Designan a fiscal Castro como coordinadora del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, designó a Sandra Castro Castillo, fiscal del Callao, como coordinadora del Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Es así que el equipo queda conformado por Rocío Sánchez Saavedra, fiscal provincial provisional; Roxana Jauregui Soto, fiscal provisional de la Fiscalía Provincial Especializada Contra el Crimen Organizado del Callao; y la fiscal Castro.

Castro ya integraba el Equipo Especial, y ahora asumirá la coordinación. Además, de acuerdo con la resolución Nº 983-2020-MP-FN, que se publicó este miércoles 9 de septiembre en El Peruano, recibe el encargo de realizar un inventario de casos y redistribuirlos entre las tres fiscalías.

La decisión de la titular de la Fiscalía de la Nación responde a que el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto representa no solo una "gran cantidad de hechos a investigar, sino también por la cantidad de personas involucradas, pues comprende a particulares y funcionarios de distintas instituciones públicas”.

En ese sentido, la fiscal Ávalos expuso la “necesidad y urgencia de reforzar este primer nivel incorporando a la investigación a los dos despachos fiscales restantes”.

Hasta la fecha, las pesquisas estaban concentradas en el segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, a cargo de Rocío Sánchez, quien está siendo investigada por el Ministerio Público.

Investigación a la fiscal del caso Cuellos Blancos

Cabe destacar que la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público inició una investigación contra la fiscal Rocío Sánchez, quien estaba a cargo del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos, tras la revelación de una conversación con el asesor legal del Partido Morado, Carlo Magno Salcedo.

La comunicación, en la que se habló sobre Julio Guzmán, se dio en el contexto de una investigación que sigue la fiscal Sánchez sobre actos de corrupción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante el proceso electoral de 2016.

Conversación entre la fiscal Rocío Sánchez y el asesor del Partido Morado, Carlo Magno Salcedo. Captura: Panorama.

Un colaborador declaró que Los Cuellos Blancos del Puerto tenían infiltrado en el JNE, y habrían solicitado y recibido dinero para intervenir en el proceso de tachas de candidatos, entre los que se encontraba el presidente del Partido Morado.

Ante esta situación, Sánchez Saavedra señaló en diálogo con La República que no coordinó ningún tema con el asesor de dicha agrupación política que lidera Guzmán.

“Nunca han existido coordinaciones. El abogado me consultó si mi despacho lo había citado. Por eso, le pido que verifique de qué se trata, antes de hacer un escándalo. Nunca supe que el nombre que me menciona era de una fiscal del Equipo Especial del doctor José Domingo Pérez. Nunca he solicitado información de otro caso”, indicó.

