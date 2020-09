Verónika Mendoza sobre audios de Vizcarra: “Esta crisis no se resuelve con una vacancia”

Tras la difusión de unos audios presentados la mañana de este jueves por el congresista Edgar Alarcón, los cuales involucran al jefe de Estado, Martín Vizcarra, la presidenta de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, rechazó que una supuesta vacancia sea la salida más óptima para esta crisis política.

La exlegisladora se pronunció en sus redes sociales. “Una vez más los de arriba entran en pugna por cuotas de poder para sus intereses personales y de grupo. No les importa el país, no les importan los miles de muertos ni los millones de desempleados. ¡Basta ya! Esta crisis NO se resuelve con una vacancia”, expuso en un primer tweet.

1/3 Una vez más los de arriba entran en pugna por cuotas de poder para sus intereses personales y de grupo. No les importa el país, no les importan los miles de muertos ni los millones de desempleados. ¡Basta ya!



Esta crisis NO se resuelve con una vacancia... — Verónika Mendoza (@Vero_Mendoza_F) September 11, 2020

En esa misma línea, rechazó que unas nuevas elecciones pueda ser otra opción para un cambio positivo para el país. Agregó que los grupos de poder solo buscan beneficiarse imponiendo a sus allegados de turno.

En otro momento, la lideresa política hizo un llamado para la reestructuración del Perú mediante un nuevo pacto social. Además, exhortó una exhausta investigación sobre los audios divulgados en el Pleno del Congreso.

PUEDES VER Martín Vizcarra: debate sobre vacancia presidencial se realizará en el próximo Pleno

“En cuanto a los audios que se han hecho públicos hoy y el caso Swing que involucra al presidente, deben ser investigados rápida y rigurosamente por el Ministerio Público respetando el debido proceso”, finalizó Mendoza en su cuenta social.

Martín Vizcarra: “No voy a renunciar, yo no me corro”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se refirió a los audios donde aparece dialogando con funcionarios respecto al caso ´Richard Swing´.

El mandatario calificó de “complot” la difusión de los tres audios por parte de Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, grupo de trabajo que investiga las contrataciones de Richard Cisneros, conocido como ´Richard Swing', con el Estado desde el 2018.

“No voy a renunciar, yo no me corro”, expresó Vizcarra Cornejo. Seguidamente, resaltó que “lo único ilegal” que se puede distinguir de los audios es que se registraron de manera clandestina.

“Lo único ilegal aquí es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos”, manifestó Vizcarra.

Martín Vizcarra, últimas noticias

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.