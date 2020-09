Walter Martos invoca al Congreso a ‘reflexionar’ y ser responsable sobre posible vacancia

Luego de la difusión de las grabaciones del presidente Martín Vizcarra, en las que habla sobre el caso “Richard Swing”, el presidente del Consejo de Ministro, Walter Martos, decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial en Twitter para dirigirse a los congresistas, quienes debatirán la vacancia contra el jefe de Estado.

En su conciso texto, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se mostró a favor de esclarecer cualquier investigación al respecto, pero instó a que el Congreso de la República sea ‘reflexivo’ y responsable en su debate sobre la vacancia presidencial. La sesión se llevará a cabo el viernes 11 de septiembre a las 10:00 a. m.

“Nos preocupa profundamente el intento por desestabilizar al país en medio de esta grave crisis sanitaria y económica”, inicia el político en su enunciado.

“Respaldamos todas las investigaciones, pero respetando el debido proceso. Apelamos a la reflexión y responsabilidad del Congreso en estas difíciles circunstancias”, concluye Martos sobre el delicado asunto en el que el gobierno de Vizcarra se ha visto involucrado.

Como se sabe, el congresista Edgar Alarcón (UPP), quien también es presidente de la Comisión de Fiscalización, presentó durante la mañana del jueves 10 de septiembre los tres audios del presidente Martín Vizcarra junto con Mirian Morales, secretaria general de Palacio de Gobierno, y Karem Roca Luque, asistente administrativa de Palacio.

En el material además de discutirse sobre el escándalo de la contratación de 'Swing’, se menciona la existencia de una ‘agenda roja’ con invitados a Palacio, pero sin figurar en los registros oficiales.

Verónika Mendoza sobre audios: “Esta crisis no se resuelve con una vacancia”

La presidenta de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, también utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre los audios difundidos por el congresista Alarcón. La lideresa política rechazó que una supuesta vacancia sea la salida más idónea para la actual crisis política.

La exlegisladora rechazó que nuevas elecciones sea otra opción para un cambio positivo. Además añadió que los grupos de poder solo buscan el beneficio propio imponiendo a sus allegados de turno.

“Una vez más los de arriba entran en pugna por cuotas de poder para sus intereses personales y de grupo. No les importa el país, no les importan los miles de muertos ni los millones de desempleados. ¡Basta ya! Esta crisis NO se resuelve con una vacancia”, expuso en un primer tweet.

De igual manera, Mendoza invocó a la reestructuración del Perú a través de un nuevo pacto social. Sin embargo, también exhortó una exhaustiva investigación sobre los audios divulgados en el Pleno del Congreso.

“En cuanto a los audios que se han hecho públicos hoy y el caso Swing que involucra al presidente, deben ser investigados rápida y rigurosamente por el Ministerio Público respetando el debido proceso”, finalizó la política.

