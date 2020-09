Cateriano: “En ninguna parte del mundo se ha visto que el debido proceso se violente de esta forma”

El expremier, Pedro Cateriano, responde sobre la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. Conocidas las comunicacones del titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, con altos mandos de las Fuerzas Armadas, sostiene que lo que está en juego es un intento de golpe de Estado.

¿Hay un golpe en marcha?

Es un golpe de Estado en marcha. Y a partir de la revelación publicada por Gustavo Gorriti (de que Manuel Marino de Lama buscó el apoyo de las Fuerzas Armadas antes de votarse la vacancia) creo que ya hay indicios más que razonables en los cuales se ve a un grupo de personas que podrían ser imputadas como actores del delito de sedición. Es una situación muy grave.

¿Por qué sedición?

Porque, primero, es un delito tipificado en el Código Penal que tiene como objetivo perturbar el orden constitucional, es decir quebrantar el estado de derecho a través de un golpe, de mecanismos al margen de la legalidad.

¿Esto debería ser investigado por la Fiscalía?

Ante una denuncia tan grave que involucra a Manuel Merino de Lama y un congresista (Otto Guibovich), la Fiscalía creo que de oficio debería iniciar una investigación contra las personas que resulten responsables. El golpe de Estado es llevado adelante por el Congreso por una mayoría que, violando la Constitución, pretende vacar al presidente Vizcarra. No es una cosa menor. Ya ha sido presentada la moción para declarar la vacancia.

Por incapacidad moral permanente.

Sí, acto que tergiversa grotescamente el espíritu y la letra de la Constitución. Este precepto constitucional viene desde el siglo XIX. La idea de vacar no era sancionadora, sino que estaba prevista para casos en los que el presidente tuviera un accidente grave, o perdiera la razón. Hay que preguntarse lo siguiente, ¿se debe manipular la Constitución? Por supuesto que no. No entiendo la razón por la cual este Congreso pretende violentar el orden constitucional, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente Vizcarra ya convocó a elecciones generales. Hay algo que no calza.

Y en medio de una crisis terrible.

Bueno. Esa es la parte más tenebrosa de toda esta maniobra política: en plena crisis sanitaria ahora el Congreso genera un ambiente de inestabilidad, sabotea el programa económico para recuperarnos y ahonda la crisis poniéndonos en una situación casi de anarquía.

¿Le encuentra sentido que alguien quiere convertirse en presidente por ocho meses en una coyuntura tan complicada como esta?

Miremos las alianzas que se han formado. El señor Acuña y el señor Luna tienen problemas indirecta o directamente con la justicia. Que se estén aliando con el señor Antauro Humala y que un partido de tradición democrática como Acción Popular se sume a ser furgón de cola, refleja que este operativo político estuvo preparado con anterioridad y que las razones por las cuales estas extrañas cohabitaciones suceden, es que hay intereses subalternos al margen de los intereses nacionales. Son intereses de entorpecer la acción de la justicia. Eso se deduce con facilidad luego del grotesco espectáculo del debate del viernes. ¿Cómo es posible que un Parlamento democrático interrogue a una persona que es central en la acusación…

Karem Roca.

…y en simultáneo apruebe el pedido de vacancia? Es decir, en ninguna parte del mundo se ha visto que el debido proceso de violente de esta forma.

¿Le parece que existe causal de investigación por los audios difundidos?

Naturalmente que sí y de hecho la Fiscalía está cumpliendo una tarea absolutamente independiente. Los allanamientos de hoy (sábado), por ejemplo, así lo prueban. Por eso llama más la atención este exabrupto parlamentario.

¿Y qué piensa de los audios?

Me parece que son audios penosos, vergonzosos. Es tarea de la Fiscalía indagar. Pero desde el punto de vista político que se haya precipitado un conflicto entre los poderes del Estado por un tema como este deja mucho que desear y genera un ambiente un desasosiego. Lo que creo es que esta responsabilidad recae en el ministro del sector o los funcionarios del sector. De acuerdo a la Constitución, el presidente es irresponsable políticamente y acá se trata de encontrar una responsabilidad política. ¿Por qué existe el refrendo ministerial? Para que los ministros asuman los actos administrativos. Pero si hay indicios razonables después de la investigación en la Fiscalía contra el presidente Vizcarra, se tendrá que investigarlo al final de su mandato.

¿Cree que la vacancia tiene todavía futuro?

Ojalá que no. Aprobar esa vacancia sería dar un golpe de Estado y pondría al país en el descrédito internacional. Por eso hace bien el presidente Vizcarra en hacer uso de todos los mecanismos legales para defender su investidura. De hecho, ya dijo que no va a renunciar. Y está lo de la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional y a nivel internacional puede instruir a nuestro representante en la OEA para que solicite la aplicación de la Carta Democrática. La forma tan grotesca en que el Pleno ha manejado este asunto no solo viola el debido proceso sino que conculca el derecho de defensa del presidente de la República. Hemos visto el viernes cómo varios parlamentarios mediante un juicio sumario lo están condenando. En ningún lado se realiza un proceso con tanta celeridad.

Vi el debate. Ahora, hubo bancadas que se portaron de manera responsable, entre ellas el Frepap. No lo va a negar, ¿no?

No, no lo voy a negar. En este caso es evidente que ha actuado con prudencia.

Se lo decía por su tuit en el que lanza un “tal para cual, ja, ja, ja”, cuando María Céspedes del Frepap le responde a Orestes Sánchez, de Podemos Perú.

En el debate parlamentario en el que formé parte (cuando fue rechazada la confianza al gabinete que dirigió) no hubo ninguna diferencia entre Podemos y el Frepap. Y luego de que se me negó la confianza, la señora Céspedes usó argumentos del fujiaprismo basados en la mentira para intentar burlarse de mí. En ese sentido, yo anoto y participo del debate político. Las cosas como son: si en esta ocasión el Frepap ha actuado con prudencia, tengo que reconocerlo, no voy a mentir. A diferencia de la señora Céspedes yo no empleo la mentira.

¿Ya superó lo votación en su contra?

A ver, en la política, Enrique, más son las derrotas que las victorias y forma parte del quehacer democrático saber perder. Hay que saber ganar pero, fundamentalmente, saber perder en democracia. Ahora, teniendo en cuenta los actos posteriores, me aclara mucho que lo que pasó conmigo y lo que viene aconteciendo, es decir de organizar un golpe de Estado, forma parte de un proyecto que no se monta en 24 horas. Si entramos al terreno de la especulación, los hechos demuestran que acá hay una consigna política que, en todo momento, tuvo como intención atacar al gobierno, y yo fui un vehículo para ese ataque. El objetivo es el presidente Vizcarra.

¿Lo que me sugiere es que cuando le negaron la confianza el plan de un golpe ya estaba en funcionamiento?

Veamos. Me reuní dos veces con los parlamentarios de Acción Popular y no se escuchó nada de los reclamos que en el debate alegaron. También dialogué con el señor Acuña. El señor Acuña quería hace unos meses que colaborara con su plan de gobierno, y decliné. También me ofreció ser el número 1 de su lista en Lima y me dijo que podía designar a los parlamentarios que quisiera, y también decliné. Luego me mandó un mensajero para saber si aceptaría ser vicepresidente con él de candidato a la presidencia…

¿Para el 2021?

Sí, sí. Entonces, en ese contexto, ¿de qué estamos hablando? Hubo algo. Los hechos posteriores me llevan a pensar que este golpe en marcha no se organizó en 24 horas. El objetivo es el presidente Vizcarra, tratar de derrocarlo. Usted siempre se guarda para el final el ANFO, ¿no?

