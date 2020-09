Edgar Alarcón, presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso de La República, presentó este jueves tres audios sobre la supuesta coordinación del presidente Martín Vizcarra con la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la asistente administrativa de Palacio, Karem Roca Luque, sobre el caso del cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’.

Como se recuerda, las visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno se conocieron por informes periodísticos, luego de que se revelaran presuntos contratos irregulares del cantante con el Ministerio de Cultura, caso que derivó en una investigación en curso de parte de la Fiscalía y el parlamento.

Audios de Martín Vizcarra: últimas noticias EN VIVO

13:40 p. m. Merino declara al Congreso en sesión permanente y convoca a Junta de Portavoces

El titular del Parlamento, Manuel Merino, ordenó que los voceros se reúnan hoy, a las 3 de la tarde, para deslacrar los audios que involucrarían al presidente Martín Vizcarra en el caso 'Richard Swing.

Nota previa

De acuerdo a la versión del legislador de Unión por el Perú, las grabaciones fueron entregadas de forma irregular y anónima.

Semanas antes, Richard Cisneros aseguró no tener ningún tipo de relación con el mandatario peruano. “Yo no tengo ningún tipo de relación con el presidente Martín Vizcarra ni después de la campaña. Lamentablemente no tuve ninguna comunicación. No he mantenido ninguna relación con él”, sostuvo en una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso.