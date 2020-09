Fiscalía allana casa de Richard Swing y de otros 7 investigados

Agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) y representantes del Ministerio Público allanaron ayer las viviendas de la secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales; la asistente administrativa de esa sede, Karem Roca, y de Richard Cisneros Caballero, conocido como Richard Swing, investigado por presuntas irregularidades en su contratación en el Ministerio de Cultura, entre el 2018 y 2020.

Las autoridades también incursionaron en los inmuebles de cinco funcionarios del Ministerio de Cultura, vinculados con el contrato que firmó el controvertido cantante para dar conferencias por las que recibió, al menos, 175.400 soles.

La diligencia estuvo a cargo de la fiscal adjunta Yenny Huacchillo y peritos informáticos y, según se informó, el objetivo fue incautar bienes y documentos vinculados a la investigación por los delitos de colusión agravada y, alternativamente, negociación incompatible. También para ejecutar el levantamiento del secreto de las comunicaciones, data digital y redes sociales.

Fuentes allegadas a la investigación señalaron que Roca no habría entregado dos celulares con los que trabajaba en Palacio. Alegó que los extravió en la víspera. Solo entregó un teléfono móvil de uso personal.

En cambio, Richard Cisneros manifestó que entregó todo lo que le pidieron. “Yo soy el más interesado en que la investigación avance. Yo no he sido contratado por el Estado, yo he prestado un servicio al Ministerio de Cultura”, manifestó.

PUEDES VER Manuel Merino acepta que llamó a Fuerzas Armadas antes del pedido de vacancia

El coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, confirmó que en la intervención se buscaron elementos relacionados con supuestos delitos vinculados a los servicios brindados por Richard Cisneros al Ministerio de Cultura.

Precisó que la solicitud de allanamiento se presentó al Poder Judicial a inicios de este mes como consecuencia de la investigación preliminar que empezó la fiscal anticorrupción Janny Sánchez.

PUEDES VER Frente Amplio evalúa moción de censura contra Edgar Alarcón y Mesa Directiva

Indicó que la fiscalía trabaja sobre la hipótesis de que la contratación de Cisneros se realizó en forma irregular por no reunir el perfil para el puesto y por las altas remuneraciones pagadas.

También precisó que el allanamiento no es consecuencia de la difusión de los audios que involucran al presidente Martín Vizcarra, sino que es parte de la investigación iniciada antes de los hechos ocurridos esta última semana.

Datos

Cinco. Las otras casas allanadas son de los funcionarios del Ministerio de Cultura: Jorge Apoloni, Lincoln Matos, Aura Quiñones, Liliana Chanamé y Mauricio Salas.

Lugares. La vivienda de Richard Cisneros está en la calle de la Moncloa 378, dpto 604, San Isidro; de Morales en Surco; y de Roca en Miraflores.

Ministerio Público, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.