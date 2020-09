Martín Vizcarra

Extractos de los audios de Karem Roca

Fiscales José Domingo Pérez y Zoraida Ávalos

Karem Roca: “¿Mirian, sabes lo que ha dicho? Ellos manejan a Domingo Pérez y a Zoraida”.

Daniel Urresti y Omar Chehade

Karem Roca: “Pero Urresti es el que habla todos los días con el presidente (Vizcarra). Urresti antes me llamaba a mí. Hasta dos semanas antes de salir, Urresti me llamaba. Pero ahora no me llama porque seguro le han dicho ‘ahora no la llames a ella’”.

Ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro

Karem Roca: “Él es el cajero del presidente. Y de ahí a Lozada lo ponen en Vivienda. ¿Sabes por qué lo sacan? El que era de Vivienda, (Rodolfo) Yáñez, le dijo al presidente: No voy a aceptar lo que tú me dices así seamos amigos. No voy a aceptar porque es incorrecto lo que tú me pides. Quería pedirle un favor para que entren los esposos y se ha negado el ministro. Entonces, agarra, dos horas antes, y le dice ya no vas a ser ministro y a ese lo quieren manejar para que él sea el que tapa”.

Mirian Morales y María Aguirre

Karem Roca: “(El amigo de Zavaleta) es el que le hace la contratación a los esposos de Mirian (Morales) y de María (Aguirre), la subsecretaria. A los dos esposos los contrata él, en Vivienda (...) Pero yo en la Fiscalía y en el Congreso, en la Fiscalía he dicho que quien manda esos correos a hacer es Mirian Morales”.

Ingreso a Palacio de Patricia Balbuena

Karem Roca: "Patricia Balbuena dice que no se ha reunido con el presidente ni con Mirian Morales, y “Patricia Balbuena entra a Palacio… el 9 de junio a las 12 del día entra Patricia Balbuena a Palacio de Gobierno, pero Mirian me dice que haga apagar las cámaras de Palacio y que no entra por Desamparados”.

Sobre reuniones con Richard Cisneros

Karem Roca: "Yo tengo los correos, ya, que te he enseñado, creo. Son cinco. Las cinco veces, cinco a seis veces que yo he puesto en agenda, esas veces ha ido Richard (Cisneros). Y toditas se ha reunido con el presidente. Pero yo lógicamente he dicho, lo he limpiado con el presidente. He dicho que ninguna, en absoluto, ninguna. Pero también ya me habían dicho que yo podría decir: ¿por qué mentiste? Por miedo a mi familia, por miedo a mis hijos. Sí, eso voy a decir, voy a tener que decir eso.

Daniel Alfaro y Richard Cisneros

Karem Roca: “Sí, Mirian llama a Daniel Alfaro para que Alfaro lo reciba a Richard. Pero a la vez lo llama y lo quema a Richard (Cisneros). Y Mirian le dice a Richard: Te va a recibir Alfaro. Así es. Uy, él va contento. Me dice: ay, no sabes...la Mirian por encargo de Martín (Vizcarra) me ha dicho que vaya. Va Richard a la reunión y comete la estupidez de tomarse una foto con (Daniel) Alfaro, ¿ya? Y lo cuelga en sus redes. Y dice: saliendo de no sé qué... Y Mirian le toma pantallazos y le enseña al presidente (Martín Vizcarra)”.

