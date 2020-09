Guibovich: “Los temas políticos deben estar alejados de las Fuerzas Armadas”

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, informó que el presidente del Congreso, Manuel Merino, habría intentado contactar a comandantes de las Fuerzas Armadas antes de la revelación de los audios que han culminado en la admisión del proceso de vacancia contra Martín Vizcarra.

El hecho, revelado por el portal IDL, también informó que el congresista Otto Guibovich se contactó con el ministro de Defensa por sus declaraciones a un medio de comunicación en donde instó al respeto a la institucionalidad de las FF. AA.

En diálogo con La República, el parlamentario acciopopulista señaló que la conversación surgió para obtener una explicación al llamado del ministro en un contexto en el que Merino de Lama había solicitado la calma.

"Mi propósito fue una explicación de por qué el irrespeto a un pedido de serenidad y tranquilidad. Ante su respuesta, para mí no tenía sentido preguntarle más, para mí fue suficiente (...) Uno puede llamar a la calma desde cualquier foto y eso no estaba mal”, manifestó.

Asimismo, Guibovich negó haberse comunicado con comandantes generales y aseguró que no debe buscarse contacto con las Fuerzas Armadas porque no tienen relación con la política.

“Yo niego enfáticamente haber realizo una llamada si quiera a los comandantes generales porque entiendo que los temas políticos deben estar alejados de las Fuerzas Armadas y porque la institución castrense que yo he vivido y la llevo en la sangre no permite que se una política con Fuerzas Armadas”, subrayó.

El proceso de vacancia contra Martín Vizcarra

El parlamentario refirió también que la revelación de las supuestas conversaciones entre Manuel Merino de Lama con miembros de las Fuerzas Armadas no paralizarán el proceso de vacancia presidencial.

“Yo creo que todo tiene un marco constitucional y legal. Seguiremos con el proceso. Ahora tenemos cuatro o cinco días más, una semana, para la reflexión. Creo que las leyes son sabias en ese sentido porque después de aprobada la moción de vacancia hay tiempo para que se debata, ver informaciones, escuchar lo que dice el presidente y eso es importante”, expresó.

Acciones contra Manuel Merino

En cuanto a las acciones que tomará la bancada de Acción Popular por lo ocurrido con el presidente del Congreso, Guibovich indicó que no conoce el testimonio por parte de Merino.

“No sabemos realmente qué ha sucedido. Él dirá su versión en cualquier momento y, a partir de allí, tendremos un punto de partida. Yo mismo no lo he llamado todavía, hablaremos en cualquier momento y ahí tendremos la información más clara”, aseguró.

AP se reunirá este sábado

Guibovich Arteaga refirió también que la bancada de Acción Popular se reunirá la noche de este sábado para coordinar la postura que tomarán respecto a la moción de censura contra la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

El parlamentario no quiso adelantar opinión por ser un tema que deberá ser debatido a profundidad.

“Si a mí me hubieran llamado yo hubiera reportado al ministro”

Tras el mensaje que brindó el Ejecutivo respecto a la demanda competencial, en el que se mencionó las supuestas llamadas que realizó el presidente del Congreso, el congresista Guibovich descartó que haya sido una acción coordinada de su partido.

“Niego tajantemente cualquier insinuación que lleve a pensar que Acción Popular estuviese actuando de la forma como lo dice el premier, de espaldas al ideal doctrinario de un partido con historia”, indicó en entrevista con Latina.

Guibovich Arteaga, además, señaló que el proceder de los miembros de las Fuerzas Armadas de avisar inmediatamente al Ministerio de Defensa sobre las llamadas es el correcto.

“Yo he sido comandante general. Si a mí me hubieran llamado yo hubiera reportado al ministro. Hubiera hecho lo mismo porque esos son los protocolos. Lo que han hecho ellos es correcto. Ellos no pueden hablar temas políticos”, puntualizó.

Manuel Merino, últimas noticias:

