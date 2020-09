El asesor legal de la bancada parlamentaria del Partido Morado, Carlos Magno Salcedo, lamentó que la corrupción “intente tumbar la investigación contra Los Cuellos Blancos del Puerto”, luego de trascender una conversación vía WhatsApp que sostuvo con la fiscal a cargo de dicho caso, Rocío Sánchez Saavedra.

Panorama reveló que Salcedo consultó a la magistrada sobre una citación de la fiscal Lily Romualdo, del Equipo Especial Lava Jato, a Julio Guzmán el día que el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el líder del Partido Morado por la presunta comisión de lavado de activos.

PUEDES VER: Maria Antonieta Alva reconoce que es posible pensión en ONP antes de cumplir los 20 años

Vale destacar que la referida comunicación se produjo en el contexto de una averiguación reservada que realiza la fiscal Sánchez Saavedra sobre actos de corrupción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el proceso electoral del 2016.

Ante ello, Carlo Magno Salcedo indicó, a través de un comunicado: "hace tiempo vengo colaborando con el despacho de la fiscal Rocío Sánchez para ayudar a esclarecer diversa evidencia que acredita la ramificación de Los Cuellos Blancos del Puerto a la ONPE y al JNE”.

Agregó que declaró ante la fiscal Rocío Sánchez la forma en que fue excluido el Partido Morado y “los pedidos de dinero que se hicieron para resolver a favor”. “La fiscal me solicitó que personas del partido que estuvieron en la campaña de 2016, y que conocieran de los pedidos de dinero, testifiquen y porten indicios”, apuntó.

“Es así que yo mismo brindé una extensa declaración oficial ante su despacho y coordiné para que testifiquen el presidente del partido, Julio Guzmán, y el jefe de campaña de las elecciones de 2016, Jonathan Reynaga. Yo brindé mi declaración el 29 de julio pasado; Julio Guzmán lo hizo el 5 de agosto y Jonathan Reynaga el 10 de agosto. Asimismo, me comprometí a tratar de conseguir otros testigos y a estar a disposición para cualquier aclaración o corroboración que fuera necesaria, por lo que quedamos en seguir coordinando. Estas son, en efecto, las coordinaciones a las que se hacen referencia en el chat, que se hacen en el marco de colaborar con la justicia”, precisó el excandidato al Congreso.

Control Interno investiga a fiscal Rocío Sánchez tras chats con asesor del Partido Morado

El último lunes 7, la Oficina Desconcentrada de la Fiscalía de Control Interno de Lima inició una investigación preliminar contra las fiscales Rocío Sánchez Saavedra y Lily Romualdo Jaque, con la finalidad de descartar o confirmar posibles coordinaciones políticas extralegales.

En breve diálogo con La República, Sánchez negó haber realizado coordinaciones con el referido abogado. “Nunca han existido coordinaciones. El abogado me consultó si mi despacho lo había citado. Por eso, le pido que verifique de qué se trata, antes de hacer un escándalo. Nunca supe que el nombre que me menciona era de una fiscal del Equipo Especial del doctor José Domingo Pérez. Nunca he solicitado información de otro caso”, aseguró.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.