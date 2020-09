Caída en la aprobación a gestión de Jorge Muñoz se mantiene desde abril

La desaprobación a la gestión del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, mantiene una tendencia descendente desde abril, según muestra la encuesta telefónica realizada en las primeras semanas de agosto por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación efectuada para el diario La República.

El estudio, que consultó a la población del 1 al 12 de agosto últimos, genera aproximaciones sobre el alcance de diversas opiniones en Lima con márgenes de error de 4,8 puntos (por encima y por debajo) en cada resultado referido a la capital.

Aproximadamente la mitad de la ciudad desaprobaba la gestión de Muñoz (un 52% en la encuesta). Este rechazo aumentó considerablemente desde junio (en que se estimaba en un 36%).

La disconformidad de agosto parecía estar más extendida entre los más pobres (niveles socioeconómicos C y D). En este grupo, el 60% de los encuestados lo reprobó, pero no hay seguridad de que esto pase con los sectores C y D de todo Lima.

En tanto, cerca de la mitad de los vecinos de la capital aprobaba la labor de Muñoz (46% en el sondeo). Este respaldo caía significativamente desde junio (entonces, de un 58%).

La aprobación a Muñoz destacaba entre los más jóvenes, aquellos de 18 a 24 años. Entre los encuestados, también resaltó el apoyo entre aquellos más acomodados (del grupo de los niveles socioeconómicos A y B).

Caída continua

Muñoz está en caída de aprobación desde abril pasado, cuando registró un pico de cerca de dos tercios de la ciudad a su favor (un 64% en la encuesta del IEP de esos días). Entonces, la ciudad tenía un mes en cuarentena y el alcalde inauguraba un albergue para mujeres violentadas, planteaba reubicar a comerciantes y había abierto la Casa de Todos, albergue para gente que dormía en las calles.

Su pérdida de respaldo de junio a agosto es mayor entre los habitantes de Lima que tienen de 40 años a más y, luego, también entre los adultos más jóvenes, aquellos de 25 a 39 años.

Cuando el IEP hizo esta encuesta, Jorge Muñoz respondía a una comisión del Congreso por la muerte de un niño en un pozo al que cayó en un parque capitalino, planteaba cercos epidemiológicos para evitar otra cuarentena total y criticaba al Parlamento, que tiene a su partido, Acción Popular, de primera fuerza, por la negativa de la confianza al gabinete de Pedro Cateriano.

Semanas antes, alzaba la voz por el riesgo de que pare el Metropolitano y lograba un acuerdo con el Gobierno para un subsidio a ese servicio.

Además, había recibido críticas por una orden judicial de reposición de trabajadoras de limpieza que el municipio tardaba en cumplir y el riesgo de desempleo de otras obreras no incluidas en el fallo. Al final, se ejecutó el fallo y hubo un acuerdo a favor de las otras trabajadoras.

En la actual crisis, Muñoz es otra de las autoridades en caída.

Ha faltado liderazgo

Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos

No se ha notado el liderazgo del alcalde de Lima en la pandemia, más allá de algunas buenas acciones como la Casa de Todos. No se ha sentido un programa sólido en política pública y acción urbana para la adaptación de la ciudad al nuevo contexto.

Sí han construido ciclovías, sí han implementado en el Cercado recuperación de quintas, pero el alcalde de Lima tiene un rol metropolitano que no se ha notado. Eso puede remontar: tiene un par de años de gestión y la necesidad sobre la pandemia y la nueva ciudad tiene para mucho.

Puede ponerse las pilas para sacar adelante procesos y políticas de recuperación de la ciudad para las personas, con programas que puedan ser replicados por los gobiernos distritales.

