El Congreso aún no agenda la segunda votación para la reforma que impide postular a personas con sentencias. Para Rennan Espinoza, existen hechos extraños que han dificultado poner a votación esta iniciativa de reforma constitucional.

Asimismo, sostuvo que es justo que el presidente de la República, Martín Vizcarra, exhorte al Parlamento ha aprobar las reformas electorales, sin embargo, señaló que la forma de hacerlo no ha sido la adecuada.

El excongresista de Somos Perú alegó que la renuncia de Jorge Montoya al Ministerio del Interior ha sido una torpeza y va en contra del discurso del ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien precisó que no es prudente hacer cambios en el Gabinete Ministerial.

“El Ejecutivo no está gestionando bien porque no está bien estar cambiando a los ministros (...) No creo que sea un cambio por la ministra de Economía, pero es un error de gestión”, indicó.

Por otro lado, Ricardo Burga sostuvo estar sorprendido con la renuncia de Montoya, pues ya han pasado 15 días desde la tragedia en Los Olivos y el gobierno ha esperado que el Congreso presente la moción de censura contra la titular del MEF, María Antonieta Alva, para efectuar el cambio.

“Ha sido un presente griego para las personas que están promoviendo la censura a la ministra Alva. Ha sido el gran sacrificado del Gabinete y es un cambio sospechoso”, alegó.

En la misma línea, afirmó que Acción Popular no tiene definida su posición entorno a la censura de la ministra de Economía, sin embargo, para él, no es el momento más adecuado de aprobar esta moción.

“Es inconveniente cambiar a la ministra en estos momentos porque ella tiene un plan y ha reconocido que hay que hacerle ajustes al modelo económico”, subrayó.

