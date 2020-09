George Forsyth: “Le pido al Congreso no hundirnos más”

El ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, afirmó que el presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, intentó contactar con mandos de las Fuerzas Armadas ante una eventual vacancia del mandatario Martín Vizcarra.

La noticia provocó el rechazo de los militantes de Acción Popular (AP), partido de Merino, autoridades y varios personajes políticos.

El alcalde del distrito limeño La Victoria, George Forsyth Sommer, y voceado candidato a la presidencia, visitó ayer Arequipa para entregar una ambulancia. Ahí aprovechó para reiterar su opinión sobre el tema. “Es realmente nauseabundo que se pueda dar este tipo de situaciones (...) sus explicaciones (de Merino) se tendrán que ver. Estoy cansado y agotado, siento que quieren sacar a los pocos (por las nuevas figuras de la política) que quieren sacar el país adelante”, dijo Forsyth.

También cuestionó que la la coyuntura política del país se haya volcado en los audios de Richard Cisneros (alias Swing), la secretaria Karen Rocca y Vizcarra. Dijo estar de acuerdo en que el tema amerita investigación en los fueros correspondientes, pero llamó a la atención a ambos poderes del Estado a centrarse en la pandemia. Dijo que es una locura ponerle fin a una gestión gubernamental en medio de una pandemia.

“Yo no puedo sacar una obra adelante. He hablado con cinco ministros de Cultura. Cada vez que voy ya no están (...) les pido a los congresistas por favor no hundan más el país. Hay siete millones de peruanos desempleados y no las pasamos hablando de los audios de una secretaria.”, comentó. Además añadió que el panorama del país trae decepción en los jóvenes y rechazo hacia futuras aspiraciones políticas. En Arequipa, el secretario interino de Acción Popular, Mauricio Chang, negó que dentro del partido exista un plan golpista. Advirtió que la vacancia es un camino inoportuno para el país, por la crisis sanitaria y económica existente. Sin embargo, considera que sí debe investigarse al presidente Vizcarra.

El gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña, sostuvo que debe primar el interés de la patria antes que los intereses personales y de grupos. Se mostró de acuerdo que el escándalo de los audios, sea investigado pero recalcó que la crisis política solo desestabiliza al país en media de la pandemia de la COVID-19.

Para Jean Paul Benavente, elegido como gobernador regional del Cusco con el partido de la lampa, refirió que existirían elementos que permiten pensar que se trataría de una conspiración en contra del gobierno.

Excandidatos no los respaldan

El excandidato al congreso de AP, Manuel Flores Bermejo, calificó de repudiable que su compañero de partido, Manuel Merino haya intentado tener contacto con las Fuerzas Armadas en la actual coyuntura política. Sostuvo que Merino y el congresista Otto Guibovich, a quien también se involucra en el caso, se están alejando del ideario del partido.

A su turno el excandidato a la alcaldía de Cusco por Acción Popular, Aarón Medina lamentó que se quiera dar un intento de golpe de estado orientado a intereses subalternos y comparó la partición de la bancada de AP con la fujimorista.

