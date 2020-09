El congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, se pronunció sobre las menciones que hizo Karem Roca, la exasistenta del jefe de Gobierno Martín Vizcarra, quien afirmó que el legislador se comunicaba a diario con el mandatario.

“Es fuera de comprensión que se diga que el presidente me llamaba todos los días, ¿resulta que yo soy el consejero del presidente, soy su amigo?”, dijo Urresti a TV Perú, y negó haber conversado por teléfono con el jefe de Estado con la frecuencia que afirmó la extrabajadora de Palacio.

En ese sentido, el parlamentario precisó que desde que asumió sus funciones en el hemiciclo, las comunicaciones que había mantenido con el jefe de Estado solo fueron en tres oportunidades.

“La primera fue de una llamada que recibí del presidente a través de este número telefónico, que se supone pertenece a su asistenta, para darme un saludo protocolar por haber sido elegido”, explicó.

Enseguida, continuó: “Las otras dos veces que fueron en el primer mes que estuvimos en el Congreso, fue en ambas oportunidades para hacerme conocer de la preocupación que tiene el ejecutivo por el retiro del 25% de las AFP”.

Urresti considera que Roca se grabó sola

En otro momento, el legislador de Podemos Perú consideró que Karem Roca se había autograbado y que estaría mintiendo en sus audios.

“Yo dudo mucho de esa especie de monólogo. (Creo) que ella misma se ha grabado, porque esa es una mentira totalmente gruesa. Yo tengo el mismo número de celular desde hace 18 años... entonces es fácil verificar y levantar el secreto de las comunicaciones, para ver con quién he hablado y con quien no”, sostuvo en declaraciones a URPI.

Asimismo, manifestó que el único audio que le parece válido, pero que “debe ser pasado por pericias" correspondiente, es en donde se escucha hablar al presidente Vizcarra.

Como se informó, en uno de los audios difundidos se escucha a la exasistenta del mandatario decir: “Pero Urresti es el que habla todos los días con el presidente (Vizcarra). Urresti antes me llamaba a mí. Hasta dos semanas antes de salir, Urresti me llamaba. Pero ahora no me llama porque seguro le han dicho ‘ahora no la llames a ella’”.

