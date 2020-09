Alarcón sobre audios de Vizcarra: “Estamos evaluando las acciones legales dentro de la ley”

Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló que este jueves 10 de septiembre el Congreso tendrá una posición definida sobre la situación de Martín Vizcarra, luego de la difusión de audios que involucrarían al presidente con el caso Richard ‘Swing’.

“Ante esta evidencia, nosotros ya nos hemos reunido de forma interna con Junta de Portavoces y estamos evaluando las acciones legales que están dentro de la ley”, señaló el legislador de UPP.

Alarcón Tejada manifestó que se están solicitando las pericias para analizar la información, que serviría para corroborar la hipótesis de la comisión investigadora, la cual señala que Richard Cisneros estaría vinculado con el Ministerio de Cultura y otras instituciones, como Palacio de Gobierno.

No descarta vacancia presidencial

El congresista de Unión por el Perú (UPP) reiteró que dichos audios los recibió de forma anónima y tuvo la responsabilidad de difundirlos.

“Se nota claramente que hay una falta moral y ética. Él habría indicado a Miriam Morales y Karem Roca que mientan sobre los ingresos de Richard Cisneros a Palacio de Gobierno”, dijo el parlamentario.

En ese sentido, no descartó la presentación de una moción para vacar al presidente de la República. “Pero no quiero adelantar nada, porque esto debe ser una decisión colegiada con el Pleno del Congreso. No es una decisión personal de Edgar Alarcón o de la bancada UPP”, puntualizó.

Al cierre de esta nota, Jim Ali Mamani habría elaborado un borrador referido a la vacancia presidencial. No obstante, aún no se tienen las firmas.

Asimismo, Junta de Portavoces continúa sesionando. Según fuentes de La República, Alarcón habría presentado dos USB durante dicha reunión. En el primero estarían los 3 audios difundidos en el hemiciclo y en el segundo las grabaciones completas y sin editar.

Martín Vizcarra, últimas noticias:

