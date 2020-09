Comisión de Fiscalización reitera invitación al presidente Martín Vizcarra por caso Richard Swing

A través de un oficio firmado por Javier Ángeles Illmann, oficial mayor del Congreso, se volvió a invitar al presidente de la República, Martín Vizcarra, para que se presente ante la Comisión de Fiscalización por las investigaciones en los contratos de Ricardo Cisneros, conocido como ’Richard Swing’, con el Estado.

En el referido documento, se señala que el informe preparado por Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, concluye que existió una “confusión” en el documento enviado Vizcarra Cornejo donde rechazó presentarse ante el mencionado grupo de trabajo.

Además, el oficio de la comisión indica que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confundió los términos bajo los cuales se convocó al jefe de Estado, Martín Vizcarra.

“Por tal motivo, teniendo en consideración que la invitación al presidente de la República que se viene formulando es en calidad de invitado y que, por tanto, se atiende a lo establecido en la Constitución y las leyes, se recomienda reiterarle dicha invitación a participar, en calidad de invitado”, anuncia el documento.

Comisión de Fiscalización

En esa línea, el titular de la Comisión de Fiscalización menciona la posibilidad de que una delegación de la mesa de trabajo visite a Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno para coordinar la fecha, condiciones y temas a tratar en la citación.

Martín Vizcarra rechazó citación de Fiscalización

El pasado viernes 4, Martín Vizcarra envió una carta al titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, en la que informó que no participará de la sesión de la Comisión de Fiscalización argumentando que no está en la obligación de hacerlo.

Asimismo, Vizcarra Cornejo reiteró no haber tenido participación alguna en las contrataciones por las que se le convocó, en referencia a los casos del cantante Ricardo Cisneros como de otros de sus allegados.

“A pesar de lo señalado en el informe, como ya lo he manifestado en anteriores ocasiones, quiero reiterar que no he tenido participación alguna en los procesos administrativos de contratación de las personas mencionadas en el oficio de la referencia”, escribió.

