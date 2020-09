Elecciones 2021 | George Forsyth dio más detalles sobre una posible candidatura a la presidencia de la República.

Durante un operativo contra el comercio ambulatorio, el actual alcalde de La Victoria señaló que evalúa sumarse a Restauración Nacional (RN), partido político liderado por Humberto Lay.

PUEDES VER George Forsyth lidera intención de voto presidencial con 25%, según Ipsos

“Restauración Nacional me parece (un partido) importante. Para hacer política hay que pertenecer a un partido. Yo no pertenezco a un partido y es una opción bastante interesante de la cual hablaremos en estos días”, declaró Forsyth este lunes 7 de septiembre.

El burgomaestre recordó que diferentes agrupaciones lo han buscado en las últimas semanas. No obstante, manifestó que “ya quedó un compromiso” con RN.

“Lo hablaremos en unos días. Estamos dando una posibilidad de participar en un partido para tener una estructura. Vamos a ver cómo van las cosas”, subrayó George Forsyth. Previamente, comentó que “pronto habrán sorpresas importantes”.

A inicios de agosto, surgieron rumores de que Forsyth había llegado a un acuerdo con Restauración Nacional para que sea su candidato en las elecciones presidenciales 2021.

No obstante, el secretario nacional del partido sostuvo que no había nada formal al respecto. Por otra parte, el alcalde de La Victoria comentó semanas atrás que no tenía intención de participar en los comicios del próximo año.

Cabe resaltar que George Forsyth lidera las encuestas de candidatos a la presidencia, con 25% según Ipsos Perú. Le siguen el congresista Daniel Urresti, Keiko Fujimori y Verónika Mendoza.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.