Promesas y desafíos de la alcaldesa más joven del Perú

Infantas se convierte en la autoridad más joven que dirigió la Ciudad Imperial. Su asunción ocurre por situaciones imprevistas. Ingresó en el puesto Nro 2 de la lista de Tawantinsuyo que encabezó el abogado Víctor Boluarte. Sin embargo, la autoridad edil fue suspendida debido a una sentencia judicial. Eso ocurrió en diciembre de 2019. Ahí asumió el antropólogo Ricardo Valderrama quien enfermó por el COVID-19 y falleció la semana pasada.

En sus planes no estaba el sillón edil, aunque Romi tiene aspiraciones políticas. Lleva esa pasión por herencia. Su padre, Gustavo Infantas Gibaja, fue teniente alcalde del Cusco en el periodo 1998 y 2002.

“Mi papá fue teniente alcalde y ya veía de cerca cómo era y qué se debía haber en la municipalidad. Fui dirigente estudiantil y decidí entrar en la política porque muchos partidos ponen a los jóvenes y mujeres en los puestos relegados, simplemente por llenar una cuota de género o de edad. Y yo quería que eso cambie”.

¿Cómo quisiera ser recordada?

Como la alcaldesa más joven que hizo una gestión honesta y transparente, y logró reflotar la economía local en medio de la pandemia.

¿Cómo asimiló la partida del alcalde y al mismo tiempo la responsabilidad que le toca como alcaldesa?

Fue una noticia muy triste y difícil de asimilar. Al doctor Ricardo (Valderrama) le tenía una estima muy grande. Él siempre nos enseñó con ejemplos y nos compartió sus experiencias y anécdotas. Era una persona muy culta y le gustaba enseñar lo que sabía. Tuvimos siempre la esperanza de que volviera.

¿Qué significa para una joven de 25 años ser alcaldesa del Cusco y en medio de una pandemia?

Es un reto muy complicado y lo hago con responsabilidad. Tengo capacidad y ganas de trabajar por mi ciudad. Es además lo que siempre el doctor (Valderrama) siempre nos decía: tener amor por nuestra ciudad. Eso me lleva a querer lo mejor para todos los ciudadanos. Creo que en los últimos años se perdió el rumbo de la gestión pública y la política que tiene como fin supremo el bienestar y la mejora de la calidad de vida de la población a través de obras, servicios y demás.

¿Seguirá también el plan de gobierno prometido por el movimiento Tawantinsuyo?

Claro que sí. Desde que hemos entrado con el doctor Víctor (Boluarte) y luego el doctor Ricardo tenemos un plan de gestión y esto continúa.

¿Qué propuestas va a priorizar?

Sacar los proyectos de avenida Collasuyo, Colector Saphi y trabajar en más obras. Trabajaremos en el tema social: reducción de anemia y porque niños y poblaciones vulnerables tengan una mejor calidad de vida. Claro que la mirada ha cambiado debido a la pandemia y hay otras prioridades. Entonces iremos adecuándonos.

Le recuerdo dos propuestas: promover la organización y construcción de los mercados de abastos descentralizados que permitan atender las necesidades de la población y poner en valor los mercados de abastos. ¿Será eso prioritario ahora?

Ya hemos estado trabajando en el mejoramiento del mercado de Rosaspata. Había proyectos que estaban demorados por asuntos presupuestales. Lo que estamos haciendo es promover los mercados itinerantes.

¿Qué propuestas o planes tiene para evitar el desborde del comercio ambulatorio sin represión?

Reactivando nuestras obras y proyectos vamos a poder dar trabajo. Por otro lado, se está dando mayores facilidades para la formalización de los taxistas y para las personas del comercio ambulatorio estamos buscando espacios para reubicarlos y allí vendan productos.

Los artesanos están quebrados. ¿La municipalidad puede hacer algo?

Con ferias virtuales para que ofrezcan sus productos. Además, trabajamos con EMUFEC para potenciar la Marca Cusco y así ofrecer los productos de los artesanos en el Perú y afuera.

Hasta hoy la municipalidad invirtió el 42.4% del presupuesto. Y en el rubro de obras apenas el 28% de 46 millones. ¿Qué medidas se tomará para agilizar ese gasto?

Lo que aparece son proyecciones. Sin embargo, ya se aprobó el sinceramiento de nuestro presupuesto y en los próximos días en consulta amigable se verá los montos exactos de los presupuestos.

¿Será menos?

Será mucho menos, porque ya no tenemos los recursos directamente recaudados que también iban en gran porcentaje a los proyectos. Por eso nuestra ejecución presupuestal también variará.

¿Cuántas obras han sido reactivadas y cuántas faltan por retomar?

Tenemos 19 en continuidad y tres obras nuevas.

¿Cuántos puestos de trabajo se generarán con ellas?

Son aproximadamente 800 puestos de trabajo. Además, ya tenemos expedientes listos para más obras y esperemos tener la asignación de presupuesto.

El PIM se redujo a causa de la pandemia y vemos la centralización del presupuesto nacional en manos del Gobierno nacional en el 2021. ¿Los alcaldes se quedarán de brazos cruzados o harán algo al respecto?

Era algo que veíamos venir. Sabíamos que la pandemia no solo iba a afectar este año sino los siguientes. Sin embargo, como Municipalidad Provincial del Cusco vamos a pedir más transferencias. Imagínense cuando haya menos presupuesto. Me he comunicado con el ministro de Transportes y estamos tratando de comunicarnos con la ministra de Economía y Finanzas, porque necesitamos resolver los problemas de presupuesto de ahora y los siguientes años.

¿Qué implicancias tendrá que haya menos plata en la comuna del Cusco?

Al reducirse el presupuesto reajustaremos nuestros proyectos de inversión no solo en infraestructura sino en temas que tienen que ver con la reducción de desnutrición, anemia y otras brechas. Esto nos significa un perjuicio porque no vamos a llegar a las metas que teníamos planeado.

¿Hará cambio de funcionarios?

Por el momento no. He hablado con los funcionarios y les he dicho que somos un equipo y cada persona se recomienda con su trabajo. ❖