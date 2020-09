Mario López Chávarri, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó que le causaría desconcierto que el Congreso de la República decidiera iniciar un proceso interpelatorio en su contra por designar a Vicente Zeballos como representante permanente del Perú ante la OEA.

“Si me convocan nuevamente al Congreso, estaré ahí presente. Yo he manifestado anteriormente que no entendería una interpelación cuando lo único que he hecho es cumplir con la Constitución y con las normas”, indicó el canciller durante entrevista con RPP.

Motivos del nombramiento de Zeballos

López Chávarri expresó que el nombramiento del ex primer ministro ante la Organización de Estados Americanos (OEA) está respaldado por la Constitución, ya que esta “enmarca ese nombramiento y el presidente tiene esa potestad”.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que Vicente Zeballos cuenta con las capacidades para asumir el cargo. “Zeballos cumple esos requisitos establecidos en la ley del servicio diplomático para ocupar un cargo de esta naturaleza”, refirió.

Explicó también que este no es un caso excepcional, ya que otras naciones colocan a funcionarios que no son diplomáticos de carrera y que la institucionalidad de la Cancillería no se ve afectada “de ninguna manera” por la designación de embajadores políticos.

“La ley de servicio diplomático incluye esa posibilidad presidencial de convocar hasta a un 20% del número total de misiones diplomáticas y representaciones del Perú en el exterior”, dijo.

Moción de interpelación contra López

El congresista Ricardo Burga (Acción Popular) expresó en diálogo con La República, el último jueves 3 de septiembre, que su bancada promoverá la moción de interpelación contra Mario López.

“El lunes 31 (de agosto), la bancada aprobó por mayoría la interpelación al canciller Mario López”, aseguró. Añadió que estaba en conversaciones con otras agrupaciones políticas para que avalaran la propuesta.

Zeballos presentó credenciales a la OEA

El mismo 3 de septiembre, Vicente Zeballos presentó sus cartas credenciales como representante permanente del Perú a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos.

“Señor embajador, su presentación refleja de una manera muy clara el fuerte compromiso que tiene Perú con el sistema interamericano y su papel fundamental en la defensa de la democracia en el continente”, indicó Almagro durante la ceremonia virtual.

