Denuncian que Manuel Merino ya armaba su gabinete antes de la vacancia presidencial

Por: David Pereda y Diego Quispe

“Yo he recibido dos mensajes de dos personas cercanas al partido Acción Popular (AP), vinculadas al Congreso. Me han conminado a que reflexione en memoria de mi padre para que evalúe y tome la mejor decisión. Me recordaron el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski”, manifestó el ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, ayer a Latina.

PUEDES VER Karem Roca confesó que grabó conversaciones con Martín Vizcarra [AUDIO]

El titular del Minem, con esto, confirmaba que el viernes 11, día en que el Pleno del Congreso admitió a trámite la moción de vacancia presidencial, dos personas del partido político del presidente del Parlamento, Manuel Merino, se comunicaron con él para deslizar la posibilidad de que integre el nuevo gabinete, luego de que se consume la censura contra el jefe del Estado, Martín Vizcarra.

El segundo mensaje, según Incháustegui, fue para pedirle tranquilidad. “Me están indicando que no me preocupe porque será un gabinete de transición. Y en mi caso, porque mi padre fue de Acción Popular, no habrá ningún problema. A mí esto me indigna porque no debemos estar generando estas historias que lo único que buscan es generar una crisis política innecesaria”, liquidó.

La indignación del ministro era evidente porque los acciopopulistas que se comunicaron con él mencionaron a su padre, Juan Incháustegui, quien fue ministro en el gobierno de Fernando Belaunde Terry. “Estoy seguro de que en una coyuntura como la que vivimos (ellos) no hubieran permitido que un pequeño grupo desestabilice el país. Nuestra atención debe estar enfocada en sumar esfuerzos a través de las distintas acciones de gobierno para ayudar a más peruanas y peruanos en esta emergencia sanitaria”, agregó.

El destape recibió un inmediato respaldo del premier Walter Martos. “¡Firmes en la defensa de los principios democráticos y la gobernabilidad del país!”, tuiteó minutos después de la confesión del ministro.

Merino lo había retado

Con esta versión, Incháustegui refutó la exhortación del titular de la Mesa Directiva del Congreso, Manuel Merino, quien horas antes desde el hemiciclo lo había emplazado a desmentir que buscó armar un gabinete ministerial luego de concretar la vacancia presidencial.

PUEDES VER Incháustegui confirma que allegados a AP lo contactaron para integrar gabinete de Merino

“Dicen que mi persona se comunicó con el ministro de Energía y Minas. Yo quiero pedirle al ministro que se pronuncie y mencione si hubo alguna llamada hecha por mi persona para ofrecerle algo que solo puede representar una fantasía”, sostuvo Merino.

El acciopopulista se había referido a ello, luego de que un excolaborador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tuiteara que Merino buscó al titular del Minem para asegurarle que, en caso Vizcarra sea sacado de Palacio, tenía asegurado un espacio en el Ejecutivo.

Incháustegui, no obstante, aún no revela los nombres de las personas que le escribieron. El congresista de Podemos Perú Daniel Urresti le ha exigido que lo haga. Lo cierto es que el ministro le comunicó sobre ello al presidente Martín Vizcarra el sábado 12.

Y esto va en coro con la pregunta que planteó el mandatario en su mensaje que brindó horas antes de las declaraciones de Merino.

“¿Por qué el presidente del Congreso ha tratado y se ha comunicado con altos mandos militares e, incluso, planeando seudogabinetes de quienes asumirían después de mi vacancia?”, cuestionó el mandatario.

PUEDES VER Se acorta el plazo para la reforma sobre financiamiento de partidos

Además, planteó las siguientes preguntas en su discurso: “¿Quiénes están detrás de este complot, cuyos hilos parecieran conducir al mismo presidente de la Comisión de Fiscalización? ¿Quién ha querido usar estos argumentos para vacar al presidente de la República, sin ser esta una causa de vacancia y ha llevado al propio presidente del Congreso por este camino?”.

En el Parlamento, en tanto, el Frente Amplio, al cierre de esta nota, formuló una moción de censura contra Merino de Lama. “Ha pretendido involucrar a los 130 congresistas y a las nueve bancadas al decir que habla en nombre de todos nosotros cuando en la conferencia de prensa dio respuestas que evidentemente lo responsabilizan”, sostuvo el documento.

Vacancia se debilita

Merino ha admitido que no debió comunicarse con altos mandos de las Fuerzas Armas. “Tal vez hacer una llamada fue inoportuna, por eso expreso mis sinceras disculpas”, dijo. Su gestión, no obstante, ha generado trifulcas al interior de AP.

Esto se refleja en que ayer el partido de Fernando Belaunde Terry emitió dos comunicados distintos. Uno de la facción de Víctor Andrés García Belaunde y el otro de Mesías Guevara. Ambos pronunciamientos dicen que el partido respeta la democracia. La diferencia es que el oficio que proviene del grupo de García Belaunde justifica las comunicaciones con las FFAA.

Mientras continúan las disputas e insinuaciones, la mayoría de bancadas ha dado un giro respecto a la vacancia presidencial.

Una facción de AP y la bancada de UPP han quedado solos en la embestida contra el presidente. Y todo está en manos del Tribunal Constitucional (TC), que ayer recibió la demanda competencial y el requerimiento de una medida cautelar del Ejecutivo para frenar el proceso de vacancia presidencial.

PUEDES VER Levantarán secreto de llamadas de personal de Palacio de Gobierno

El TC elegiría hoy al magistrado ponente de este caso. Si la medida cautelar no es resuelta a más tardar el jueves, Vizcarra deberá apersonarse al hemiciclo a defenderse. Y en ese escenario el desenlace solo dependerá de los votos. UPP y AP necesitan 87 votos para vacarlo. Sin embargo, aún no los tienen.

Exige pesquisa

Vizcarra, por su parte, dice que le abre las puertas a la Fiscalía para que indague al respecto: “Pido a las entidades competentes que, pese a lo fantasioso e irreal que esto parece, se realice una investigación contrastando la versión de lo dicho para que se determine, a través de las instancias formales, la falsedad de estos testimonios”, refirió.

Asimismo, el jefe del Estado se refirió a la crisis producida por los audios y sostuvo que lo han traicionado: “Tengo que lamentar profundamente y pedir disculpas al país porque una persona del despacho presidencial, en quien yo confiaba, no desde ahora, sino de años atrás, ha generado esta situación con dichos sin bases”, expresó".

El mandatario se refería a su exasistente Karem Roca, quien desde la semana pasada, a través de audios filtrados, viene propalando afirmaciones que ha trastocado a la clase política e, incluso, a fiscales de alto rango.

PUEDES VER Congreso decidió suspender debate de censura contra María Antonieta Alva, programado para este martes

Roca ha señalado que el Gobierno maneja a los fiscales Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y José Domingo Pérez. También dijo que el congresista de Podemos Perú (PP) Daniel Urresti conversaba constantemente por teléfono con el mandatario y que Morales “odiaba” al congresista de Alianza para el Progreso (APP) Omar Chehade.

Además, sostuvo que el ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, es el “cajero” del presidente. Y que Vizcarra se reunió en cinco oportunidades con Swing.

Todas las personas mencionadas han rechazado la versión de Roca. Incluso el ministro Estremadoyro anunció en Twitter que procederá legalmente.

PUEDES VER Gobernador de Arequipa evalúa dejar su cargo para postular a la presidencia

Los fiscales Sánchez y Pérez negaron haber sido influenciados. “Desconozco lo que habla la señora de los audios. No la conozco y rechazo las insinuaciones que, a partir de estos audios, se hacen con tanta ligereza y sin mayor elemento de prueba que el solo dicho por una persona. Lamento esta difícil situación a la que es sometido nuestro país y rechazo que se vulnere la institucionalidad democrática de audios sin mayor sustento”, respondió Sánchez Velarde.

El fiscal de lavado de activos José Pérez, por su parte, le envió un pronunciamiento a su coordinador en el Equipo Especial Lava Jato: “En los años en los que me he desempeñado como fiscal provincial de Moquegua, de marzo del 2008 a enero del 2011, no he conocido denuncias por la gestión de Martín Vizcarra en el cargo de gobernador. Por lo tanto, es falso que haya conocido denuncias a las que se hace referencia en los audios”, dijo.

En la plaza Bolívar, en tanto, el parlamentario Daniel Urresti negó la versión de Roca. “Es incomprensible decir que Vizcarra me llamaba todos los días”, refutó. El vocero de Podemos, más bien, ha sido uno de los arquitectos de las normas que generaron riñas con el Ejecutivo.

Roca ha sido despedida de Palacio.

Promulgan ley que impide postular a sentenciados

El presidente Martín Vizcarra promulgó ayer la reforma constitucional que impide postular a personas sentenciadas en primera instancia por delito doloso. Esta norma regirá para este proceso electoral e impedirá que candidatos con condenas participen, obtengan un cargo público y se escuden en la inmunidad.

El Congreso había aprobado esta reforma en primera votación el 5 de julio con 111 votos. Y ratificó esa decisión el mismo día que se admitió la moción de vacancia. Es decir, el Parlamento se demoró dos meses en darle luz verde a esta iniciativa.

Sin embargo, aún están pendientes dos proyectos legislativos de reforma electoral: la regulación del financiamiento de partidos políticos en campaña electoral y la eliminación del voto preferencial.

La primera iniciativa figuraba en la agenda del pleno del pasado jueves, pero el presidente del Congreso, Manuel Merino, prefirió priorizar la difusión de los audios de su colega de UPP Edgar Alarcón. El dictamen quedó estancado hasta la fecha.

PUEDES VER Frente Amplio presentará mociones de censura contra Manuel Merino y Edgar Alarcón

Y sobre la eliminación del voto preferencial, el Partido Morado exigió la semana pasada en la Junta de Portavoces que se incluya en el debate del pleno. Pero la mayoría de bancadas aprobaron que esta propuesta siga siendo discutida en la Comisión de Constitución, que preside el congresista de Alianza para el Progreso (APP) Omar Chehade.

El dato

Manuel Merino, titular de la Mesa Directiva, reconoció que se comunicó con altos mandos de las Fuerzas Armadas el mismo día en que la moción de vacancia presidencial fue admitida a trámite en el Congreso.

Congreso hoy definirá si la ministra María Alva sigue en el cargo o si es destituida

Si bien ayer se esperó que el Congreso debata y vote la moción de censura contra la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Alva, esta recién se tratará hoy en el pleno.

PUEDES VER Martín Vizcarra pide disculpas y señala traición en su entorno cercano [VIDEO]

Para las 8:38 p.m., el presidente parlamentario, Manuel Merino, suspendió la sesión plenaria para retomarse hoy a las 10 a.m.

Ayer indicó que la Mesa Directiva había acordado revisar el tema a las 5 p.m., pero una hora después se decidió aplazar la moción para priorizar el dictamen para ampliar plazos de titulación de predios informales.

Alva Luperdi fue interpelada en dos ocasiones, por lo que asistió al Congreso el viernes 4 y lunes 7 de setiembre, para responder respecto a la situación económica, los créditos brindados por el programa Reactiva Perú, entre otros temas.

Pese a las respuestas que dio, se presentó la moción para destituir a la titular del MEF, con firmas de las bancadas de Frepap, Podemos Perú, Unión por el Perú (UPP)y Frente Amplio.

Para la censura, se necesitan 66 votos que respalden la moción. Pero se tenían 43 votos, entre Frepap, UPP, Podemos Perú y un grupo de Frente Amplio.

Entre los motivos se señala que solo el 17% del total de micro y pequeñas empresas formales recibieron créditos de Reactiva Perú, mientras que a la gran empresa se le prestó el 53,7% del monto total del programa.

PUEDES VER Control Interno investigará a Domingo Pérez por menciones de Karem Roca

También porque la reactivación económica no prestó atención al sector agrario, y que las fases de reinicio de actividades propiciaron un aumento de contagios por Covid-19.

Asimismo, que los bonos del Estado no fueron repartidos de forma eficaz.

Declaraciones

Mesías Guevara, Acción Popular

“La gran mayoría de correligionarios estamos a favor de la transición democrática y rechazamos todo tipo de actos antidemocráticos, así como de corrupción. El Perú no puede parar”.

PUEDES VER Somos Perú exige hacer público los nombres de partidos que pidieron postergar elecciones

Jorge Muñoz, Alcalde de Lima

“En lo personal, no estoy por la vacancia, tengo muy claro que esa no es la solución. No estoy por situaciones que no sean la aplicación de la norma. Tenemos que respetar el Estado de derecho”.

Verónika Mendoza, Nuevo Perú

“No cabe la menor duda de que hay sectores del Parlamento, fuerzas políticas que quieren secuestrar el proceso electoral para poder atornillarse en sus cargos para poder reelegirse”.

PUEDES VER Pedro Angulo es designado nuevo secretario general del Despacho Presidencial

George Forsyth, Alcalde de La Victoria

“¿Cómo va a estar llamando al jefe del Comando Conjunto, al comandante general de la Marina? ¿Qué cosa tiene que conversar en estos momentos?”.

Congreso del Perú, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.