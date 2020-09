En el segundo día del Pleno interpelatorio, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, mostró un cambio en su discurso, con respecto a los afiliados de la ONP que no llegaron a los 20 años de aportes.

“En mayo, un congresista propuso que los aportantes de la ONP que no llegaran a los 20 años de aporte recibieran una pensión. Como dije anteriormente, siempre es posible hacer ajustes, y si aquella vez, hace cuatro meses, la respuesta fue que no era viable, los tiempos de hoy son distintos y requieren medidas distintas que no afecten nuestras finanzas”, expresó la titular de Economía.

En la misma línea, exhortó al Congreso a trabajar en forma conjunta para atender el problema pensionario. “Mi pedido ahora es trabajar conjuntamente en un acuerdo entre ambos poderes del Estado, para reestructurar con urgencia el Sistema Nacional de Pensiones, de acuerdo al mandato constitucional de cada uno”, apuntó.

Admitió errores en bonos

Alva también reconoció las fallas en la entrega de los bonos de S/ 760 para las familias más vulnerables, producto de la baja inclusión financiera. Por ello, anunció que desde noviembre el único requisito para abrir una cuenta bancaria será contar con su DNI.A la fecha, más del 99% de la población cuenta con dicho documento.

“Nuestra proyección es que a julio del 2021 cerremos la brecha de 14 millones de adultos sin acceso al banco”, afirmó.

A diferencia del viernes, la ministra se presentó ayer con un tono más conciliador, atendiendo varias de las inquietudes formuladas por los parlamentarios, principalmente, con respecto a las regiones.

Alva hizo una serie de anuncios para fortalecer la capacidad de gasto en los municipios y gobiernos regionales. “He dispuesto incrementar en cien personas el equipo especializado itinerante en las regiones, poniendo foco, de manera urgente, en los distritos más pobres del país”, informó.

Censura en curso

Mientras la ministra Alva intervenía en el Pleno, algunas tiendas políticas ya avanzaban en la iniciativa de una moción para censurarla. Las bancadas que recolectaban anoche las firmas eran Unión por el Perú (UPP), con José Vega a la cabeza; Podemos Perú, que lideran José Luna Gálvez y Daniel Urresti; el Frepap y algunos miembros del Frente Amplio. Según se conoció, en este último grupo sus miembros están divididos.

Aun si se contara con la totalidad de los votos de estas cuatro bancadas, apenas llegan a 47. Para concretar la censura deben asegurar 66 votos.

Desde la otra orilla, las bancadas que no respaldarán la censura son Acción Popular, el Partido Morado, Somos Perú y Alianza para el Progreso. Suman un promedio de 65 votos.

En cuanto a los no agrupados, Rennán Espinoza adelantó a esta redacción que votará en contra de la censura. “Este Gobierno tiene muchos errores, pero me parece que no hay sustento en la censura”, apuntó. Serían 66 votos en contra. Falta conocer cómo votarán Arlette Contreras y Rosario Paredes, legisladora suspendida de la bancada acciopopulista.

La única bancada que aún no ha tomado una decisión es Fuerza Popular. El portavoz alterno Gilmer Trujillo expresó a este diario que su grupo todavía no se ha reunido para ver el tema. Pero incluso con este grupo sumarían 62 votos.

En buena cuenta, para llegar a los 66 votos de la censura necesitarían algunos disidentes de las otras tiendas políticas.

Censura

Paso 1. Las bancadas hasta anoche venían acumulando las 33 firmas para tramitar formalmente la moción de censura contra la ministra María Antonieta Alva.

Paso 2. Luego de la presentación de la moción, el Parlamento debe someter a votación esta decisión dentro del cuarto y el décimo días siguientes.

Paso 3. La aprobación de la moción de censura requiere del voto de más de la mitad del número legal de congresistas. Es decir: 66 votos.

Declaraciones

Cristina Retamozo, Frepap

“Sabiendo que los recursos públicos son limitados y deben usarse en favor de la población vulnerable, cuestionamos la manera en que se diseñó Reactiva Perú. No sabemos cuánto nos va a costar”.

Luis Valdez, Alianza para el Progreso

“Definitivamente no apoyaremos (la censura). Alianza para el Progreso, desde el inicio de la legislatura, ha mostrado ponderación en las interpelaciones o censuras y no ha participado”.

Rocío Silva Santisteban, Frente Amplio

“La política de bonos fue errática, porque además de tener como punto focal la entrega y el registro, en lugar de la inmediatez, no sirvió para mantenerse en la casa”.

