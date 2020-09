Vizcarra sobre rechazo a las declaraciones de Martha Chávez: “Esa es la posición que esperaba de Moquegua”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, volvió a pronunciarse sobre las declaraciones que días atrás hizo la congresista Martha Chávez al referir que el expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, debería ser designado embajador en Bolivia “por sus rasgos andinos”.

El mandatario saludó la posición que tuvo la población de Moquegua al rechazar las declaraciones de la parlamentaria de Fuerza Popular. “Agradecer a los medios de comunicación y a la población de Moquegua por la rápida y enérgica reacción que tuvieron cuando una congresista de la republica (Martha Chávez) con términos agravantes, discriminatorios a una autoridad moqueguana (Vicente Zeballos), ofendió no solamente a esta persona, ofendió a toda la región Moquegua y todos los peruanos”, dijo Vizcarra este domingo durante una reunión que sostuvo con autoridades locales en la sede del Gobierno Regional de Moquegua, región donde él y Zeballos crecieron.

Agregó además que comentarios de este calibre no pueden tolerarse en pleno siglo 21 y que esa era la posición que él esperaba de la región donde él nació y creció. “Yo les agradezco porque esa es la posición que esperaba de Moquegua, que con energía se rechace ese tipo de manifestaciones (…) Podemos tener problemas pero lo solucionamos trabajando juntos y que mejor oportunidad de resaltarlo aquí en Moquegua, donde he nacido, donde he crecido, donde he compartido así, tan igual con todos ustedes con la misma amistad y fraternidad con que nos conocemos”, agregó.

Sus declaraciones fueron compartidas a través de una trasmisión en vivo de Radio Galaxia Moquegua.

Apoyo a su región

Vizcarra llegó este domingo a Moquegua junto a la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, para verificar las instalaciones del Hospital de Contingencia de donde se han implementado 100 camas para la atención de pacientes con COVID-19.

Durante la reunión anunció también el arribo de 40 médicos y enfermeras para fortalecer la atención de portadores críticos de coronavirus y la llegada de 120 balones de oxígeno y seis ventiladores mecánicos que ya se encuentran en Moquegua.

Además, este domingo por la tarde debe llegar a Moquegua un tanque de oxígeno móvil.