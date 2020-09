Manuel Merino dio cabida a las pretensiones de Edgar Alarcón para promover vacancia

Las fuentes y congresistas consultados por La República consideran imposible que el presidente del Congreso, Manuel Merino, no haya sabido de los audios que el titular de la Comisión de Fiscalización y congresista de Unión por el Perú (UPP), Edgar Alarcón, iba a reproducir para impulsar la vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, antes de que se inicie la sesión del Pleno del último jueves.

Y los hechos evidencian cómo Merino le dejó la cancha servida a Alarcón para que difunda las grabaciones en Palacio. Para el 10 de setiembre, la agenda giraba sobre la discusión de dos reformas electorales: impedimentos para que postulen sentenciados en primera instancia y la regulación del financiamiento de partidos políticos.

Pero a las 10:30 de la mañana, el titular del Parlamento dijo que estos proyectos se iban a debatir la próxima semana e inmediatamente le concedió la palabra a su colega de UPP.

Incluso, antes de aprobar la intervención de Alarcón, en el hemiciclo ya estaba preparado un equipo técnico para proyectar los audios.

Lo demás es historia conocida: tres audios que involucran al presidente Vizcarra y que generaron que Merino convoque a una Junta de Portavoces. En esa reunión, UPP insistió con promover la vacancia presidencial, pero el acuerdo fue realizar una nueva reunión de voceros en la tarde para analizar los elementos del excontralor destituido por el anterior Congreso.

Podemos ayudó

Es cierto que UPP con José Vega y Edgar Alarcón impulsaron la arremetida contra el jefe del Estado. Pero también fueron secundados por Podemos Perú, partido fundado por el dueño de Telesup e investigado por el caso Lava Jato, José Luna Gálvez.

José Luna Morales, su hijo, fue uno de los congresistas que recolectaron las firmas el pasado jueves, según relató a este diario un parlamentario que estuvo presente en la Junta de Portavoces. Cuando corrió el documento para las rúbricas, afuera, en los Pasos Perdidos había más de 40 legisladores esperando sumarse a la vacancia express.

“Es probable que el presidente del Congreso haya sabido de qué se trataba el audio y fue muy condescendiente, y eso ha generado esta tormenta de manera errada”, refirió Rennán Espinoza, exvocero de Somos Perú.

Espinoza cuestiona que, desde un principio, Merino haya permitido que Alarcón difunda unas grabaciones que, hasta ese momento, no contaban ni siquiera con un peritaje. “Es un pleno y aquí no van a pasar cualquier cosa que no esté corroborada”, alegó.

“Esto es casi voluntad de la Mesa Directiva, yo entiendo que hay un reglamento, pero el Pleno lo puede todo”, expresó la congresista del Frente Amplio (FA) Rocío Silva Santisteban.

Incluso, los integrantes de la Comisión de Fiscalización tampoco conocían del material que tenía guardado el excontralor Alarcón. La propia vicepresidenta de esta comisión y congresista del Frepap, Nelly Huamán, reconfirmó esa versión: no sabía nada. “No nos informó”, aseguró a la prensa.

El propio Richard Cisneros, alias “Richard Swing”, dijo, en su ingreso al Palacio Legislativo, antes de declarar a la Comisión de Fiscalización, que el intento de vacancia era un plan elaborado por Alarcón y Merino.

Y ningún representante de la Mesa Directiva, al cierre de esta nota, ha rechazado dichas aseveraciones. Merino, incluso, volvió a la carga en la sesión del Pleno del viernes poniendo como único punto en la agenda la admisión del trámite de la vacancia que, al final, recibió la venia de 64 parlamentarios.

Reacciones

Rennán Espinoza, congresista de Somos Perú

“¿Cuál es el procedimiento? Se inicia el Pleno y si alguien pide la palabra y dice quiero poner unos audios, si empiezo a escuchar la voz del presidente, tengo que preguntar si el audio fue verificado”.

Rocío Silva, congresista de Frente Amplio

“Edgar Alarcón pide la palabra inmediatamente después de que ha pasado lista. Incluso, el tema técnico se maneja ahí de inmediato. Yo creo que había congresistas que ya sabían (sobre los audios)”.

