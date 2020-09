El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, es mencionado por la exasistente administrativa de Palacio de Gobierno Karem Alexandra Roca Luque en una nueva conversación que fue difundida anoche por el programa América Noticias.

Karem Roca tiene como interlocutor al abogado Fabio Noriega, a quien le cuenta haber recibido un mensaje del congresista Edgar Alarcón para cambiar de abogados.

“El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, ¿cómo se llama? Alarcón, y Alarcón se ha dado cuenta de que es una rata peluda, viene y me manda a decir que no utilice esos abogados. Por eso es que yo le tengo respeto”, menciona Karem Roca, quien además desliza que ella no utiliza al citado parlamentario.

Esta redacción solicitó la versión del parlamentario Edgar Alarcón, sin tener respuesta hasta el cierre de edición.

Autora de las grabaciones

En otro audio, la otrora persona de confianza del presidente Vizcarra confirma que ha sido quien lo ha grabado y le consulta al abogado Noriega sobre la connotación legal que tiene dicho acto.

“Si por A o B ellos supieran de ese audio aparatoso que tú has escuchado, ¿qué yo lo haya grabado al presidente es un delito?”, pregunta. El abogado Fabio Noriega le responde: “Eso en su momento le vamos a dar una figura legal. En resguardo de tu seguridad”.

La ciudadana también deja entrever que su esposo, Edgar Iván Zapata Yactayo, no sabe de la existencia de las grabaciones que ahora son conocidas.

“Iván no sabe de lo que pasó con los whatsapp, con el presidente. Hay cosas que yo me guardo. Iván no sabe muchas cosas, ni de los audios, nada, porque si sabe de los audios… ah, no, no, no. Aparte que él es bien derecho con las cosas. ¿A él lo vas a exponer así? O sea, no, él vive de su sueldo”, menciona.

Cercanía desde el 2010

Karem Roca llegó al entorno de Vizcarra el año 2010, durante la campaña electoral para el Gobierno Regional de Moquegua, con el movimiento político Integración Regional por Ti.

Personas que acompañaron aquel proceso recuerdan que fue el esposo de Karem, Edgar Iván Zapata Yactayo, quien se acercó al movimiento.

En paralelo, Vizcarra conocía al padre de Karem Roca, Máximo Alejandro Roca Vargas, que también se sumó a la campaña. El acercamiento entonces fue más bien familiar.

Al resultar elegido, Vizcarra inició su gestión en enero del 2011 y le dio el cargo de secretaria del Gobierno regional a Karem Roca Luque, quien cumplió sus funciones durante los cuatro años de gestión.

En las planillas del Gobierno Regional de Moquegua, Karem Roca Luque aparece con los cargos de secretaria o asistente administrativa, con un sueldo promedio de 2 mil soles.

Culminada la gestión regional, Karem Roca volvió a aparecer en el entorno de Vizcarra durante la campaña presidencial última. Hay quienes la recuerdan cumpliendo actividades en el comité provincial de Peruanos por el Kambio (PPK).

Al llegar al Gobierno, Martín Vizcarra la vuelve a convocar para que cumpla las funciones de secretaria en el despacho del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Como se recuerda, Vizcarra dejó el sector Transportes y se fue a Canadá como embajador, en octubre del 2017. Tras la crisis, Vizcarra retorna y, al asumir la presidencia, en marzo del 2018, vuelve a convocar a Karem Roca para funciones de muchísima confianza.

¿Cuándo fue que se quebró esta confianza? Ayer, el abogado Fabio Noriega contó en Willax TV sobre un hecho ocurrido en octubre del 2018. Según relató, Karem Roca lo buscó para entregarle diez documentos que serían comprometedores para la gestión de Vizcarra.

Fabio Noriega, que conoció a Karem Roca en la campaña para la segunda vuelta presidencial, cuenta que entregó los documentos a Iván Manchego, amigo de Vizcarra, intentando alertar a Palacio sobre esta filtración.

Noriega niega participación en complot

El abogado Fabio Noriega, quien fue señalado por el ciudadano Richard Cisneros como parte de quienes habrían organizado el ataque contra Vizcarra, rechazó tales expresiones.

Fabio Noriega es uno de los personajes que aparece precisamente en las conversaciones grabadas por Karem Roca.

Ayer, en declaraciones para Willax TV, sostuvo que, al contrario, en el 2018, intentó alertar a Palacio sobre el filtro de documentos que estaba haciendo Karem Roca.

Sostuvo además que ella volvió a buscarlo el 3 de abril y no sabía que estaba siendo grabado. “Yo desconfiaba de ella y ahí están las grabaciones que me ha hecho”, dijo.

