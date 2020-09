La asistente del presidente Martín Vizcarra se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder a las preguntas que tenían los legisladores pertenecientes en este grupo de trabajo. Karem Roca reconoció que es su voz la que se escucha en los tres audios presentados el último jueves 10 de septiembre en el Pleno.

Asimismo, pidió garantías para ella y para su familia en Moquegua, ya que refirió estar siendo tildada como “traidora”. Ante esta solicitud, el presidente de la Comisión, Edgar Alarcón, precisó que tramitará la documentación para brindarle el resguardo correspondiente.

Durante la sesión extraordinaria, Roca evitó responder si borró de la agenda del presidente Martín Vizcarra las visitas que tuvo este en su despacho. “Voy a contestarlo para la Fiscalía”, refirió ante la pregunta del congresista Marco Pichilingue Gómez.

16.42 Culmina la participación de la asistente de Martín Vizcarra en la Comisión de Fiscalización del Congreso

16.40 Edgar Alarcón afirma que tramitará las garantías para Karem Roca y su familia

16.35 Roca reafirma que es su voz la que se escucha en los audios difundidos en el Pleno

“Esos tres primeros audios donde se escucha una voz, soy yo”, indicó frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

16.30 Karem Roca pide garantías para ella y su familia en Moquegua

16.29 Karem Roca: “Sigo laborando bajo la modalidad de teletrabajo, pero no por ser población de riesgo”

La aún asistente del presidente de la República precisó que sigue laborando, pero de forma remota. Sin embargo, aclaró que esto no se da porque sea población de riesgo, sino que le dijeron que use esta modalidad para que se “relaje, tome su tiempo y pueda matenerse calmada”.

16.23 Karem Roca tras difusión de audios: “Estoy sorprendida, yo no los grabé”

“Sí, ratifico. Yo al escucharme, no hay duda que soy yo. Soy yo. (...) Nunca hubiera esperado que una conversación privada saliera de esta magnitud. Estoy sorprendida. Yo no voy a hacer de mi vida un show, no tengo ni redes sociales. (...) Lo niego categóricamente, yo no grabé esos audios. Hasta ahora no salgo de mi asombro de ver cómo se están dando las cosas”, declaró ante el grupo de trabajo parlamentario.

16.17 Karem Roca sobre haber borrado visitas de Richard Swing de la agenda del presidente: “Voy a contestarlo para la Fiscalía"

La asistente del presidente Martín Vizcarra decidió no responder la pregunta del congresista Marco Pichilingue Gómez sobre si se han borrado de la agenda del mandatarios las visitas que realizó a ese despacho Richard Swing.

Nota previa

Mientras que en el Pleno del Congreso de la República se viene debatiendo si se admite la moción de vacancia contra Martín Vizcarra, la Comisión de Fiscalización está realizando una sesión extraordinaria para escuchar el testimonio de Karem Roca, quien protagonizó los audios que fueron difundidos en el Parlamento el último jueves 10 de septiembre.

La aún asistente del presidente de la República responderá a las preguntas que tengan el grupo de trabajo parlamentario presidido por el congresista Edgar Alarcón.

¿Quién es Karem Roca?

Karem Roca Luque es la asistenta del despacho presidencial de Martín Vizcarra. Su relación con el mandatario data desde que fue gobernador regional de Moquegua. Además, trabajaron juntos cuando ocupó el cargo de ministro de Transportes y durante su periodo como vicepresidente de la República.

El 2 de julio del 2018, la resolución N° 058-2018-DP/SG publicada en el diario El Peruano oficializó su ingreso a Palacio de Gobierno en el puesto de Asistente Administrativo IV de la Presidencia de la República.