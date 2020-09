El pasado jueves 10 de septiembre, el congresista Edgar Alarcón presentó tres audios durante sesión del Congreso de la República. Las grabaciones involucrarían al presidente Martín Vizcarra en el marco de las investigaciones contra Richard Cisneros.

Ante ello, diversas bancadas del Congreso firmaron una moción de vacancia por permanente incapacidad moral contra el mandatario que se debatiría el viernes 11 de septiembre. Conoce toda la información que se sabe de los involucrados en esta nueva crisis política que afronta el país.

¿Qué pasó con Martín Vizcarra?

El jueves 10 de septiembre, en sesión del Congreso de la República, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, presentó tres grabaciones que involucrarían al presidente Martín Vizcarra en el caso de las contrataciones irregulares del Estado con Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’.

La primera de las grabaciones contiene una conversación de Vizcarra con quien era su asistente personal Karem Roca Luque, sobre las respuestas que debía dar a la Fiscalía de la Nación en relación a las visitas del cantante Richard Cisneros a Palacio de Gobierno.

En el segundo audio se escucha al mandatario discutir con Roca Luque por la renuncia de su puesto laboral en referencia al caso Richard Swing. Finalmente, la última grabación se da entre Cisneros y la exasistente del mandatario, en la que hacen referencia a una presunta “traición” del presidente de la República y de los “muchos secretos” que tendría.

¿Qué relación tiene Martín Vizcarra con Karem Roca?

Karem Roca Luque es allegada al presidente Martín Vizcarra desde su etapa como gobernador regional de Moquegua. Después, de acabar este mandato su relación laboral continuó cuando fue ministro de Transportes y vicepresidente de la República.

El 2 de julio de 2018, a través de la resolución N° 058-2018-DP/SG, ingresó a laborar en Palacio de Gobierno con el puesto de Asistente Administrativa IV de la Presidencia de la República.

Según declaró la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, Roca Luque continua como asistente del presidente Martín Vizcarra. “La señora Karem Roca sigue trabajando en Palacio de Gobierno, entiendo que lo está haciendo de forma remota (...). La decisión de que una persona siga o no en el cargo depende del presidente”, manifestó en diálogo con RPP.

Según el portal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Karem Alexandra Roca Luque no tiene ningún registro de título o grado. Sin embargo, ella pudo desempeñarse como empresaria, tras fundar junto a su padre, Máximo Alejandro Roca Vargas, Los Héroes del Cenepa Servicios, negocio dedicado al rubro de seguridad.

¿Qué relación hay entre Richard Swing y Martín Vizcarra?

El cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, es investigado tras difundirse una serie de contratos que mantuvo con el Ministerio de Cultura desde el 2018.

Cuando se hizo público el caso Richard Swing, el presidente Martín Vizcarra afirmó que el cantante participó en la campaña electoral del 2016. En su declaración deslizó que a raíz de su presencia en la contienda se pudo haber “permitido que tenga alguna participación en algún nivel de Gobierno", es decir, motivo de su contratación en el Ministerio de Cultura.

¿Los audios del Presidente Martín Vizcarra pueden ser causal de una vacancia presidencial?

La República consultó a los constitucionalistas Omar Cairo, Luciano López y Beatriz Ramírez sobre la viabilidad de la moción de vacancia por “permanente incapacidad moral o física” presentada por el Congreso de la República.

De acuerdo al abogado constitucionalista Omar Cairo, las causales de vacancia presidencial que aparecen en la Constitución peruana son cuestiones de hecho, es decir, que no requieren mayor prueba. Por ende, para Cairo la filtración ilegal de estos audios no aplicaría para el pedido del Congreso.

Para el jurista Luciano López, la Constitución no define lo que es incapacidad moral. Sin embargo, esta causal es “una fórmula muy mal planteada y arbitraria”. “Al ser una fórmula sancionadora es inadmisible que no describa qué conductas comprende ese supuesto. Al no hacerlo, lo deja al arbitrio del Parlamento y eso lleva a una fórmula del peso de los votos”, precisó.

Por último, la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez indicó que la causal de incapacidad moral solo debe aplicarse para situaciones graves que no lleguen a ser delito o faltas políticas.

“Esta causal, a diferencia de las otras, requiere que se le dé cierto contenido. El consenso es que hay que centrarla en aquellas conductas que son particularmente graves y que afectan en términos prácticos, y sin llegar a ser delitos o faltas políticas, lo cual, hace inviable el ejercicio de la presidencia”, precisó.

