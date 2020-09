Control Interno del Ministerio Público investiga a fiscal del caso Cuellos Blancos del Puerto

Con el objetivo de descartar o confirmar posibles coordinaciones políticas extralegales, la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público en Lima inició una investigación a Rocío Sánchez Saavedra, la fiscal que el 2018 destapó el caso Cuellos Blancos del Puerto.

La investigación está a cargo de la fiscal superior adjunta Rosario Velasco Sánchez, responsable de la Comisión de Investigación Preliminar de la Fiscalía Superior de Control Interno de Lima. En la indagación también fue incluida la fiscal adjunta provincial Lily Romualdo Jaque, del Equipo Especial Lava Jato.

Control Interno decidió intervenir luego de que Panorama revelara la captura de pantalla de una comunicación de WhatsApp, sin fecha, entre la fiscal Sánchez y el abogado Carlo Magno Salcedo, asesor legal de la bancada parlamentaria del Partido Morado, que lidera el excandidato presidencial Julio Guzmán.

En breve diálogo con La República, Sánchez negó haber realizado coordinaciones con el referido abogado. “Nunca han existido coordinaciones. El abogado me consultó si mi despacho lo había citado. Por eso, le pido que verifique de qué se trata, antes de hacer un escándalo. Nunca supe que el nombre que me menciona era de una fiscal del Equipo Especial del doctor José Domingo Pérez. Nunca he solicitado información de otro caso”, explicó.

Guzmán y JNE

Dicha comunicación se dio en el contexto de una averiguación reservada que realiza la fiscal Sánchez sobre actos de corrupción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el proceso electoral del 2016.

Un colaborador ha declarado que “Los Cuellos Blancos del Puerto” tenían infiltrado el JNE y habrían solicitado y recibido dinero para resolver, según los intereses del pagador, los procesos de tachas de candidaturas, una de las cuales fue la de Guzmán.

La fiscal Sánchez recogió la declaración del líder del Partido Morado, circunstancia en la que se habría producido el contacto con su abogado.

Sin embargo, Guzmán afronta una investigación en el Equipo Especial por presunto lavado de activos en la campaña del 2016, en la que fue llamado a declarar por la fiscal Lily Romualdo.

Carlo Magno Salcedo también ofreció sus descargos. Señala que luego de que la fiscal le solicitó identificar a las personas del partido que participaron en las elecciones del 2016, coordinó la declaración de Julio Guzmán (5 de agosto) y Jonathan Reynaga (10 de agosto).

Él declaró el 29 de julio, por eso, dice, escribió “lo que hemos estado coordinando”.

La relación académica con Salcedo y Fernando Ugaz

Control Interno otorgó cinco días hábiles a la fiscal Rocío Sánchez para presentar sus descargos, es decir, explicar las circunstancias y el lenguaje utilizado en la comunicación con el abogado de Julio Guzmán.

Otro dato que deberá explicarse es la relación académica de la fiscal Sánchez con los abogados Carlo Magno Salcedo Cuadros y Fernando Ugaz Zegarra, socios en el estudio Ugaz, Zegarra y Abogados.

Carlo Magno Salcedo es abogado de Julio Guzmán, y Zegarra, aparentemente, del aspirante a colaborador que estaría declarando sobre la corrupción en el JNE.

La indagación de control interno puede incluir el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

