Montenegro llegó el viernes a Arequipa para insistir con la reactivación de Majes II y parece haberse encontrado con el gobernador y consejeros, cada uno jugando su partido. El ministro advierte que si Majes no se destraba puede caer en un arbitraje o una inviabilidad económica por encarecimiento de los costos.

¿Qué se puede hacer con Majes II? ¿ Hay una postura politizada del GRA en no querer cederlo al Minagri?

El viernes me reuní con el gobernador y consejeros. Estoy un poco sorprendido con el contexto. Los consejeros manifestaban no haber tomado conocimiento de la adenda 13, los alcances del convenio de cesión con el Ministerio de Agricultura (Minagri). Como que no hay una buena relación con el Ejecutivo regional (gobernador)

¿Si no conocían el contenido de la adenda 13 y el convenio con el Minagri entonces cómo votaron en contra?

Tú lo has dicho, ¿sobre qué votaron?

Los consejeros arguyen que el proyecto se irá a Lima, que lo encarpetarán ¿en cuánto tiempo estará operativo?

No es que el proyecto irá a Lima, tenemos una unidad operativa en Arequipa. La supervisión seguirá siendo a través de Autodema. Destrabaremos temas que no dejaron avanzar. No solo se trata de pasar el proyecto, hay temas de arbitraje, temas legales, la puesta a punto de la infraestructura común (obras de Majes I). Entonces, ahí nuestra preocupación. Si dejamos solos al gobierno regional, con toda sinceridad, no auguramos algo positivo. El acompañamiento va a seguir.

Sobre la adenda 13 se sostiene que se regalará 104 millones a la concesionaria. ¿Es necesario firmarla?

La adenda se plantea desde la gestión anterior (Yamila Osorio). Hay acuerdos, aplazamientos, todo un trabajo de por medio y, retrotraer puede llevar a un arbitraje. No es que le tengamos miedo, pero puede haber un impacto negativo. No digo que la adenda esté mal o bien. Lo que revisé es que hay un cambio de diseño, se aprovecharía mejor la energía, los canales abiertos, se evitaría la sustracción de agua.

El gobernador Elmer Cáceres descartó el convenio con el Minagri e irá al Congreso por una ley de garantía soberana.

Es un plan B. La ley puede darle la garantía soberana. Si el espíritu es la ley, bienvenida sea. Pero el Congreso tiene sus propios tiempos. Postergaciones se han venido dando, y no quisiéramos que el contrato vaya a arbitraje. Un arbitraje no demora menos de 5 años. Esto podría irse a una postergación cuando tranquilamente podemos canalizarla y reactivar el proyecto (…). Repito, trabajamos casi al filo de la navaja. El 31 de octubre es el último plazo que da la empresa (Cobra).

¿Podría postergarse las obligaciones del contrato o Cobra ha dicho: este es el último plazo?

Lo que es público es que la fecha de vencimiento de obligaciones es el 31 de octubre. No digo que bajo esa presión tengamos que abordar sí o sí el tema. Lo que trato de ver es que salgamos de este paso y veamos más adelante, sin poner en riesgo la puesta en marcha de Majes Siguas II.

¿Cuál sería el impacto si este proyecto no se hace?

No se generarían más de 100 mil empleos, que los requerimos. Se dice que cerca de 2 millones de personas que vivían en Lima y otras ciudades han regresado a sus lugares de origen por la pandemia. La reactivación económica tiene que darse. No podemos seguir siendo lentos.

¿Ud. cree que la adenda 13 es viable, se puede aprobar?

Esta es una propuesta en discusión, pero no es una cosa de aprobación directa. Pasa por varios filtros, el MEF, Contraloría, luego retorna al GRA para que el Consejo Regional la apruebe.

¿La concesionaria es la que asume los 104 millones y cómo se recupera ese dinero?

Hay varias maneras de recuperación y eso irá en relación al cierre financiero. Porcentualmente puede ser de las tierras o la generación de energía eléctrica que también suma como parte de este mecanismo. No hay que tenerle miedo. Todavía se mantiene el equilibrio económico financiero. La idea sería no sobrecargarlo más, porque se pondría en situación de riesgo ( el encarecimiento de Majes y su inviabilidad).

También se cuestiona el tamaño de las parcelas, para favorecer el minifundio. ¿Eso podría revisarse?

El proyecto inicial, al que algunos proponen retornar, tenía menos hidrantes, osea que las parcelas eran mucho más grandes. Con esta adenda 13 se ha hecho una modificación de la distribución de parcelas, tenemos más hidrantes, para dar capacidad a parcelas de 100 a 200 hectáreas. Detrás de esta figura del minifundio, no se dice que hay una acción perversa, como la contratación de trabajadores a quienes se les paga una miseria y siguen siendo informales.

En el norte Chavimochic sí fue transferido al Minagri, ¿eso fue más sencillo?

He trabajado en el sur casi 15 años y lo que se comentaba antes era porqué el norte se desarrollaba. Y con la experiencia de trabajar también en norte y el centro, vemos que hacemos mucha resistencia (en el sur), generamos un problema en demasía cuando los problemas se solucionan en la medida que se avanza. Es triste decirlo e incómodo hacer las comparaciones, pero es hora de reaccionar y trabajar en favor de la ciudadanía. No podemos trasladar estos problemas a pequeñas personas que a veces no tienen esa visión, condenando un desarrollo que se pide a gritos.❖