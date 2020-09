El empresario Raúl Diez Canseco, militante y aspirante a candidato presidencial de Acción Popular, comenta sobre los últimos hechos que involucran a su correligionario, el presidente del Congreso, Manuel Merino, y a la bancada del partido de la lampa.

¿Qué le parece que el presidente del Congreso, Manuel Merino, haya llamado a los jefes de las Fuerzas Armadas antes de presentarse la moción de vacancia?

Yo pertenezco a un partido que ha sufrido los golpes, que jamás los vamos a promover. Tajantemente, jamás Acción Popular ha propiciado, promovido ni secundando un golpe ni nada que pueda dañar la democracia que tanto nos ha costado defender y por la cual hemos sido perseguidos, deportados, encarcelados, de modo que estoy indignado de que nos traten de meter en una cosa absurda que Acción Popular jamás ha propiciado.

¿Cómo entender está actitud de Merino?

Yo tengo que hablar del Merino que yo conozco. Él es un demócrata, ha crecido en las filas de Acción Popular y nunca le he visto en su vida jamás un gesto que vaya en contra de la democracia, de modo que en ese tema puntual tendrán que hacerse las investigaciones adecuadas con pruebas adecuadas porque el Perú requiere la verdad.

Ese acto despertó la percepción de que AP estaría en componenda para destituir...

Jamás. Eso pretenden los que quieren destruir la democracia. Hay que defender la institucionalidad y dejar que las instituciones hagan su trabajo. La Fiscalía, el Poder Judicial tienen una gran responsabilidad de demostrar que podemos vivir en paz y que tenemos que respetar las instituciones y lo que hagan en su proceso de investigación.

¿Pero qué puede significar llamar a jefes militares cuando se alista esa moción?

Solo puedo decir lo que hubiera hecho Raúl Diez Canseco. Por la trasparencia, mejor es abstenerse a hacer cualquier situación que pueda ser malinterpretado. Nadie de mi partido, con las enseñanzas de Belaúnde puede estar tocando la puerta de los cuarteles.

¿Está poniendo las manos al fuego por Merino entonces usted?

No, yo pongo las manos al fuego por Belaunde y mi partido.

Merino llamó para decir que se iba a iniciar un proceso de vacancia...

Hubiera sido mucho mejor que nadie hubiera hecho ese tipo de llamadas para que no fueran tergiversadas. Más de eso no puedo decir porque no participo ni he participado.

Está dando por hecho que hay tergiversación...

Por la formación que tengo, por el Merino que yo conozco hace años no me lo puedo imaginar tocando las puertas de los cuarteles de ninguna manera, cosa que rechazo, totalmente. Acción Popular nunca ha sido golpista ni tocó los cuarteles, fue perseguido y no persiguió. Y ese es el partido que Merino representa. No nos pueden meter en el hueco oscuro de buscar un golpe que el Perú no quiere, no requiere y no necesita.

¿Este proceso en curso en el Congreso está de acuerdo a la Constitución?

He escuchado constitucionalistas de mucha solvencia que hay vacíos en la Constitución en cuanto al tema de moral. El Congreso tendrá que evaluar en estos días su proceder. Estoy seguro de que en esos congresistas habrá más de uno que piense en la patria y se dé cuenta de que vamos camino al precipicio y que hay que evitar mayor daño.

La admisión de la vacancia se ha dado con los votos de AP. ¿Qué le parece?

Lo lamento mucho porque hablé con algunos parlamentarios y les dije que era totalmente importuno, pero ellos no tienen mandato imperativo. Pero no hay que confundir el hecho de admitir algo con lo que pase al final. Aspiro que, después de las aclaraciones, que son muy buenas hacerlas, al final el Perú tenga un nuevo amanecer.

¿Con que congresistas habló?

Con los de mi partido.

¿Con todos?

No, ya quisiera poder. Yo hablo con unos cuantos. Puedo decir que gente buena, que estoy seguro de que están pensando en escuchar para tomar alguna determinación.

¿Con cuántos hablo usted?

Con muy pocos. Yo no tengo acceso...

¿Cuántos son muy pocos?

Se cuenta el milagro, pero no el santo.

No me diga el santo, pero díganme cuántos santos más o menos

Muy pocos. Unos cuantos. Si quiere un número, menos de cinco.

¿Y esos congresistas votaron por la admisión del proceso de vacancia?

No hay mandato imperativo, nadie tiene derecho de ponerle nada, uno reflexiona lo que piensa. Lastimosamente debo reconocer con humildad y frustración, no fui escuchado.

¡Ninguno coincidió con usted!

Bueno, una cosa es hablar de la platea y otra cosa es estar metidos de protagonistas. Cada uno tiene que mirar su reflexión de lo que ha hecho y creo que hay tiempo para meditar, reflexionar y para tomar decisiones que después no tengamos que lamentar.

Claro, pero esto nos dice que no haya sintonía...

Creo que en el Perú hoy tenemos un problema de sintonía en todos los niveles de la sociedad peruana y eso hay que corregir. Pareciera que estamos en un ring de box.

El presidente ha dicho que es un complot contra la democracia. ¿Qué le parece?

No creo que haya complot. Esas grabaciones son de adentro, tienen que ser investigadas, pero debe haber otro tipo de actitud y no estar enfrentados unos con otros.

¿Y qué le parece la difusión de los audios en el pleno con permisión de Merino?

Los audios siempre tienen que ser verificados, pre escuchados, la gravedad de los mismos, pero no soy nadie para juzgar a las personas. Sí llamo a reflexión de los 130 congresistas. No sigamos cometiendo errores, estamos a siete meses de una elección...

¿La bancada de AP perjudica las posibilidades de su partido para el 2021?

Yo tenía mucha esperanza de que venían la concordia, que se acababan los enfrentamientos, que iba a ser un puente para seguir adelante y lo que he visto es enfrentamiento 1, enfrentamiento 2, enfrentamiento 3. Y la reflexión también para el presidente Vizcarra porque hay que aprender a gobernar en equilibrio de poderes.

Complicado...

¿Hoy día? Por supuesto... Vivimos en un entrampamiento tan horroroso y cruel.

¿Pero cómo ve el impacto electoral por la conducta de la bancada?

Muy preocupante, muy preocupante.

¿Ya decidió si buscará candidatear al 2021?

Sí, nosotros estamos en ese trabajo. Estamos trabajando en eso, preocupados porque ir a una elección donde no se puede salir, no se puede hablar, no hay reuniones públicas, con tantas limitaciones. Lo que es peor: ¿qué le puede usted hablar al que hoy se muere de hambre? ¿Qué poder decir al que murió su familia por falta de oxígeno?

Y como aspirante a candidato presidencial de AP, ¿hay una preocupación particular, también, por el comportamiento de la bancada acciopopulista?

No lo dude, cualquier problema que se pueda haber generado en las filas de Acción Popular nos hacen daño, nos invitan a la reflexión porque ir a una elección interna y después una externa con un partido dividido, créame que el esfuerzo es el doble.

Está en el esfuerzo de Respira Perú. ¿Congresistas de AP no están en esa línea?

No los he molestado ni inquietado porque cada uno tiene su labor y ellos tienen la gran responsabilidad de sacar al Perú adelante, sacar leyes que correspondan, y la mía con la Iglesia y la Sociedad Nacional de Industrias recuperar la esperanza de mejorar la calidad de vida de los peruanos. En ese trabajo hemos tenido la suerte de ir sumando esfuerzos. Qué bonito ejemplo de cómo se logran maravillas cuando todos sumamos.

