Soplan vientos de incertidumbre en el país. Nuestro panorama político se vio nuevamente enturbiado ayer cuando, en el Congreso, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, presentó tres audios que supuestamente demuestran un manejo irregular del caso Richard Swing en Palacio de Gobierno. En el primero interviene el presidente Martín Vizcarra; su secretaria, Mirian Morales; y su exasistente Karem Roca. El segundo es un diálogo tenso del mandat|ario y Roca. Y en el tercero, con su conocida elocuencia, el cantante se jacta “de su inteligencia” y sus informaciones. Una grave crisis en medio de la crisis más letal de nuestra historia republicana.

Audio 1

Martín Vizcarra-Mirian Morales-Karem Roca

El presidente dialoga con su personal cercano en Palacio. Entre ellos, Mirian Morales y Karem Roca, quienes conversan sobre detalles referidos al caso Richard Swing.

Martín Vizcarra: Entonces son dos donde piden reunión conmigo, de Julio y de Karem. Luego hay dos más.

Mujer 1: Hay dos más que lo asume Mirian Morales, conmigo y uno entiendo que fue con usted que Karem lo está asumiendo.

MV: Entonces tenemos dos, tres, cuatro y cinco. Hay cinco ingresos.

Mujer 1: Sí. El sexto lo hemos sacado, hay 5 ingresos.

MV: Hay cinco ingresos, uno con Mirian Morales.

Mujer 1: Acá está.

MV: Estos dos son los que están registrados.

Mujer 1: Tenemos tres que no.

MV: Uno para Óscar Vásquez y dos para mí. Ya, ahora, sobre esos yo no tengo que ver. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sí me reuní. ¿Cuántas veces?, o sea, cinco veces definitivamente no, pero ha habido insistencia de muchas veces, obviamente lo que yo me acuerdo es, será pues, de un par de veces, no es que haya venido con una frecuencia de tres veces o cuatro veces. Por eso es extraño que tenga tantos recursos de ingresos.

Hombre: Lo que yo digo es lo siguiente: negar totalmente esos ingresos porque no existen. Porque si asumimos, yo asumo por lo menos...

Mujer 2: ¿Ha habido reunión o no ha habido reunión?

PUEDES VER Martín Vizcarra ofreció mensaje a la Nación tras audios difundidos en el Congreso [RESUMEN]

Mujer 1: No ha habido.

MV: Hay que ver lo que es y lo que se va a decir.

Mujer 2: En lo que es ¿ha habido reuniones? ¿El presidente no se ha reunido todas esas veces?

Mujer 1: No, no. Se ha quedado en este punto, esto de acá hay que ver con...

MV: Primero lo que es. Yo la vez que me he reunido con Cisneros ha sido acá en esta sala, no ha sido en mi oficina, ha sido acá. Yo recuerdo sí claramente que ha sido una vez y seguramente puede haber sido una segunda vez, una tercera vez tendría que haber sido muy difícil, porque obviamente son reuniones muy intrascendentes. Ahora son relevantes por su investigación. En su momento eran tan intrascendentes. Por ejemplo, yo recién he visto uno de los documentos que también se pide para William Cotrina... Puede ser cinco o seis veces, no tengo idea...

Mujer 2: Lo que pasa es que nosotros antes de ir a declarar sería bueno saber...

MV: Está bien, está bien. Te estoy diciendo por eso aquí lo que hay que aclarar, aquí se está apuntando, esto sí obviamente yo desconocía que había esta información. Segundo, ¿ha venido y ha estado en más de una oportunidad?, sí ha estado en más de una oportunidad. ¿Que conmigo se ha reunido, conmigo diez veces? De ninguna manera. ¿Seis veces? De ninguna manera, yo digo unas dos veces...

Mujer 1: Ya, quedan dos en el aire.

MV: Dos en el aire, o sea, ahora lo que hay que ver es cuál va a ser la respuesta de todos los involucrados porque ahí está Karem, estoy yo, está Mirian, está Óscar. Entonces, para efectos, llamémoslo reales, lo que comprueba y formaliza una visita es el registro de ingreso, que eso hay dos, ¿no es cierto?... Esto de alguna manera es un trámite de una cita, de un ingreso, pero no formaliza el ingreso en sí, sino que es el pedido de un ingreso entonces lo que tendría que decirse es lo que ingresó, lo demás...

Mujer 1: ... Que es lo que estamos defendiendo.

MV: Lo demás han sido pedidos, han sido solicitudes que en algún momento se han tramitado, pero nunca entró, no llegó a formalizar, porque a quien venía a ver no... o no aceptó la visita, eso es lo que tendría que decir.

Mujer 2: Como la de hoy día del Cusco, ya estaban en Desamparados y no los hemos atendido porque no tenían cita, ellos simplemente se paran allí.

MV: Pero no han mandado un correo diciendo que debe haber de gente que están en el correo y no ingresan.

Mujer 2: Pídele un récord si puedes a Oti, de cuántos emails se registran pidiendo ingresos.

MV: Hay que decir que hay más de una oportunidad que ingresan por diferentes motivos, o no llega la persona y se frustra la reunión o finalmente no acepta el...

Mujer 1: Ahora, hay un hecho en la práctica y quiero corroborar, espero que te acuerdes Karem, es que hay solicitudes que no figuran en el registro como una agenda roja del presidente o algo así.

Mujer 2: En el registro, no. Ahorita ya, este, había...

Mujer 1: Ese día que tú dices, imagínate que vino...

MV: Supongamos que sí vino.

Mujer 2: Ah, ya he verificado la agenda, la agenda del presidente, ya la he verificado y encontré solamente las de Óscar, que era de Cotrina y Pedro y ya las he borrado... Por ejemplo, cuando yo hago una agenda de usted.

Mujer 1: Está bien, yo lo que quiero saber, en este caso, no sé si te acuerdas. ¿Llegaron a entrar o no llegaron a entrar?

Mujer 2: ¿Quién, Pedro?

MV: Seguramente entraron.

Mujer 2: Te digo entonces porque tú dices que hay dos y tres están en el aire porque nadie entró. El presidente no se acuerda, entonces quisiera saber en ánimo de equipo para manejar la información, todos, si ustedes han recibido por su lado a Richard Cisneros o el presidente que no se acuerda que lo ha recibido cinco veces.

Mujer 1: No. Bueno en mi caso, yo no lo he recibido nunca personalmente, nunca porque él siempre pedía, valgan verdades, con el presidente o contigo, pero yo voy a asumir lo que tengo que asumir.

Mujer 2: Que es esta de acá. Entonces tú no llegaste a ver la reunión.

Mujer 1: No.

Mujer 2: Que Richard Cisneros no haya querido cruzar la puerta teniendo su cita con lo insistente que es.

MV: No estoy pues, no estoy. No es el único caso que se queda, no estoy, salgo y viajo de un momento a otro.

Hombre: O se estira la agenda.

MV: No es por el caso de Richard Cisneros, no es la voluntad de Richard Cisneros.

Hombre: Como era de confianza entre comillas, tranquilamente...

Mujer 2: Estos dos lo han hecho a la misma hora por ejemplo, solo por formalizar. Pide que la reunión sea a las 11:30, el correo se envía a las 11:15. Pide que sea a las 6:00 y en el correo se envía 6:02.

PUEDES VER Congreso: Comisión de Fiscalización citará a Vizcarra por casos Richard Swing y Mirian Morales

Audio 2

Martín Vizcarra-Karem Roca

Esta transcripción es un extracto del diálogo del presidente Vizcarra y Roca, donde ella se refiere al pedido de renuncia de quien sería su pareja, Edgar Iván Zapata.

Karem Roca: Usted es mi padre. Lo he considerado mi padre. En mi corazón he guardado muchas cosas. Pero el ministro le ha pedido la renuncia de Iván a través de Figueredo.

Martín Vizcarra: ¿Qué ministro?

KR: El ministro de Vivienda le ha pedido a Figueredo la renuncia de Iván y le ha dicho que usted le ha quitado la confianza a Iván. Iván no va a renunciar. Quien se va a ir soy yo.

MV: Hoy día, entonces… O sea, el ministro está ajeno a todo esto. No tiene absolutamente nada que ver.

KR: ¿Y quién está hablando con el ministro?

PUEDES VER Congreso: Fiscalización busca investigar contratos de excuñada de Mirian Morales

MV: Tu cabeza está llena de odio, llena de mentiras. O sea, ya me hartaste también ya. Vamos a ver. O sea, todo lo que dices...

KR: Yo no estoy llena de odio, presidente.

MV: Ahora metes al ministro. Tú lo estás metiendo al ministro.

KR: Usted termina y le voy a mostrar algo. No estamos llenos de odio. Nosotros somos una familia tranquila.

MV: O sea, ahora resulta que es el ministro. ¿Quién le ha pedido? Vamos a aclararlo.

KR: O, por último, llámelo a Figueredo. A ver si le ha dicho algo a Iván. Como si yo no supiera.

MV: Es que no es cuando te dé la gana.

KR: Pero ¿quiere usted que renuncie hoy día?

MV: O sea, el tema fue... sin decir yo absolutamente nada de Figueredo.

KR: Es que, presidente, muchas cosas yo callo para que no queden mal otras personas. Y no ha sido así.

MV: Yo le dije, tranquilo, no se trata de precipitarse. Yo le estimo a su familia y todo. Aguanta. Porque finalmente si va a salir Iván... Y después por cualquier motivo sale Karem. No puedo dejar yo a todos en el aire.

KR: En eso hemos quedado, pero ¿usted quiere que renuncie ahora?

MV: Yo hablé contigo, ¿y qué me dijiste?

KR: ¿Pero cuándo quiere usted que renuncie?

MV: ¿Me dijiste fecha? No seas cínica, Karem. No seas cínica, Karem.

KR: ¿Quiere que renuncie ahora? ¿Para usted eso es fácil? Para que todo el peso caiga sobre mí, presidente. Dese cuenta.

MV: Entonces, le digo, César, aguanta.

KR: Anteriormente usted me dijo, renuncia de una vez, porque no vaya ser que tú e Iván se queden sin trabajo. Los dos.

MV: Hoy día voy a hablar con Figueredo.

KR: Hoy día me voy.

MV: Hoy día sale el reportaje en El Comercio. Todo el mundo se pone nervioso.

KR: ¿Y no se pone nervioso por Mirian?

MV: Que tengan que ponerse nerviosos los que tengan que ponerse nerviosos por Mirian. Estoy hablando de tu caso.

KR: ¿Mi caso va a traer abajo al Gobierno, presidente?

MV: No, en absoluto.

KR: Le doy mi palabra que me voy hoy. Pero la Fiscalía... Ha llamado la asistente del fiscal y me ha dicho que….

MV: (No se entiende)

KR: ¿Y quién me va a ayudar con el abogado?

MV: ¿Y quién está ayudando ahora?

KR: Usted y Óscar, pues...

MV: ....De Mirian, hay líneas que conducen a otras. Ella tiene un problema propio. María tiene también su esposo que trabaja. Tiene sus problemas. Ella está asustada. El problema para María es aparte.

KR: Pero ella es jefa, ella tiene un cargo.

MV: Pero ¿quién pesa más? ¿A quién pueden llamarla? ¿María o tú?

KR: Pero yo no llamo a nadie sin autorización de Mirian.

MV: ¿Autorización de Mirian? La autorización es mía.

KR: Pero es de usted. Yo no llamo.

MV: ¿Quién pesa más? ¿María o tú?

KR: Yo, si usted dice.

MV: Ah, si digo. Una llamada tuya es una llamada mía.

KR: Cuántos meses he estado arrinconada ahí.

MV: Una llamada tuya es una llamada mía. Si tú llamas a un ministro, viene en cinco minutos.

KR: Presidente, ¿cuándo saltó mi nombre?

MV: ¿Cuándo saltó, pues?

KR: Cuando saltó en el portal de Transparencia.

MV: ...Por favor

KR: Presidente, ahí saltó mi nombre. Yo nunca he estado involucrada en esto.

MV: Por favor. O sea, el tema, la relación, o sea, todo eso lo buscan.

KR: Pero, presidente.

MV: (No se entiende).

PUEDES VER Bancadas del Frepap, FA y el Partido Morado no firmaron moción de vacancia contra Vizcarra

KR: Ya, yo renuncio hoy día y mañana, ¿qué van a decir todos los titulares? Renunció, ella es la culpable. ¿Y Mirian? La campeona de la mentira. Ella se salva sobre el peso mío.

MV: (No se entiende).

KR: Usted sabe, presidente, que ella es la culpable de todas las cosas que están pasando aquí.

MV: Está bien, es la culpable. Va a pagar por su culpa.

KR: Pero ¿cuándo quiere que renuncie?

MV: Tú no pones la fecha.

KR: Dígame y yo la presento ahorita.

MV: Yo la puedo publicar el lunes, el martes... El tema es que aquí... es que con toda la estimación que te tengo, me genera desconfianza...

PUEDES VER Martín Vizcarra: Estos son los 31 congresistas que firmaron la moción de vacancia presidencial

Audio 3

Richard Cisneros-Karem Roca

Dialogan Richard Swing y la asistenta de Palacio de Gobierno Karem Roca. El primero se jacta de su poder y dice que tiene información del presidente.

Richard Cisneros: Son cinco meses hasta el día de hoy, a mí ni siquiera me han dado un sol. Por cuidarlo a él, ¿qué hice? Saqué mi computadora, saqué mi iPhone, ¿y qué hice? Lo puse a buen recaudo. Saqué también todo lo que es de mi casa. Disco duro. Eso está guardado en tres lugares distintos. Hay tres copias distintas en diferentes lugares de mi seguridad. Tú sabes que las conversaciones tan delicadas que he tenido con él, con Miriam.

Karem Roca: Tú y yo no hemos hecho nada en contra ni de Mirian ni del señor. Más bien, necesitábamos porque sabíamos que si me fregaba a mí, te fregaba a ti. Uno, buscaron la forma. Pero Mirian se ha encargado de poner al señor en mi contra y también a ti. Ahora yo no sé qué papel juega Óscar. Dijo que te estaba haciendo todo, que te estaba ayudando. Que puso los abogados, a mí también me ha puesto, pero yo no sé....

PUEDES VER Medios internacionales informan sobre la revelación de audios que involucrarían a Vizcarra [FOTOS]

RC: Cuando pasa todo esto, yo seguía comunicándome con Martín, antes que pasara esto, de la estupidez que él habló en Palacio. Yo ya sabía todo. Yo se lo advertí. Yo le dije te van a decir esto. Y tú sabes cómo es siempre. Se puso nervioso y dijo la peor pachotada que pudo decir un presidente. Y a raíz de eso comienza toda la investigación.

KR: Un amigo nunca niega a otro. Tan fácil hubiera sido decir sí, él era mi asesor. Todo quedaba ahí y no pasaba nada. Mira a dónde hemos llegado.

RC: Él hubiera dicho por supuesto que lo conozco, es un gran productor y por eso ha trabajado en el ministerio. Punto final. A mí me consta del trabajo que él ha hecho porque en la campaña hizo un trabajo espectacular.

KR: Mucha gente se ha acercado. ¿Qué es lo que quiere Óscar? Simplemente limpiarse y quedar bien delante de Mirian. Tú sabes lo que pasó con Petrozzi. Tú sabes quién es Patricia Balbuena en este juego. Es tu oportunidad para que tú digas las cosas como son. Porque yo te aseguro que así como el presidente me ha traicionado a mí, te va a traicionar a ti. No le importa. Mira cuántos años estoy a su lado y no le he importado yo. Me ha botado prácticamente. Si tú supieras lo que me ha dicho. Me ha humillado de la peor manera, Richard. De la peor manera y testigo es él. Solo te digo, confía. Te lo juro que no te estoy mintiendo. Me ha dicho ¿ya no has estado diez años conmigo? ¿Ya no has ganado? Renuncia, pues. Con esas cosas en televisión me han obligado. ¿Tú crees que a él le importa? No le importa. Solo quiere salvarse él y quedar limpio.

KR: Me dijo, renuncia, yo te consigo trabajo en la mina. Estás loco, no voy a renunciar, ¿para que todo el peso caiga sobre mí? Luego me dijo: Karem, te compro la empresa de tu papá. Quieren comprar mi silencio. No le debo ni un sol a Vizcarra. Nada le debo. Ni siquiera los abogados. Así me quede sin plata. ¿Te han hablado de un fiscal Marco Villalta?

RC: No

KR: ¿Sabes por qué me cambié de abogado? Porque Óscar busca al fiscal corrupto y ese fiscal busca al que está a cargo de nuestro caso para voltear todo. Y ya no nos podían defender a ti y a mí.

RC: A mí me mandó a callar. Yo tengo guardado todo lo de Martín. Hay cosas que tú no sabes. Yo tengo conversaciones desde cuando él, cuando hacíamos todo lo de Canadá. Todos tenían informaciones por todo lado. Yo desaparecí de la nube. Pero lo tengo guardado en CPU. Ahí se nota que yo hago todo el trabajo prácticamente para que él llegue a ser presidente. Pero no todo viene desde ahí. Todo viene desde Chinchero, ¿por qué no ha salido la visita que te hice en el MTC? Yo no quise hablar mucho esa vez porque te iba a perjudicar a ti.

KR: Esa visita fue a su nombre.

RC: ¿Y por qué no ha salido? Si me han buscado hasta por la sombra. ¿Tú puedes conseguir eso?

KR: Voy a preguntar.

RC: ¿Tú sabes los selfies que tengo yo con él, no?

KR: No. Así como tú tienes mucha información, él también tiene...

RC: Martín me tomaba, él, los selfies en Palacio con él y la esposa. ¿Qué pasaría si salen las fotos? Se vuelve loco. Yo le decía, Martín esto va a pasar, ellos ya saben que soy tu asesor. Todos lo saben. Periodistas. Ese señor cerró el Congreso porque yo se lo ordené, también otra cosa que nadie lo sabe. Ese señor se metió en Chinchero porque le dio la gana de hacerlo y no me creyó cuando yo le dije que iba a quedar como el peor delincuente de la historia. Tengo las pruebas... Te reuniste...

KR: Con todos...

RC: Yo les expuse a ellos qué iba a pasar si no cambiábamos de actitud. Yo era el chico de los fólderes azules. Siempre, desde el primer momento. Desde el primer debate. Yo mandé directamente lo que PPK tenía que decir, lo que Keiko le iba a decir, lo que PPK tenía que contestar. La orden de De Soto era matar al viejo de infarto en el debate. Y De Soto sabe lo inteligente que yo soy... Cuando Keiko lo desechaba a Martín, y le decía denúnciala. ¿Qué esperas para denunciarla? Mirian, si la que llamó para conseguir mi trabajo...

KR: Tráfico de influencias.

RC: Es obvio.

KR: (No se entiende)

RC: Porque Mirian fue la que llamó para que yo consiga trabajo. Quiero dejar bien en claro públicamente si es que algo me pasa, quiero que el Perú lo sepa si es que me mandan a matar, yo le echo la culpa al presidente o a la secretaria general... Martín, un correo me pregunta si ya había solucionado lo de mi trabajo. Y me decía no te preocupes, yo hablo hoy mismo con la ministra. ¿Qué es eso? ¿Tráfico? Corrupción.

(Un tercero): Corrupción, es inmediato...

RC: Si hubiera un día para sentarnos….

RC: Mirian pensaba que yo borraba lo que escribía. Capturaba el pantallazo. Y cuando lo borraba ya era demasiado tarde. Él piensa que yo soy… Yo iba a escribir mi novela “El amigo en las sombras”. El presidente sí es amigo mío, Mirian también. Y Karem, me dieron un mes S/ 2.500.

KR: ¿Quién?

RC: Óscar, ¿y sabes qué me dicen? Dice el jefe que te compres un teléfono como cualquier humano. Ustedes tienen que cuidar a Karem, les dije. Y tampoco pueden sacar a Mirian. Y Karem y Mirian, aunque no se pasen, tienen que estar como hermanitas hasta el fin del gobierno. Eso es por el bien del jefe. ¿Qué pasaría si una de estas dos personas hablara todo lo que saben? ¿Qué pasaría con el jefe? Sabemos las cosas que ha hecho él en Chinchero, en Panamericanos, por eso me mandó a callar en el tema del deporte. Yo le desnudé la corrupción en el tema del deporte. Me mandó a callar. Desde el 23 de junio del 2020, él ya no me responde.

KR: Me siguen preguntando sobre el tema. Todas las veces que fuiste a Palacio.

RC: Yo he hablado con él, yo me reuní con él...

KR: Ahora, yo recién me he enterado. O sea, las fotos que dice, Mirian dice, qué sonsa, a veces no se da cuenta de lo que habla, ella misma ha dicho que te ha llevado a una juramentación de ministros.

RC: La juramentación de ministros fue cuando fue en el patio.

KR: Ah, entonces hablará de eso.

RC: Pero a mí ella no me invitó, tú sabes que Martín dio la orden de que yo vaya. Ya, y Martín mismo me mandó la invitación, como Martín mismo me mandó la invitación para la misa. Él mismo me hacía la invitación. La lealtad es mutua.

(Tercero):... No es lealtad.

RC: Yo no creo en Óscar.

KR: Él lo único que quiere de ti. Cómo va a decir que es falsa esa firma.

RC: Él ya me lo dijo, yo lo llamé.

KR: Tú sabes que él lo ha firmado.

RC: Él lo firmó delante de mi cara porque los diplomas estaban listos. Y eso me lo van a preguntar.

KR: Evalúa bien lo que vas a hablar. A mí ya me mandaron con la misiva.

RC: Ya, te cuento, la asesora ya sabe que es la firma de Óscar Vásquez.

Martín Vizcarra, últimas noticias

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.