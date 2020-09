Manuel Merino acepta que llamó a Fuerzas Armadas antes del pedido de vacancia

El titular del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, aceptó haberse comunicado con el jefe de la Marina de Guerra del Perú, almirante AP Fernando Cerdán, horas antes que se presente la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

Sostuvo que buscó contactarse con el jefe naval para “dar tranquilidad” a las Fuerzas Armadas ante la crisis nacional tras la difusión de los audios que involucran al jefe de Estado. Reiteró que solo le aseguró que el Parlamento actuaría de acuerdo a la Carta Magna.

“Naturalmente había una crisis, frente a esa crisis, en aras de darle tranquilidad a las Fuerzas Armadas y por un tema de conversación particular, es que se le dijo que el Congreso de una manera responsable actuaría en restricto respeto a la Constitución”, declaró a la prensa.

El congresista de Acción Popular confirmó que la comunicación cuestionada se dio en horas de la tarde, antes que las diferentes bancadas presentarán en mesa de partes la moción de vacancia presidencial, es decir, antes que se inicie el proceso parlamentario contra el jefe de Estado.

“La conversación sostenida con el señor almirante Cerdán fue para estrictamente decirle que ante la crisis que se estaba presentando, el Congreso iba a actuar estrictamente en el marco de la Constitución Política. No han habido más agregado de lo que acabo de mencionar”, señaló.

No obstante, negó haberse referido a algún proceso de vacancia presidencial contra Vizcarra Cornejo, debido a que aún no se habían iniciado las acciones de ese pedido.

“La llamada sostenida con el señor Cerdán fue en horas de la tarde cuando todavía no había una decisión, yo no puedo estarle hablando de temas de vacancia cuando no había todavía ni siquiera moción presentada”, aseguró.

Por otro lado, Manuel Merino acusó al Ejecutivo de haber "desvirtuado” la conversación que tuvo con el jefe de la Marina de Guerra del Perú.

“Ha hecho un pronunciamiento el ministro de Defensa tratando de desvirtuar el acontecimiento de la conversación sostenida con el señor Cerdán. (...) Se nos está tratando de inducir a un camino equivocado”, señaló Merino de Lama.

