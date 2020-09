El presidente Martín Vizcarra aseguró que no renunciará, luego de conocerse los audios en que coordina con sus subalternos las respuestas a las investigaciones sobre las contrataciones al cantante Richard Cisneros, llamado “Richard Swing”. El jefe del Estado culpó a “fuerzas oscuras” de desplegar “un vil intento de desestabilizar” la democracia para “tomar el Gobierno” y “garantizar su control hasta el 2021”.

"Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy, de manera ilegal, constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, no me voy a correr ", expresó Vizcarra en mensaje a la nación difundido hacia las siete de la noche.

Todo el día se esperaba la respuesta del mandatario, luego de que en la mañana se difundieran los audios en el hemiciclo del Congreso, presentados por el legislador Edgar Alarcón.

Cuatro minutos después de las siete, apareció Vizcarra muy serio tras un podio transparente, flanqueado por el primer ministro, Walter Martos, y la titular de Justicia, Ana Neyra, con el cuadro de Túpac Amaru y dos pabellones peruanos al fondo.

Símil montesinista

“Hoy, nuevamente, el país ha sido testigo de un vil intento de desestabilizar no solo al Gobierno, sino a la institucionalidad y a la democracia, por parte de un grupo con claros intereses subalternos”, comenzó con papeles entre sus manos, pasando la mirada de los papeles a la cámara y, a veces, al vacío.

“Utilizando las mismas prácticas montesinistas han obtenido de manera ilícita una conversación privada en la que no hay nada ilegal. Lo único ilegal aquí es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos”, siguió.

Vizcarra adujo que las conversaciones registradas en los audios fueron coordinaciones comunes, que se suelen hacer ante la necesidad de responder a una investigación. Es decir, no aceptó que haya algo indebido en sus intervenciones en ese diálogo.

“(...) No voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución, una forma de esclarecer lo que estaba ocurriendo en el marco de las investigaciones. En dicha reunión, debo reafirmar, señalé: ‘digamos la verdad’”, expresó.

“La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿cuáles son aquellas fuerzas que pudieron cruzar la seguridad de Palacio, para grabar ilícitamente las conversaciones de un presidente de la República?”, cuestionó luego.

De este modo, sugería que esta grabación no era responsabilidad de una única persona.

“Cada vez que tuvimos que escoger, para la toma de decisiones, entre el beneficio de la población, y el interés de grupos políticos o económicos, siempre optamos por el interés de la población. (...) Sabíamos que los grupos opositores a estas decisiones, buscarían, desde entonces, oportunidades y pretextos para atacarnos. Hoy, ha sido un nuevo intento”, alegó Vizcarra.

Aseguró que el 29 de julio un periodista de prensa extranjera ya les había mencionado el audio. “Fueron 40 días después, que anduvo dando vueltas el audio, y justo hoy lo hacen público”, sostuvo el jefe del Estado.

“Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia para tomar el control del gobierno, para permitir la reelección de congresistas, postergar las elecciones y garantizar su triunfo electoral (...) Solo quieren tomar el gobierno, para garantizar su control, hasta el 2026. Estamos ante un complot contra la democracia”, aseveró.

Interés y momento

Cuestionó que los audios se hayan difundido cuando el Congreso iba a debatir la reforma para que no haya candidatos con sentencias judiciales y que haya sido Edgar Alarcón, investigado por la Fiscalía en casos de corrupción, quien los presente.

“Esos audios han sido editados y manipulados maliciosamente (...) buscan, adrede, convertir un reclamo laboral en un hecho delictivo o político”, dijo.

Pidió que “se realicen todas las investigaciones” y ensayó un llamado al Poder Legislativo. “Las fuerzas democráticas del Congreso no pueden prestarse a este juego sucio”, manifestó.

“No nos van a doblegar”, apuntó luego, casi al acabar.

De esta manera, ponía fin a una jornada en la cual el país casi veía otra caída de un presidente.

Despacho Presidencial alista aclaración pública de hechos

El Despacho Presidencial afina una aclaración sobre los hechos, según fuentes del Gobierno. Hoy se difundiría en un comunicado.

Incidiría en lo que dijo Vizcarra en su mensaje: “Nunca he negado conocer al señor Richard Cisneros, lo que sí he dicho y ratifico es que no he intervenido en los procesos administrativos de su contratación”.

Luego de la propagación de las grabaciones, hubo movimientos en Palacio. Las ministras de Salud, Pilar Mazzetti, y de Justicia, Ana Neyra, llegaron primero. A las 5 de la tarde hubo un consejo de ministros.

El premier Walter Martos aseguró que los ministros por unanimidad respaldaron a Vizcarra. “El presidente nos explicó que la reunión fue para aclarar registros”, dijo en Canal N.

