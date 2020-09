El congresista de la bancada de Acción Popular Walter Rivera, quien fue captado bailando en una reunión pese a las medidas de restricción para evitar los contagios del nuevo coronavirus, consideró que su actuación no fue un desacierto y resaltó que se presentará ante la Comisión de Ética Parlamentaria, grupo de trabajo al que pertenece, si deciden convocarlo.

De acuerdo al parlamentario, fue invitado, a través de un oficio, por el comerciante Juan Carlos Meléndez a la inauguración de una tienda en Yerbateros, San Luis; sin embargo, fue “sorprendido” y le pidieron asistir a otro local del mismo Meléndez.

“En el primero no hubo nada. Solo se rompió el champán, di unas palabras y cuando ya me despedía, me dicen ´congresista, por favor, acompáñeme que tengo otro local´. Entonces, sabiendo que la economía del país está golpeada por la pandemia y el señor estaba abriendo dos tiendas que generarían empleos, decido aceptar”, detalló en diálogo con La República.

Según Walter Rivera, el evento fue el 14 de agosto. No obstante, desde el miércoles 12, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el retorno de la inmovilización social obligatoria los domingos, debido al repunte de transmisión del coronavirus. Hasta el viernes 4 de septiembre, el Perú registró 676.848 casos positivos y es considerado el país con mayor mortalidad en el mundo por COVID-19.

Ante ello, consultado por las disposiciones del Gobierno que prohíben las reuniones familiares y sociales a fin de evitar contagios del SARS-CoV-2, Walter Rivera asegura que su único “cargo de conciencia” es que asistió para “apoyar” en la inauguración del local.

“Yo lo que tengo como único cargo en mi consciencia es que fui para apoyar en la inauguración. Además, solo asistieron familiares, no es que fue más gente. Calculo que hubo no más de 12 personas. Yo he sido sorprendido. Al final, bailé y me retiré”, acotó.

El congresista continuó renuente a juzgar que su participación en una inauguración incumplió las medidas sanitarias como el distanciamiento social y el impedimento para realizar reuniones sociales.

“Considero no haber cometido un error, quizá fue un desliz o un descuido. Es más, ese día yo ordené a mi personal que, por favor, no me consideren en ningún tipo de eventos antes de verificar sobre qué trata. Yo participo en muchos eventos, por ejemplo, los sábados estoy en Huaycán o Cajamarquilla, pero nada que aglomere a tantas personas”, apuntó.

Asimismo, Rivera Guerra resaltó que cuenta con el apoyo de sus homólogos de Acción Popular. “Me están llamando todos los de mi bancada para solidarizarse conmigo, es un tema que saben que se está malinterpretando en la prensa”, expresó. Seguidamente, acusó que los videos son propagados con fines políticos: “Sé quiénes son, pero no puedo decirlo”, dijo.

“Sé que el error fue haber aceptado bailar. Es que no quise ser descortés. Si yo le decía ´no´, me pudieron haber dicho ´el congresista me desprecia´, ´el congresista desprecia bailar una música peruana´”, justificó.

El acciopopulista reflexionó que si la Comisión Ética, grupo de trabajo del cual forma parte, determina iniciar una investigación; responderá a los cuestionamientos.

“Que se hagan las investigaciones preliminares, y si mi comisión considera que me tienen que abrir un proceso de ética que lo hagan. Yo tengo que responder, yo sé que estoy expuesto al juicio público (...) Si quieren abrir un proceso yo voy a tener que responder, llevaré al señor Juan Carlos Meléndez, incluso a la señorita que me sacó bailar y que responda, es lo que queda”, concluyó.

