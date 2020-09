¿Juego de tronos?

César Caro

Una vez más la realidad supera a la ficción. Y tal como ocurría en la serie de televisión, vemos con pena, desilusión y una mezcla de asco e impotencia, todo lo que viene ocurriendo en el ámbito político tanto del Ejecutivo, como del Congreso, en los cuales, al igual que en “Guerra de Tronos”, en la lucha por el poder, la soberbia, las traiciones, corrupción, envidias, etcétera, se dan en uno y otro bando, permitiendo que ciertos personajes mediocres e histriónicos tengan una inexplicable importancia que ha generado un clima político irracional en el cual priman las emociones antes que la razones, teniendo como marco audios que al margen de cómo fueron grabados y distribuidos, nos muestran cuan cierto es que el poder absoluto corrompe absolutamente.

Y si bien estoy entre los que creen que el presidente Vizcarra debe “gobernar” hasta el 28 de julio del año próximo, para posteriormente ser investigado y juzgado, no puedo evitar señalar que gran parte de nuestra sociedad es en extremo permisible y amoral, que se guía por odios viscerales en uno y otro sentido. Y aquí, me permito recordando lo ocurrido con Clinton pidiendo perdón con los ojos húmedos por haber “engañado al Congreso y al pueblo norteamericano” en el caso Lewinsky o a Nixon renunciando a la presidencia por sus mentiras y actuar respecto a Watergate, para evitar el proceso de vacancia (Impeachment), preguntar por qué en el Perú, al contrario de lo que ocurre en otros lugares, usualmente la gran prensa y la opinión pública minimizan o consideran pecados veniales hechos que ocurren en las altas esferas del poder público o privado, abonando así la corrupción en todos los ámbitos sociales. Aquí Clinton no hubiese pedido disculpas y Nixon hubiese continuado gobernando. Aquí pareciera primar una sola idea o recomendación: ‘Que no te cojan'’.

Y dicho panorama y actuar continuará vigente en tanto no tengamos verdaderas instituciones, sobre todo en el campo político en el cual casi todos los partidos son clubes personales, propiedad de un “accionista” o meros vientres de alquiler; aparte de que no se vota por ideologías, proyectos o programas, sino por variopintos personajes que se venden o promocionan como pasta de dientes o detergentes. Quizás es hora de imitar en parte el sistema anglosajón o español. Allí quizás esté la vacuna para nuestra pandemia política. Caso contrario, nuestra sociedad seguirá eligiendo, entusiasmándose y lo que es más crítico: ¡desilusionándose por el actuar de sus elegidos en todos los niveles!

Aspecto último que puede ser muy peligroso en la medida en que Vizcarra, al cual, --repito lo que escribí en un artículo anterior--, fácilmente se le puede tachar de “pato rengo” o “pato cojo” que es como se califica en Estados Unidos a aquellos que están en la última parte de su mandato y que además saben que no van a ser reelegidos, siga cometiendo errores propios de su medianía que hagan que la aceptación popular que aun conserva se diluya y cumpla un papel similar al que tuvo Kerenski, abriendo las puertas por la desilusión, en este caso no a los bolcheviques, sino a posiciones de extrema izquierda o derecha. Hoy más que nunca tengamos presente a Basadre: “que el Perú se escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos”.