Noriega.

En uno de los audios se menciona a los fiscales José Domingo Pérez, Pablo Sanchez y Zoraida Ávalos. Al respecto, Pérez envió una carta al Equipo Especial rechazando lo dicho por la exasistenta: “Es falso que haya hecho coordinaciones indebidas contra la Constitución y la ley”. Añadió que estas cintas “demuestran que existe una actividad organizada que busca entorpecer investigaciones del Equipo Especial”.

A su vez, el fiscal supremo a cargo de la investigación “Los Cuellos Blancos del Puerto”, Pablo Sánchez Velarde, afirmó desconocer el tema de estos audios: “No la conozco y rechazo las insinuaciones que, a partir de estos audios, se hacen con tanta ligereza y sin mayor elemento de prueba que el solo dicho de una persona. Rechazó que se vulnere la institucionalidad democrática a partir de audios sin mayor sustento”.

La actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, también negó cualquier relación con el contenido difundido este fin de semana.

En un quinto audio, figuran los congresistas Omar Chehade, Edgar Alarcón y Daniel Urresti. Este último confirmó jamás haberse reunido con el presidente, salvo una vez cuando el mandatario reunió a todas las bancadas en Palacio.

Un audio vincula al actual ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro. Este negó de manera las insinuaciones vertidas en su contra: “Procederé a interponer las acciones legales correspondientes para que no quede la menor duda sobre mi honorabilidad que a lo largo de más de 30 años y con mucho esfuerzo he logrado forjar con honestidad y trabajo”.

También se refieren al expremier Cateriano, Zavaleta y Rosemary Silva. En el diálogo se refieren a un supuesto vínculo del presidente con la minera Angloamerican, para el proyecto Quellaveco.

Audio 1 - Se refiere a la fiscal Zoraida Ávalos

Karem Roca esta vez le asegura a su abogado que Vizcarra trata con la fiscal Ávalos y le da órdenes. Menciona a Lisbeth Santos y a Rosemary Silva, cuñada de Vizcarra.

Hombre: Del entorno de Mirian, ¿a quiénes hay que citar y qué preguntas se deben hacer?

Karen Roca: A Lisbeth Santos, la que habló contigo. Ella sabe todo de Richard, porque hablaba un montón con Richard. Mirian no quiere ni que la toquen, yo he escuchado que le han preguntado a la Balbuena por Lisbeth en el Congreso y dijo no, no la conozco, tendría que ver la foto. Al final Alarcón dijo, para que no quede la duda, Lisbeth Santos, su otro apellido...

Hombre: Arias…

KR: Creo que sí, para su información ella es la asistenta personal de Mirian Morales, le dijo así, ¿no la conoce? Ella se quedó callada… A Lisbeth Santos no la han citado.

Hombre: Puedes darme mayor detalle sobre la reunión del ministro de Educacion, Daniel Alfaro, en la oportunidad que Mirian me llamó, ¿algún detalle más?

KR: Mirian llama a Daniel Alfaro. Para que lo reciba a Richard, pero a la vez lo llama y lo quema a Richard.

Hombre: ¿Al ministro?

KR: Sí, a Alfaro para que reciba a Richard. Y Mirian le dice a Richard, te va a recibir Alfaro. Uy, él va contento, no sabes que me ha llamado Mirian por encargo de Martín, ha dicho que vaya... Va Richard a la reunión y comete la estupidez de tomarse una foto con Alfaro y la cuelga en sus redes... Y Mirian le toma pantallazos y le enseña al presidente, te das cuenta, mira lo que hace, y 3 meses lo tuvieron congelado...

Hombre: ¿En qué fecha se reúne la fiscal Zoraida Ávalos con Mirian y el presidente, cuando le ordena que denuncie al congresista Alarcón y Chehade para que los saquen del Congreso?

KR: Antes del Consejo de Estado, ahora último.

Hombre: Fecha, ¿la tienes?

KR: El Consejo de Estado ha sido el 9 de julio. El 1 de julio más o menos.

Hombre: Porque el audio de la humillación fue el 3.

KR: El 2 de julio, entre el 2 y el 3, o sea antes de esa humillación, Vizcarra me dice, mira quién me ha llamado ah, Zoraida me ha llamado, y qué me ha dicho, qué pasa con tu secretaria Martín, que ha pedido que su declaración la guarden por 20 días, así me dijo, yo me armé de valor, yo lo escuchaba. ¿Qué pasa?

Hombre: ¿Zoraida?

KR: Y el presidente me enseña, en el celular, una llamada entrante y otra saliente de Zoraida. Yo hablé con ella y allí me ha dicho. Le he dicho no sé qué estará pasando. No sé por qué no le ha dicho que yo lo he hecho por cuidar mi declaración, porque no quería que sea manoseada como la declaración de Mirian, por qué no le ha dicho usted. Yo no tengo por qué decirle, me dijo. Y yo puedo decirle, porque ella es mi amiga...

Hombre: ¿Y la orden para sacarlo al congresista Alarcón y a Chehade?

KR: Allí ha hablado, pero cuando ella ha venido el 9 al Consejo de Estado, ahí ha pasado… Lo bueno es que yo he dejado gente ahí, les dije no le pierdan el ojo a la Zoraida… Dice que todos salieron y se quedaron conversando Zoraida, el presidente y Mirian.

Hombre: ¿Los tres? Y la resolución sale el 14. Increíble.

KR: De que Zoraida le debe el puesto, así digan que no, a Mirian y a Martín Vizcarra… Y de pasadita a la Rosemary Silva, a la cuñada…

Hombre: ¿De quién?

KR: De Martín Vizcarra. Ella mueve a las fiscales...Por eso, es que Domingo Pérez viene acá a trabajar y a su mujer la mandan a Perú Compras, y cuando viene el escándalo ya la sacan a la mujer de Perú Compras.

Audio 2 - Se refieren a Patricia Balbuena

Karem Roca habla con un hombre, que al parecer es el abogado Fabio Noriega. Pese a que ella dice que no ha grabado nada, le muestra la grabación de otra llamada.

Karem Roca: Cómo se llama, hay un tema, Patricia Balbuena dice que no se reunió con el presidente ni con Mirian. Y Patricia Balbuena entra a Palacio, acá yo tengo anotado. El secretario del premier Zeballos todavía está trabajando en Palacio y él me ha ayudado… A la 1:21.

KR le hace escuchar a su interlocutor una llamada: ¿Aló, cómo estás?, dice una voz masculina. Aló, Elmercito, te escucho, responde KR; 9 de junio a las 12 del mediodía con 7 minutos, comenta la voz masculina.

KR: Es el asistente del premier. Mira, el 9 de junio a las 12.

Hombre: De junio.

KR: Sí, a las 12 del día, del 9 de junio, acuérdate. Entra Patricia Balbuena a Palacio de Gobierno, pero Mirian me dice que haga apagar las cámaras de Palacio y que no entra por Desamparados, sino entra por PCM...

KR hace oír otra vez la llamada en la que se escucha: 9 de junio, me imagino que es por algo, añade la voz masculina; ya, justo por eso necesitaba este tema de cuando había ido Balbuena, porque ese día que ha venido Balbuena y cuando a mí me manda Mirian a recogerla, ha venido a negociar con Mirian para no echarla a Mirian; claro que sí, ya me imagino, responde la voz masculina; sí, por eso necesitaba saber, ya tengo la hora de ingreso, ahora cuánto tiempo estuvo en Palacio, no sé, dice KR...; a las 15:51 recién el jefe de la Casa Militar se da cuenta de que entró Balbuena y empezó a preguntar cómo entró, por dónde entró, dice KR; se ha quedado oficialmente hasta las 18:40, dice la voz masculina...

KR: A ella le han dicho igual que a Petrozzi... después ¿dónde te quieres ir?

Hombre: Se lo habrá anunciado Vizcarra.

KR: Claro, él primero le ha pedido y de ahí, delante de mí, como todavía estaba la cosa, como que éramos un equipo, Mirian le dice, ya, pero ahora te toca a ti, el presidente agarra y dice como que sí, como que no…

Hombre: Es de su confianza, de Mirian…

KR: Pero también Apoloni.

Hombre: ¿Quién es?

KR: El secretario general de Balbuena en el tiempo en que estaba en Cultura. Sobre él ha caído todo el pato, porque ya ha impactado pues, él ha dicho que él lo ha contratado, no recibió órdenes, que él vio, que él se equivocó.

Hombre: Eso no se puede creer.

KR: Pero él ha dicho eso.

Audio 3 - Menciona a Cateriano y a Zavaleta

Roca refiere que el amigo de Zavaleta es el que contrató al esposo de la secretaria de Palacio Mirian Morales. Relaciona a Vizcarra con Quellaveco.

Karem: Ahora les va salir el tiro por la culata con Cateriano porque Cateriano ha traído también a su gente.

(Se corta el audio)

Karem: Ella es… mira, ella es.

Hombre: ...lo habían pasado... del prefecto, ¿no?

Karem: Lo ha pasado...

Hombre: Al amigo de...

Karem: ¿de Zavaleta?

Hombre: Sí.

Karem: Ya. Él es el que les hace la contratación a los esposos de Mirian y de María, la subsecretaria; él.

Hombre: ¿Quién?

Karem: María Aguirre.

Hombre: Ya.

Karem: La subsecretaria, la amiga de Mirian pues. A los dos esposos los contrata él en Vivienda. Y de ahí lo sacan de ahí, porque él trabajaba en Vivienda, lo sacan y lo vuelven de jefe de los prefectos. Claro, pero yo... en la Fiscalía y en el Congreso he dicho, en la Fiscalía dije que no, quien me manda esos correos es Mirian Morales.

Hombre: La que le acusan de…, ah, no, no, de la abogada, claro, sí, sí.

Karem: Sí. El señor está desesperado porque la tocan a ella, está desesperado. Ahora, yo te digo, tengo que reincorporarme el martes, ya pues, y si me sigue diciendo que renuncie, me voy a poner firme y no voy a renunciar... Entonces, si se agarra conmigo y me dice algo... dígale que renuncie para que sea la excuñada, la extrabajadora de la mina de oro que le va a dar por tantos años a usted. Y otros periodistas en Moquegua me dicen: Karem, a Martín Vizcarra le …… Anglo American-Quellaveco…

Hombre: Así es.

Karem: Estos malditos, para ellos nomás querían todo, para ellos nomás querían todo. ¿Sabes qué yo te digo? Mejor que no te hayas reunido con el presidente.

Hombre: Sí.

Karem: ¿Sabes por qué? Porque ahí te iba a voltear el pastel.

Hombre: Sí, sí, así son los políticos.

Karem: ...Cuando ella creía que yo ya iba a morir y me sacaron a mí en… la Yahaira del Palacio.

Hombre: Ah, sí, ¿no?

Karem: Como que, si yo fuera la amante del presidente, y nadie se lo creyó. No te digo que ese es un punto a mi favor.

Audio 4 - De los Fiscales

Más personas son involucradas por Karem Roca. Menciona al fiscal Pérez y a Pablo Sánchez.

Hombre: Mirian, ¿sabes qué ha dicho?

Karem Roca: Ellos manejan a Domingo Pérez y a…

Hombre: Tú te acuerdas cuando nos veíamos, la despedida que le hizo Hernández. Esa vez estuve yo ahí. En el Chaparral, Lince.

KR: Eso lo hicimos todos...

Hombre: Esa vez yo estaba ahí. Desde ahí empezamos a conversar. Me dijiste que había un fiscal que coordinaba con Pablo Sánchez para limpiar el camino. Ese era Pérez...

KR: (Asiente lo manifestado) ...Pero yo nunca te dije el nombre ni el apellido (de esa persona).

Audio 5 - Urresti trata con Vizcarra, según Roca

Otra vez, Karem Roca habla con su interlocutor y le detalla una supuesta reunión que sostuvo Vizcarra con Patricia Balbuena por el caso Richard Swing.

KR: Cuando pasó lo de Richard, a las dos semanas, me hicieron apagar cámaras en Palacio. Ella entró por PCM.

Hombre: ¿Patricia?

KR: Sí. Patricia Balbuena entró por PCM y habló con el presidente. Pactó. Pero como está movido todo esto, a ella no la pueden sacar fuera del país porque a ella le han prometido sacarla fuera del país. Ella tenía miedo. Cuando sale, Mirian le dice al presidente: ‘¿Y qué tal?’. Sí, pero todavía falta le dice, pero a ver, ahora te toca a ti...

Hombre: ¿Cuántas veces Mirian te llamó para que agendes la entrevista de Cisneros con el presidente? ¿Cuántas veces se reunieron Martín, Mirian y Cisneros?

KR: En mi declaración en el Congreso, digo que hay correos que he hecho porque a mí me dicen, pero también hay registros de ingresos que no se registran y en esos registros de ingresos, Mirian ha hecho un montón de… (salto de audio) Cisneros sin registros. Aparte de las cinco, seis veces que ha ido, hay un montón de veces más...

Hombre: Martín Vizcarra está pagando los abogados de Richard, qué loco.

KR: Sí. A través del intermediador que es Óscar Vásquez.

Interlocutor: Eso es lo que querían hacer contigo.

KR: Sí, claro. Por eso están enojados conmigo porque yo no he usado sus abogados para nada...

KR: Ahora sabes qué, el presidente por eso está peleando con Cateriano, el presidente está con miedo. ¿Tú le has contado alguna vez lo de Chehade? ¡Lo hunde a Chehade! ¡Mirian Morales lo hunde a Chehade! Por eso te digo que los edecanes no han ido a declaración cuando los edecanes me guachean todo, pero le han dicho a ella que no hable nada conmigo.

KR: Ellos me dicen, ‘esta maldita lo odia al Chehade’ porque así le dicen. Me dicen, ‘ella, con la Zoraida, se los quieren bajar, a Chehade y a Alarcón’. Ella está convencida de que lo va a lograr. Así me dicen, así que ten cuidado hermana, me dicen...

Interlocutor: Urresti está moviendo eso.

KR: Urresti habla todos los días con el presidente.

Interlocutor: Claro.

KR: Urresti, antes me llamaba a mí. Hasta dos semanas antes de salir, Urresti me llamaba, pero ya no me llama porque seguro ellos le han dicho ‘ya no la llames’ a ella. Ahora todo es con Mirian.

Audio 6 - La concuñada

Aquí Karem Roca implica a Rosemary Silva, la identifica como concuñada de Vizcarra. Voz: ¿Cómo se une Domingo Pérez con…?

Karem: En Moquegua. En Moquegua lo conoce a él, con los casos que el presidente tenía.

Voz: Todas las denuncias que él tenía.

Karem: La represa de Chirimayuni. ¿Has visto ese hombre que ha salido en el Congreso? Esas denuncias. Ahí se mete Pérez...

Voz: Pero coordina con la cuñada.

Karem: Todo coordina con Rosemary Silva...

Voz: Y la cuñada estaba en contacto con Pablo Sánchez...

Karem: ¿Quién ve el tema de la Fiscalía? ¿Del presupuesto? La Zoraida, ¿no? Ellos querían el presupuesto para la Fiscalía, que se los ha dado y eso lo ha gestionado la cuñada, Rosemary Silva. Por eso, es que siento que yo era una pulguita.

Voz: Pero esa vez, cuando el hombre estaba en Canadá, hay un fiscal que coordina con Pablo Sánchez.

Karem: Claro, ese es Pérez.

Voz: Para la vacancia.

Karem: Sí...

Audio 7 - Roca Menciona a cuatro exministros

Karem Roca, exsecretaria personal del presidente Vizcarra, menciona a los exministros Carlos Lozada (Vivienda) y Carlos Estremadoyro (MTC).

Karem Roca: Otra cosa, por qué crees que lo han puesto a… (Carlos) Estremadoyro se va al MTC, si él es el cajero del presidente. Y al de allí, al zonzo, al ministro zonzón, Lozada, lo ponen en Vivienda… ¿Sabes por qué lo sacan? El que era de Vivienda, Yáñez, le dijo al presidente, no voy a aceptar lo que tú me dices, Martín, así seamos amigos, no voy a aceptar, porque es incorrecto lo que tú me pides, que yo mienta, porque querían hacer parecer que Mirian y la subsecretaria no habían pedido el favor para que entren los esposos, y se ha negado el ministro…

KR: Entonces, agarra, dos horas antes le dicen ya no vas a ser ministro, y a ese zonzón lo quieren manejar para que él siga, ya allí también tapa las de Mario, ¿recuerdas a Mario, el de los módulos de vivienda?...

Hombre: …Claro, allí tienen que planchar todo lo de Mario.

KR: Pedro es bien sinvergüenza, yo no te he contado, hace todo eso y al día siguiente, me dice, ¿cómo estás?, un saludo desde Madre de Dios…

Hombre: ¿El que tenía su radio allá?

KR: No, pero hablaba bastante en Radio Americana.

Hombre: ¿Por qué los buscaron?

KR: Él desde acá era corresponsal, era comentarista en Radio Americana.

Hombre: ¿De allá, de Moquegua?

KR: Sí, cuando el presidente (Martín Vizcarra) viene acá, ya empieza reunirse con Óscar (Vásquez) porque, como veía medios (de comunicación), el presidente lo escucha bastante…

Hombre: Es moqueguano (se escucha un ruido)… es el vicepresidente... el vicepresidente que compra voluntades, ja, ja.

KR: Sí, compra voluntades, acuérdate bien… ¿Le has enseñado al fiscal o a alguien la firma? Oye, todavía pone… por Óscar… siquiera yo hago cualquier garabato, ¿no?… Vas… zeta…

Hombre: Claro, pues… Y falta aún el informe de la pericia.

KR: Y falta ver cómo firma en realidad Óscar Vásquez.

Hombre: No, por las líneas, por todo…

KR: Sí, lo sacan, ¿no?

Hombre: …Lo sacan, lo sacan.

KR: …Por eso el negociador, él… Y él siempre negocia (sic), él negocia con (Francesco) Petrozzi también para que se vaya, renuncie bonito y lo mandaban fuera y eso fue lo que negoció con el presidente.

Hombre: Yo estuve en una reunión con (Francesco) Petrozzi y el canciller dos días antes que renuncie, cuando la Unesco…

KR: …Se reunieron en la casa de Petrozzi, Óscar Vásquez fue a su casa, y le dice bonito, mira, tú tienes que irte, bonito, y de allí te vamos a mandar fuera del país, ¿dónde te quieres ir? Ah, donde está mi hijo, ya, ya, ya ahí te vas a ir, y ahí se fue...

Hombre: Igual quieren hacer con Patricia (Balbuena), ¿y hacia dónde es que te quieres ir?

KR: No lo sé.

Hombre: Le han dado una embajada hasta el 2021… Ella está ahorita de viceministra, ¿con quién trabaja? ¿Qué ministerio?

KR: Ella ahorita está con el Midis, la Patricia Balbuena.

