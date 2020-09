El Pleno del Congreso debatirá en la mañana de este viernes la admisión del pedido de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, tras la difusión de audios que lo involucrarían en el caso de Richard Cisneros.

El titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, convocó a Junta de Portavoces a las 10.30 horas, por lo que la sesión plenaria iniciará a las 11.00, a fin de poner en consideración la admisión a debate de la Moción 12090, presentada a las 11.30 del último jueves.

El documento fue suscrito por algunos integrantes de las bancadas de Unión por el Perú (UPP), Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP), Somos Perú (SP) y Podemos Perú. Cabe señalar que ninguna agrupación parlamentaria votó en bloque. Solo el Frepap, el Frente Amplio y el Partido Morado no respaldaron el pedido.

Piden incapacidad moral de Vizcarra

En el documento se solicitó que se declare la permanente incapacidad moral de Vizcarra Cornejo para que posteriormente sea vacado de su cargo, en referencia a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú.

El mandatario es cuestionado por “diseñar una estrategia para que los servidores públicos mientan ante autoridades fiscales en el marco de las investigaciones de irregularidades en contrataciones del Ministerio de Cultura y otros”, según se lee en la moción.

No obstante, especialistas en el tema señalan que los cuestionamientos al presidente no pueden considerarse como un argumento para el pedido.

Moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

Procedimiento de la vacancia presidencial

Para admitir la moción de vacancia presidencial a trámite se necesita que la moción tenga las firmas del 20% del total de congresistas. Para que sea admitida a discusión en el Pleno necesita la votación del 40% del total de congresistas. Al menos, el respaldo de 52 legisladores. Se cita al presidente al hemiciclo a defenderse entre el tercer y décimo día de haberse admitido la moción. En caso de que el Congreso desee discutir la moción el mismo día, necesita 104 votos a favor. De prosperar ello, el presidente es convocado para que realice su defensa, mediante un abogado, si lo cree conveniente. La vacancia presidencial se aprueba con 2/3 de votos en el Pleno. Es decir, con la venia de 87 congresistas.

Martín Vizcarra aseguró que no renunciará

El último jueves 10 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra dio un mensaje a la Nación en el que aseguró que no renunciará al cargo, debido a que los audios difundidos “de manera ilegal” no representan un motivo de vacancia.

“No voy a renunciar, no me voy a correr. El 23 de marzo de 2018 asumí un compromiso con todos los peruanos de culminar el mandato presidencial, y así lo haré”, refirió.

Asimismo, el mandatario mencionó que “lo único ilegal” respecto a los audios es que se registraron de manera clandestina.

“Lo único ilegal aquí es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos", acotó.

