Abren investigación preliminar contra fiscal Rocío Sánchez tras chats con asesor del Partido Morado

La Oficina Desconcentrada de la Fiscalía de Control Interno de Lima determinó iniciar una investigación preliminar contra las fiscales Rocío Sánchez Saavedra y Lily Romualdo Jaque.

Las indagaciones pretenden determinar las posibles comunicaciones entre Sánchez y Romualdo con el asesor del Partido Morado Carlo Magno Salcedo, para descartar o confirmar posibles coordinaciones

“Iniciar investigación preliminar contra Rocío Sánchez en su actuación como fiscal provincial provisional, integrante del Equipo Especial del caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto y contra Lily Victoria Romualdo Jaque, fiscal adjunta provincial provisional integrante del Equipo Especial que conoce los casos de corrupción de funcionarios y conexos de la empresa Odebrecht y otros, por presunta comisión de infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones”, se lee en el documento al que tuvo acceso La República.

Oficio de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de la Fiscalía. Foto: Ministerio Público.

El último domingo 6 de septiembre, Panorama reveló una conversación vía WhatsApp entre Rocío Sánchez y Carlo Magno, sobre una comunicación de la fiscal Lily Romualdo que data del 17 de agosto, día en que se abrió una investigación preliminar a Julio Guzmán por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

La conversación es respecto a una citación de la Fiscalía, aspecto por el que Sánchez Saavedra se mostró presta a colaborar. Ante ello, el fiscal José Domingo Pérez consideró “no adecuado” el actuar de la referida magistrada.

“Acá hablan de coordinaciones y yo, de manera personal, no diría esto (...) Claro, acá está pidiendo un favor este asesor de Julio Guzmán. No me preocuparía yo porque no le hagan un show mediático a una persona de un partido político”, expresó por su parte la fiscal Sandra Castro, al ser consultada por el citado dominical.

La fiscal Rocío Sánchez, ante una consulta de La República, indicó: “Nunca han existido coordinaciones conmigo. El abogado me consultó si mi despacho lo había citado. Por eso le pido que verifique de qué se trata, antes de hacer un escándalo. Nunca supe que el nombre que me menciona era de una fiscal del Equipo Especial del doctor José Domingo Pérez. Nunca he solicitado información de otro caso”.

