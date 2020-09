Elidio Espinoza Quispe descarta regresar a la política

El coronel en retiro y exalcalde de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe, descartó la idea de regresar a la política durante los próximos años.

Según el exburgomaestre ahora se encuentra tranquilo en su hogar, y siente que ya cumplió con su trabajo en beneficio de la ciudad.

“Ya he cumplido la misión que me fue encomendada. Una grata experiencia conocer muchas situaciones que quienes no han estado en un cargo público no lo pueden comprender. Descarto ahora el aspecto político”, enfatizó Espinoza Quispe a los medios.

Además, se pronunció sobre la crisis política que vive ahora el país ante la posible vacancia del presidente Martín Vizcarra a raíz del caso Richard Swing.

“No es el momento para estar dispersos, tenemos que tener la unidad. Que estos nos llame a la reflexión para que en los pocos mes que quedan para elegir a los nuevos representantes, la población dirija su mirada para que tengamos algo mejor”, indicó el coronel en retiro.

Además, reveló que se encuentra escribiendo un nuevo libro, en el cual contará sus vivencias personales y en la política durante su época como burgomaestre.

Muerte de regidora

Por otro lado, Espinoza Quispe lamentó la muerte de Cecilia Vilca García, quien fue regidora de la comuna por su partido durante la gestión edil.

Vilca García falleció en la madrugada del martes a causa del cáncer que padecía. Sus amigos también expresaron sus condolencias a la familia.

“Se nos fue una gran amiga, guerrera. Su fallecimiento nos enluta a todos. Son momentos de mucha tristeza”, dijo Elidio Espinoza.

Elidio Espinoza

En el 2014 fundó el partido Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez con el que llegó a la alcaldía, desempeñándose como burgomaestre durante 2015-2018.

