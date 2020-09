Congreso tendrá sistema de votación digital para sesiones virtuales

El congresista Luis Dioses Guzmán confirmó que el Congreso de la República contará con un sistema de votación digital para sus sesiones virtuales. Esto tras el cuestionamiento del Tribunal Constitucional sobre el método de elección que, posteriormente, fue cambiado a uno nominal.

“La mesa directiva ha planteado que se haga un tablero digital con la finalidad de realizar virtualmente lo que se hacía a través de los escaños. Eso permitirá a todos los congresistas emitir un voto ágil y directo, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional”, indicó Dioses en diálogo con La República.

El vocero de Somos Perú expresó que el nuevo sistema será similar al que usaban los congresistas en sus escaños del Parlamento, mismo que fue cambiado a raíz del estado de emergencia y la implementación de sesiones virtuales.

“Por la emergencia nacional se hizo una enmienda al reglamento del Congreso para que los congresistas puedan emitir su voto y transmitirlo a través del Congreso. El Tribunal Constitucional ha señalado que este procedimiento no es el adecuado, ya que el congresista directamente no está comunicando el voto”, dijo.

Dioses Guzmán refirió que la realización de esta herramienta digital tardará, aproximadamente, unos 50 días, de acuerdo con lo expresado por el presidente del Congreso, Manuel Merino, durante la Junta de Portavoces.

Asimismo señaló que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el voto manifieste la verdadera intención de los parlamentarios y que no haya suplantaciones.

“La mesa directiva se va a tomar unos días para hacer esta herramienta digital porque no solamente es que va a aparecer un voto electrónico. Se debe de tener las consideraciones y las medidas de seguridad con la finalidad de que sea el congresista el que emita este voto”, aseguró.

La situación de Guillermo Aliaga

En cuanto a la situación del parlamentario Guillermo Aliaga (Somos Perú), quien fue recientemente vinculado con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, Dioses indicó que esperarán la evaluación de la Comisión de Ética.

“Vamos a esperar a tener el informe de Ética para que la bancada pueda evaluarlo y ver si amerita otras decisiones (...) En el caso de que la Comisión de Ética emita un informe con sanciones, dependerá de la sanción, que va desde la suspensión de su militancia o la expulsión. Si hubiera eso, automáticamente también pierde los cargos que representa en el congreso”, señaló.

Censura contra la ministra de Economía

Al ser consultado por La República sobre un posible apoyo a la moción de censura que viene trabajando la bancada de Unión Por el Perú, el congresista Luis Dioses descartó su agrupación participe en esta iniciativa y consideró que no es oportuna.

“Somos Perú no ha presentado ninguna interpelación y no presentará ninguna censura. Sin embargo, si algún grupo político la presenta, vamos a evaluar las motivaciones y adoptaremos una decisión responsable de cara al Perú, porque pensamos que en esta emergencia nacional debemos fortalecer la democracia y no generar inestabilidad política”, afirmó.

PUEDES VER Mark Vito Villanella compraba y vendía bienes de los aportantes de su esposa Keiko Fujimori

No obstante, indicó que cuando la crisis sanitaria de la COVID-19 llegue a su fin, el Ejecutivo tendrá que dar cuentas de las acciones realizadas para enfrentarla.

“Pasada la pandemia, el Ejecutivo tiene que explicar al Parlamento, y al país en general, las medidas que adoptó, los endeudamientos económicos a los que está sometiendo al país o si realmente los programas de reactivación económica dieron los resultados que esperaban”, acotó el parlamentario.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.