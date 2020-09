Denuncian que excanciller Popolizio permitió difusión de grabaciones para destituir a embajador

Una denuncia mediática por maltratos hacia sus trabajadores provocó que la Cancillería, en junio de 2018, culmine las funciones de Fortunado Quesada Seminario como embajador de Perú en Israel. Sin embargo, más de dos años después, el caso continúa abierto con una nueva hipótesis que configuraría una conspiración de altos funcionarios de Torre Tagle para lograr dicha destitución.

El caso se da luego de que dos trabajadores de la embajada, con sede en Tel Aviv, grabaran a su jefe maltratándolos psicológicamente con gestiones irregulares a su función y con lenguaje ofensivo hacia ellos. El hecho fue divulgado por un medio de comunicación.

“Yo me puedo haber equivocado, cierto; he pedido disculpas públicas, cierto. Pero ellos han hecho cosas inconstitucionales, ilícitas, y ellos cuatro, son los verdaderos responsables del daño a la imagen y al prestigio del servicio diplomático de la República”, respondió Fortunato Quesada para Cuarto Poder.

De acuerdo a lo difundido por el dominical, el Ministerio de Relaciones Exteriores inició una investigación interna de este caso, del que emitieron un informe final y señalan a Pedro Rubín Heraud, ministro consejero de la Embajada y quien era subalterno del suspendido diplomático, como quien alentó a las grabaciones ilegales.

Pedro Rubín: Lo que le hemos dado a la Cancillería, eso nunca va a salir. Bueno, no va a salir, y todo va a quedar así, en el sentido de que, creo, lo van a castigar y todo, pero yo creo que no es suficiente, yo creo que hay que hacer más escándalo.

Jesús Alvarado: Exacto.

Pedro Rubín: Ese h***, no sé, te lo digo de todo corazón: yo lo quiero hacer m***. O sea, es como una cosa que, o sea, a nivel de opinión pública. No me importa si lo botan o no, tú sabes. No me importa. Yo quiero que la gente sepa lo que es.

Audio entre Pedro Rubín y Jesús Alvarado, trabajador denunciante.