El alcalde de La Victoria, George Forsyth, reiteró que todavía no determinó su decisión sobre una eventual candidatura para la presidencia en las próximas elecciones generales convocadas para el 11 de abril del 2021.

En ese sentido, el burgomaestre insistió en la necesidad de formar parte de una agrupación política “con una ideología”, tal como lo mencionó en sus últimas declaraciones respecto al partido Restauración Nacional.

PUEDES VER: Comisión de Ética analizará denuncias contra Martha Chávez este jueves

“Se necesita de verdad un partido con una ideología, eso sí es definitivo, sino no puedes lograr mayores cosas en el país. Creo que eso ya quedó bastante claro en las declaraciones que di ayer, pero sobre una futura postulación no he tomado ninguna decisión”, afirmó en conferencia de prensa.

Precisamente, el último lunes 7, Forsyth Sommer resaltó que evalúa la invitación para afiliarse a la agrupación Restauración Nacional (RN).

“Me parece importante para hacer política pertenecer a un partido. Yo no pertenezco a ninguno, entonces, RN es una opción sumamente interesante de la cual hablaremos quizá en estos días”, exclamó en diálogo con América Televisión.

“Lo hablaremos en unos días. Estamos hablando de una posibilidad de participar en un partido para tener una estructura. Vamos a ver cómo van las cosas”, subrayó George Forsyth. Previamente, comentó que “pronto habrán sorpresas importantes”.

PUEDES VER: Maria Antonieta Alva reconoce que es posible pensión en ONP antes de cumplir los 20 años

A inicios de agosto, surgieron rumores de que la autoridad edil había llegado a un acuerdo con Restauración Nacional para que sea su candidato en las elecciones presidenciales del próximo año. No obstante, el secretario nacional del partido indicó que no había nada formal al respecto.

Cabe resaltar que George Forsyth lidera las encuestas de candidatos a la presidencia, con 25% según Ipsos Perú. Le siguen el congresista Daniel Urresti; la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori; y la exparlamentaria Verónika Mendoza.

George Forsyth, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.