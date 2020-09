Moción de vacancia no precisa los actos que se reclaman

La moción de vacancia del presidente Martín Vizcarra admitida a trámite está planteada, en sus 20 páginas, como si se tratará de una acusación por delito doloso o por incumplir la Constitución, pero sin una descripción clara de los actos que se reprochan al mandatario.

La moción comienza relatando que Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, fue contratado por el Ministerio de Cultura para una serie de servicios, por más de 175 mil soles.

A continuación se indica que Cisneros tiene una cercanía con el presidente Vizcarra por la campaña electoral del 2016 y que la Contraloría ha detectado presuntas irregularidades e ilícitos en el caso Swing.

Agrega que el presidente ha confirmado que conocía a Cisneros de la campaña, pero que no lo recomendó para un cargo público y que se niega a acudir a declarar al Parlamento.

Entre la página 9 y la 14 se transcriben los tres audios que habría grabado la asistente Karem Roca. Los audios no revelan si el presidente llamó a un ministro de Estado u otro funcionario para que favorezcan con un contrato a Cisneros.

Faltan los hechos

A continuación se describen las facultades que tiene el Congreso para declarar la vacancia del presidente y se insiste en la falsedad de las declaraciones, en la utilización del aparato estatal para obstruir las investigaciones, vulnerar la lucha contra la corrupción, el derecho a la verdad, el principio de buena administración y de justicia presupuestaria.

En ninguna línea se precisan los actos específicos o declaraciones que afectan esos principios, ni cuál es la conducta ilegal o irregular del mandatario, lo que supone que el acto que se reprocha es recibir en Palacio a un colaborador de campaña que luego trabaja en el Estado.

Vacancia o acusación

“La moción literalmente imputa al presidente contravenir la Constitución. Eso sitúa el tema como infracción constitucional previsto en el artículo 99 de la Constitución, pero también en la prohibición de ser acusado hasta que no termine su mandato del artículo 117 de la Constitución”, señaló el abogado Javier Alonso de Belaunde.

Eso supone una conflicto, pues un presidente puede ser vacado por causas específicas, pero no acusado de delitos o actos ilícitos en el ejercicio del cargo, lo que la moción debería precisar, para no afectar el derecho de defensas, pues el presidente debe tener claro por qué plantean su vacancia.

Arbitrariedad

El problema, señala el expresidente del Tribunal Constitucional César Landa, es que la causal de vacancia por “incapacidad mental” en la Constitución del 79 es muy abierta por lo que puede ser llenada de manera bastante arbitraria.

“Por un lado, no hay una norma que desarrolle que es la incapacidad moral y tiene un carácter subjetivo, pero en un Estado de derecho las normas tienen que decir qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer. Que la norma no le diga a una alta autoridad, como el presidente, qué es incapacidad moral en su conducta, en los actos de gobierno, resulta en una gran incertidumbre que viola la seguridad jurídica y el equilibrio de división de poderes”, anotó Landa.

Recordó que ante esta incertidumbre, la Comisión de Reforma política propuso eliminar esta causal y antes, en la época de Paniagua, se planteó crear un estatuto especial para el presidente para evitar una arbitrariedad.

“La Constitución establece el debido proceso que no se está cumpliendo. Esta moción se presentó el mismo día que se revelaron los audios y, mientras se debatía la moción, la Comisión de Fiscalización seguía escuchando a una de las testigos”, señaló la abogada de Derechos Humanos Ana María Vidal

El Tribunal Constitucional ya tiene una sentencia sobre vacancia

En una sentencia del 2003, el Tribunal Constitucional recomendó al Congreso fijar de manera clara y precisa cada uno de los supuestos para la vacancia presidencial, causas que estén escritas, reguladas en una ley dada la trascendencia del cargo del presidente, un cargo que no puede quedar expuesto a la subjetividad o los casos que se puedan presentar en el día a día, y que exista un votación calificada. El Congreso solo normó la votación calificada, pero no hizo nada para reglamentar las causas de la vacancia.

Moción de vacancia

La moción de vacancia no precisa si el reproche al presidente es por recibir en Palacio a Richard Cisneros o por los contratos de trabajo

