Nuevos detalles sobre la investigación contra Julio Guzmán. Recientemente, se conoció que la fiscal Rocío Sánchez y el asesor del Partido Morado, Carlo Magno Salcedo, conversaron el 17 de agosto, día en que se abrió una investigación preliminar al presidente de dicha agrupación política por el presunto delito de lavado de activos.

En unos chats que dio a conocer el dominical Panorama, el último 6 de septiembre, se pudo ver una conversación entre los dos involucrados que charlaban acerca de una llamada de la Fiscalía, aspecto por el que Sánchez se mostró presta a colaborar.

Conversación entre el asesor y la fiscal

Carlo Magno Salcedo: Una consulta. Hace un rato llamaron a Julio Guzmán de la Fiscalía para preguntarle su dirección, porque querían enviarle un documento. ¿Sabes si tiene alguna relación lo que hemos estado coordinando?

Rocío Sánchez: No. No tiene nada que ver. No será de esa carpeta. Por eso yo no envío oficio a ningún despacho. Antes que vaya y le hagan un show mediático, verifiquen qué número de carpeta es y yo lo veo en el sistema.

Conversación de WhatsApp entre la fiscal Rocío Sánchez y Carlo Magno Salcedo, asesor del Partido Morado.

Cabe destacar que, actualmente, la fiscal Sánchez está a cargo de una investigación sobre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otra correspondiente a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Guzmán denunció ante la fiscal Sánchez que para su campaña presidencial de 2016, en tres ocasiones, le pidieron hasta 600.000 dólares para no excluir su candidatura, que fue investigada y retirada por el JNE.

Conversación entre la fiscal Rocío Sánchez y el asesor del Partido Morado, Carlo Magno Salcedo.

Fiscales rechazan la actuación de Rocío Sánchez

Al ser consultados por dicho programa respecto a la intervención de Sánchez en el caso de Julio Guzmán, la fiscal Sandra Castro señaló que ese no debería ser el proceder de su homóloga Rocío Sánchez, más aún tratándose de un personaje político cuestionado.

“Acá hablan de coordinaciones y yo, de manera personal, no diría esto (...) Claro, acá está pidiendo un favor este asesor de Julio Guzmán. No me preocuparía yo porque no le hagan un show mediático a una persona de un partido político”, expresó.

Asimismo, Castro manifestó que Guzmán estaría valiéndose de la investigación para su campaña presidencial. “Ahora entiendo las informaciones en los medios de comunicación que el señor Julio Guzmán está muy contento, como que están tomando el caso Cuellos Blancos para hacer su campaña política”, agregó.

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez consideró “no adecuado” el actuar de Sánchez y su coordinación con el asesor del Partido Morado para presuntamente beneficiar a Julio Guzmán. Incluso, en una pesquisa anterior, este no reveló detalles sobre la denuncia, según indicó Pérez Gómez a Panorama.

“Julio Guzmán niega la denuncia cuando se le pregunta sobre aspectos que puedan permitir la investigación. Señaló que desconocía y además de (presentar) algunas contradicciones e incoherencias, en aquel momento. Con la declaración de personas vinculadas al partido por el cual él postulaba, que negaban lo manifestado por Julio Guzmán, se dispuso el archivo”, declaró el fiscal.

