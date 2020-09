Espinoza tras audios de Martín Vizcarra: “El país no merece más inestabilidad de la que ya tenemos”

Audios Martín Vizcarra | El congresista Rennan Espinoza resaltó que la representación nacional debe “mantener la calma” tras la difusión de audios que involucrarían al presidente de la República, Martín Vizcarra.

En ese sentido, en diálogo con La República, Espinoza se refirió a una eventual vacancia presidencial llevada a cabo luego de dichos audios, donde, aparentemente, el jefe de Estado coordinaba datos con su personal de confianza de Palacio de Gobierno respecto al caso Richard Swing.

“Yo pienso que hay que mantener la calma. El país no merece más inestabilidad de las que ya tenemos en estos momentos. Estoy seguro que lo que mejor podemos hacer es mantener la calma. Esperar las explicaciones prontas y oportunas. Obviamente, tienen que ser hoy mismo y esperar la explicación del presidente. No podemos adelantarnos a algo que no hemos escuchado todavía”, expresó Rennan Espinoza.

No obstante, el parlamentario consideró que “no se puede tolerar ninguna mentira” declarada por Vizcarra Cornejo. Vale recordar que el mandatario en reiteradas oportunidades negó conocer a Richard Cisneros, conocido como ´Richard Swing´. De igual manera, rechazó que su presunta cercanía con éste haya contribuido a que el cantante obtenga contratos con el Ministerio de Cultura desde el 2018.

“Lo que nos llama a una profunda reflexión de cómo nuestros políticos de alto nivel, en este caso, el presidente de la República, no dicen la verdad en cosas tan sencillas. Por eso, mi llamado, en estos momentos, es al presidente. Que salga de manera inmediata el día de hoy y dé todas las explicaciones sobre estos audios que se han difundido. No se puede tolerar ninguna mentira, por eso, se necesita una explicación de manera inmediata”, exclamó.

“En Junta de Portavoces se debe estar haciendo una evaluación política, desde el punto de vista del Congreso, de estos hechos. Hay que tomarlo con calma, realizar un análisis exhaustivo. No podemos desesperarnos. Se trata de el mandatario, se trata que no debe mentir y si miente en cosas tan torpes, cómo será en cosas más graves. Por eso, hay que esperar que el presidente salga a dar las explicaciones del caso”, agregó.

Finalmente, Espinoza reiteró que Martín Vizcarra “tiene que dirigirse al país, para lo que se acaba de escuchar hoy. Tras escuchar los audios de hoy, no debe esperar para acudir ante Fiscalización. El presidente tiene que dirigirse al país porque somos los peruanos los que merecemos una explicación”.

