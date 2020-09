Frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas [FOTOS]

La congresista del fujimorismo Martha Chávez cuestionó la designación del exministro Vicente Zeballos como representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

La legisladora sostuvo que el expresidente del Consejo de Ministros, al ser de origen moqueguano, “quizá debió” no ser nombrado para la OEA, sino para que ejerza la función de embajador en Bolivia, debido a que es una “persona con rasgos andinos”.

Conocida las expresiones de la parlamentaria de Fuerza Popular, el presidente Martín Vizcarra rechazó sus comentarios y los calificó de inaceptables”.

“¿Pueden creer que en pleno siglo XXI un político o política, que representa a todos los peruanos en el Congreso de la República, tenga ese tipo de declaraciones. Es realmente inaceptable”, enfatizó.

Invitamos a leer las frases más polémicas:

Interpelación

Sin culpa. El último viernes 4 de septiembre, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, se dirigió a los congresistas luego de responder los dos pliegos interrogatorios de las mociones 11349 y 11854 para su interpelación.

Una de las preguntas se refirió a la contratación con el Estado por parte de la empresa Hidroenergía Consultores en la que su padre Jorge Alva Hurtado y su hermano Jorge Alva Luperdi son accionistas. También habló de la declaración jurada y un posible conflicto de intereses.

“Las declaraciones sobre conflicto de intereses contienen información sobre el patrimonio personal de funcionario que las firma y sobre la identidad y actividades de sus familiares. Por esa razón, yo he cumplido con declarar quién es mi padre, quién es mi hermano y a qué se dedican”, enfatizó.

Polémica

Rechazo. La parlamentaria de Fuerza Popular Martha Chávez cuestionó el último martes la designación del exministro Vicente Zeballos como representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Durante la reciente sesión de la Comisión de Constitución, sostuvo que el expresidente del Consejo de Ministros, al ser de origen moqueguano, “quizá debió” no ser nombrado para la OEA, sino para que ejerza la función de embajador en Bolivia, debido a que es una “persona con rasgos andinos”.

“No puede significar que en plena pandemia se pase por alto la profesionalidad, la carrera de un diplomático que está asignado a una función ante la OEA, se le quite de en medio y se ponga a una persona que quizá debió ir a Bolivia, porque, como moqueguano, persona con rasgos andinos, debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de ese país”, manifestó.

Etapa final

Gran esfuerzo. El presidente de la República, Martín Vizcarra, visitó la provincia de Zarumilla, en Tumbes, para supervisar el funcionamiento de la nueva Villa EsSalud, acompañado de los ministros Jorge Chávez (Defensa) y Martín Benavides (Educación), así como de la presidenta del Seguro Social, Fiorella Molinelli.

Durante el acto protocolar, el mandatario se refirió al nuevo periodo de estado de emergencia nacional que regirá a partir del martes 1 de setiembre y mostró su confianza de que el país está atravesando la etapa final de la pandemia del coronavirus.

“Estoy seguro que estamos en la etapa final [de la pandemia], que poco a poco este tema se va a controlar. Estamos haciendo el máximo esfuerzo posible como Gobierno”, afirmó el jefe de Estado.

Pedidos

Entrevista. Durante una entrevista en La República, el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, se pronunció por un reciente caso que conecta a Los Cuellos Blancos con su interrumpida carrera electoral de 2016 donde le pidieron miles de dólares hasta en tres ocasiones para aprobar su candidatura.

“Fueron tres ocasiones en las que me pidieron dinero, cuando estaba concentrado en la campaña. Mi círculo de campaña me informa de ello. Las dos primeras veces pidieron $250 mil y el último, que fue tres días antes de que el JNE diera su decisión final, me pidieron $600 mil”, declaró.

El excandidato presidencial aseguró que seguirá colaborando con las autoridades, incluyendo las del caso Odebrecht.

Suspicacia

Respeto. El jefe del Consejo de Ministros, Walter Martos, pidió no politizar las investigaciones que vinculan al presidente de la República, Martín Vizcarra, porque, indica, mellar su imagen afectará al país a nivel internacional.

Su pronunciamiento es en referencia a la citación que le hizo la Comisión de Fiscalización del Congreso para este viernes 4 de septiembre, en el marco de las indagaciones por las presuntas irregularidades en las contrataciones de Richard ‘Swing’ Cisneros y de sus allegados en diferentes entidades del Estado.

“Es importante decir que el presidente personifica a la nación y tenemos que respetar su autoridad, porque mellar esta tiene repercusiones no solo nacionales sino internacionales. (....) Hay que respetar esa figura y no politizar investigaciones mellando imagen del presidente”, aseveró.

Disposición

No asiste. Martín Vizcarra, se refirió a su reciente rechazo para asistir a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso. “Estamos en un sistema democrático donde tenemos que respetar al estado de derecho”, expresó.

Esto, como parte de la investigación para que responda sobre las presuntas irregularidades en los contratos con el Estado de Ricardo Cisneros, más conocido como Richard Swing, y de sus allegados, como los denominados ‘Amigos del tenis’.

“Nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a dar la información que requieran, pero hay que cumplir los procedimientos. Estamos en un sistema democrático donde tenemos que respetar al estado de derecho”, dijo desde Apurímac.

