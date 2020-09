Congreso vuelve a dar espacio al dióxido de cloro en conversatorio

Casi dos meses después, el Congreso de la República vuelve a ceder un espacio donde se aborda el uso del dióxido de cloro como tratamiento del nuevo coronavirus (COVID-19).

A diferencia de la anterior ocasión en la que, ante la crítica, la Comisión de Salud dispuso su cancelación solo minutos antes de su realización, esta vez se trata de un conversatorio organizado por el congresista por Puno e integrante de la bancada de Unión por el Perú, Rubén Ramos Zapana.

De acuerdo al afiche promocional del conversatorio, habrá cuatro ponentes y, entre ellos, destacan tres médicos cirujanos y una ingeniera química; así como la participación del propio legislador, quien es químico farmacéutico.

Consultado por este medio, el parlamentario señala que promueve el referido evento programado para esta tarde debido a que el Ministerio de Salud no informa las razones de por qué es dañino el uso del dióxido de cloro y que ello origina que en algunas regiones del país, ante la desesperación por la enfermedad, se consuma como cura.

“Es una realidad el consumo indiscriminado. Hay una confusión al respecto. El Ministerio de Salud es el agente competente; pero, como no lo hace, hemos visto conveniente invitar a médicos peruanos. La conclusión del evento sería lo peligroso que es o no y aconsejar con argumentos. Aquí no se trata de negar o recomendar, sino poner un par de científicos al respecto. La opinión pública, con ese fundamento, ya puede tener claro el asunto”, expresa.

Asimismo, sobre los ponentes que participarán en el evento, Ramos Zapana menciona que algunos de ellos se comunicaron con él para abordar el tema. Además, indica que los referidos médicos tienen experiencia en el campo y que “darían su versión”.

“No necesariamente van a ser promotores. No todos son los que recomiendan o proponen investigación preliminar, sino también están los que no recomiendan. Quien debe salir ganando no soy yo ni ellos, sino la población", agrega.

Sin embargo, una de las participantes es la médica cirujano Rita Denegri Schroth, contra quien el Colegio Médico del Perú (CMP) abrió una indagación ética disciplinaria por expresar públicamente su conformidad con el uso del dióxido de cloro por ser un insumo que no está autorizado por el Instituto Nacional de Salud.

El evento estaba programado para las 13.00 horas, pero hasta el momento no es transmitido por el canal del Congreso a pesar de que figura en la agenda de ese Poder del Estado.

Agenda del Congreso.

