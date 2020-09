Este sábado 12 de septiembre, el presidente de la República, Martín Vizcarra, emitirá un pronunciamiento acerca de los recientes hechos ocurridos sobre la admisión de moción de vacancia en su contra.

El mandatario convocó a primeras horas de esta jornada a una sesión del Consejo de Ministros que abordaría la presentación de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por la referida moción aprobada por el Congreso.

PUEDES VER Martín Vizcarra: admisión de moción de vacancia contra el presidente de la República es aprobada

La ministra de Justicia, Ana Neyra, anunció el último viernes acerca de este recurso que sería presentado el lunes 14 de septiembre. “El presidente Vizcarra presentará lo que ha ocurrido, vamos a presentar los mecanismos legales. He sugerido como ministra presentar una demanda competencial y medida cautelar ante el TC”, indicó.

Este mecanismo que aplicará el mandatario también está enfocado en que el Tribunal Constitucional dé a conocer si la interpelación por incapacidad moral que realizó el Parlamento es válida.

Asimismo, busca que se determine si se está afectando la competencia del Gobierno en la toma de decisiones para enfrentar la crisis que atraviesa el país por la emergencia sanitaria.

No habrá renuncia

Por su parte, el presidente Martín Vizcarra indicó en su última conferencia sobre los audios difundidos que no renunciará al cargo que asumió tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. “No voy a renunciar, yo no me corro”, aseguró.

El jefe de Estado señaló que “lo único ilegal” fueron las grabaciones. No obstante, confirmó que el contenido de dichos audios sí corresponden a conversaciones que mantuvo con su personal de confianza.

“No voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución, una forma de esclarecer lo que estaba ocurriendo en el marco de las investigaciones”, acotó.

