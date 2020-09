Bancadas aún no consiguen respaldo suficiente para lograr moción de censura contra la ministra Alva

La moción de censura contra la ministra de Economía, María Antonieta Alva Luperdi, al parecer no avanza. Aunque los partidos Unión Por el Perú (UPP), Frente Amplio (FA), Podemos Perú y Frepap promovieron la iniciativa la noche del lunes 7 de septiembre, varios miembros de las referidas bancadas no se han sumado a la decisión.

Tal es el caso del congresista Carlos Almeri Veramendi de Podemos Perú, quien opinó que presentar una moción de censura “no estaría justificado”.

“En lo personal yo fui uno de los que firmó para el tema del interrogatorio, pero eso no equivale a que nosotros pensemos en la censura. La censura es un mecanismo ya de un acuerdo político más totalitario”, agregó.

Del mismo modo, precisó que hoy se reunirá con la bancada y tratarán el tema, en el cual se definirá la posición de Podemos. Sin embargo, insistió en que no estaría de acuerdo con presentar la moción.

“En algún momento he sido ministro de Estado y sé que la censura debe ser una cosa extrema, justificada. Entendemos que todos quieren pedir recaudos y dinero, atención fiscal del tesoro para sus regiones, pero no creo que sea un buen momento”, apuntó.

Frente Amplio no llega a un acuerdo

A su turno, la congresista Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio comunicó que no se encuentra a favor de censurar a la ministra Alva. “Yo no estoy promoviendo la moción de censura, entiendo que hay cuatro personas (de mi bancada) que han firmado la moción de censura, es lo que me han dicho”, manifestó.

Además, indicó que su compañero Lennin Checco apoyaría dicho acto. Al ser consultado, el parlamentario reafirmó su postura de firmar la moción de censura e informó que la mayoría de Frente Amplio también había accedido a hacerlo.

“En las próximas horas veremos cuántos colegas de Frente Amplio vamos a firmar, lo ideal es que firmemos todos, pero ya hay una mayoría que ha aprobado firmar la moción de censura”, sostuvo Checco.

El congresista mencionó que en el FA “no hay divisiones, hay diferentes pareceres” y comentó estar seguro de conseguir las firmas necesarias para iniciar el proceso.

UPP continúa en búsqueda de firmas

Por otro lado, el vocero de UPP, José Vega, dio a conocer que están en búsqueda de las firmas y que durante la tarde de hoy, martes 8 de septiembre, lograrán completar la cantidad necesaria. “Vamos superar las 33, de hecho vamos a conseguir las firmas”, aseguró Vega.

Hasta ayer en la noche, el Frepap se mostró a favor de censurar a la titular del Ministerio de Economía. La República intentó comunicarse con las voceras del partido pero no se obtuvo respuesta.

Cabe resaltar que, aunque las cuatro bancadas votaran a favor de la moción de censura durante la sesión plenaria, solo llegan a 47. Para que se pueda proceder la censura a la ministra de Economía se necesitan 66 votos como mínimo.

Partidos que no avalan la censura

Del otro bando se encuentran los partidos que hasta el momento han precisado que no avalarán la moción de censura: Alianza para el Progreso, el Partido Morado, Somos Perú y Acción Popular. Los votos son en total 65.

En entrevista con Canal N, el congresista Carlos Mesía de Fuerza Popular advirtió que no cree que su bancada vaya a apoyar la censura: “Lo que yo veo hasta ahora, es que será muy difícil que apoyemos una moción de censura que no tiene sentido...”.

